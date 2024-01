Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 15.01.24 | Überblick

Komiker Matze Knop unsicher über weitere Beckenbauer-Parodien

GUMMERSBACH: Comedian Matze Knop ist unsicher, ob er Franz Beckenbauer auch nach dessen Tod weiter parodieren wird. «Jetzt müssen wir erst mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen lassen», sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Kollege Max Giermann parodiere zwar auch «Klaus Kinski und andere, die nicht mehr unter uns sind. Aber ich glaube, es ist jetzt erst mal eine schöne Geste zu sagen: Machen wir mal ein bisschen Pause.» Ob es zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder Beckenbauer-Parodien geben werde, sei nicht sicher. «Vielleicht», sagte Knop: «Das sehen wir dann.»

Beckenbauer war neben Dieter Bohlen eine der Paraderollen des Komikers, der sich bereits kurz nach Beckenbauers Tod am 7. Januar via Instagram ergriffen gezeigt hatte. «Ohne dich wäre ich beruflich nicht der, der ich heute bin. Danke, lieber Franz!», hatte er geschrieben. Er sei auch immer noch «sehr traurig», sagte Knop nun: «Er war ein megasympathischer Mensch. Das kann ich sagen, weil ich ihn persönlich kennenlernen durfte.»

Dass Beckenbauers Ruf unter der «Sommermärchen-Affäre» in den vergangenen Jahren gelitten hatte, empfindet Knop als ärgerlich. «Ich mag es überhaupt nicht, dass wir immer versuchen, unsere eigenen Ikonen schlechtzumachen», sagte er: «Das hat der Mann nicht verdient. Wir sollten ihn würdigen für seine sportliche Leistung und was er Großartiges für unser Land getan hat.» Beckenbauer hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass die WM 2006 in Deutschland gespielt wurde - später warfen Enthüllungen im Zusammenhang mit der Vergabe allerdings einen Schatten auf das Turnier und die Rolle Beckenbauers.

Weltreise statt Tour: Sänger Oerding will «den Reset-Knopf drücken»

GUMMERSBACH: Weltreise statt Tour: Musiker Johannes Oerding will in seiner angekündigten Tournee-Pause bald zu einer fast ganzjährigen Reise um die Welt aufbrechen. «Ich mache mich ab Februar auf den Weg. Wahrscheinlich komme ich zur Fußball-EM wieder, schaue mir ein paar Spielchen an und dann geht es weiter, und ich komme erst Weihnachten wieder», sagte Oerding, der aus Münster stammt, der Deutschen Presse-Agentur. Wohin es gehen soll? «Man kann sagen überall. Einmal der große Traum: Alles mitnehmen.»

Die Konzertpause sei in jedem Fall bitternötig, sagte der 42-Jährige, dessen Trennung von der Fernsehmoderatorin Ina Müller (58) nach mehr als zehn Jahren Beziehung im vergangenen Mai öffentlich wurde. «Ich bin seit 18 Jahren unterwegs, jedes Jahr 80 bis 100 Konzerte», sagte Oerding: «Ich hatte nie Zeit, alles so richtig zu verarbeiten. Dann habe ich mir gedacht: Wenn, dann jetzt.»

Dafür habe es auch klare Anzeichen gegeben: «Wenn du bei den letzten Konzerten schon während des Konzerts daran denkst, was du morgen einkaufen musst, ist das kein gutes Zeichen. Dann hat man sich ein bisschen überspielt», erklärte der Musiker: «Deshalb möchte ich mal komplett den Reset-Knopf drücken. Neue Ideen sammeln, neue Geschichten erleben, damit ich wieder was zu erzählen habe. Sonst wird es langweilig.» Seine Fans müssten sich aber keine Sorgen machen. «Die letzte Tour war nicht meine Abschieds-Tournee», versprach er. Er werde wiederkommen: «Aber sowas von!»

Bibi Johns hat Führerschein abgegeben: «76 Jahre unfallfrei»

PULLACH: Die frühere Schlagersängerin Bibi Johns fährt nicht mehr Auto. Ihren Führerschein habe sie im vergangenen Jahr schweren Herzens abgegeben, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 95. Geburtstag (21. Januar). «Ich bin nämlich 76 Jahre unfallfrei gefahren, und damit möchte ich weiter angeben können.»

Auch wenn ihre Augen nicht mehr so gut seien, könne sie sich noch weitgehend selbstständig in ihrem Haus in Pullach bei München versorgen. «Ich habe seit 27 Jahren einen Computer und komme ganz gut damit zurecht. So kann ich über Internet einkaufen. Bis jetzt geht das ganz gut.» Außerdem gebe es in Pullach eine Nachbarschaftshilfe. Das seien Ehrenamtliche, die ältere Menschen zum Arzt oder zum Einkaufen fahren. «Das ist fantastisch und ich schätze das sehr.»

Eine Geburtstagsfeier wie vor fünf Jahren plant sie allerdings nicht. Inzwischen wäre ihr das zu anstrengend. Wohlfühlen würde sie sich angesichts der Krisen der Welt dabei auch nicht, sagte sie. Lieber möchte sie eine soziale Organisation mit einer Spende unterstützen.

Bibi Johns gehörte mit Hits wie «Bella Bimba», «Die Gipsy Band», «Aber nachts in der Bar» oder «Zwei Herzen im Mai» zu den großen Schlagerstars der Nachkriegszeit. Auch mit Kinofilmen feierte die gebürtige Schwedin Erfolge, etwa an der Seite von Peter Alexander beispielsweise spielte sie in «Wehe, wenn sie losgelassen».