Neues aus der Promiwelt am Montag

05.06.23

Schauspieler Jonah Hill zum ersten Mal Vater geworden

BERLIN: US-Schauspieler Jonah Hill ist zum ersten Mal Vater geworden. Der 39-Jährige habe sein erstes Baby willkommen geheißen, bestätigte ein Sprecher des Schauspielers dem «People»-Magazin. Demnach soll die Mutter seine Freundin Olivia Millar sein.

Im Sommer letzten Jahres hatte Hill eine Pause vom roten Teppich angekündigt. Kommende Projekte wolle er zunächst nicht mehr auf öffentlichen Veranstaltungen promoten. Bekanntheit erlangte Hill durch Filme wie «Superbad» (2007), «Die Kunst zu gewinnen - Moneyball» (2011) und «21 Jump Street» (2012). Für seine Rolle in «The Wolf of Wall Street» bekam er 2013 seine erste Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller.

Dritter Teil von «Hocus Pocus» bei Disney in Arbeit

BERLIN: Es soll einen dritten Teil der Hexenkomödie «Hocus Pocus» (1993) geben. Das bestätigte Sean Bailey, Präsident der Walt Disney Studios Motion Picture Production, in einem Interview der «New York Times» am Sonntag. Vor 30 Jahren kam der Erfolgsfilm «Hocus Pocus» heraus. Die drei Sanderson-Schwestern wurden von Bette Midler (77), Kathy Najimy (66) und Sarah Jessica Parker (58) gespielt.

Der zweite Teil, «Hocus Pocus 2», erschien 2022 beim Streamingdienst Disney Plus. Mit den bereits in Produktion befindlichen Live-Action Versionen von «Moana», «Hercules» und «Lilo und Stitch» sind laut Beiley derzeit rund 50 Filme in verschiedenen Produktions- und Entwicklungsstadien.

Mark Hamill über Skywalker-Rolle: «Ich hatte meine Zeit»

BERLIN: US-Schauspieler Mark Hamill (71) sieht sich nach eigenen Worten nicht mehr unbedingt in der Rolle des Luke Skywalkers in «Star Wars». «Ich hatte meine Zeit, und das ist gut. Aber es ist genug», erklärte er in einem Interview mit «CBS Sunday Morning». Auf die Frage, ob eine Möglichkeit auf seine Rückkehr bestehe, sagte Hamill: «Sag niemals nie». Zugleich fügte er aber hinzu: «Ich meine, sie haben so viele Geschichten zu erzählen, dass sie Luke nicht mehr brauchen.»

Das erste Mal stand Mark Hamill 1977 als Luke Skywalker in «Krieg der Sterne» vor der Kamera. Seitdem kehrte er immer wieder in dieser Rolle auf die Leinwand zurück. Auch in den neusten Teilen der «Star Wars»-Reihe, «Die letzten Jedi» (2017) und «Der Aufstieg Skywalkers» (2019), spielte Hamill mit. Auch war er in einigen Folgen der Disney Plus-Serie «The Mandalorian» (2019) zu sehen, wo die von Hamill verkörperte Rolle dank CGI-Technik in jüngerer Form zurückkehrte.