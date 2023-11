Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 27.11.23 | Überblick

Irischer Autor Paul Lynch gewinnt Booker-Literaturpreis

LONDON: Der irische Autor Paul Lynch hat den renommierten britischen Booker Prize 2023 gewonnen. Der 46-Jährige, der in Dublin lebt, erhielt die mit 50.000 Pfund (rund 57.500 Euro) dotierte Auszeichnung für seinen Roman «Prophet Song», wie die Organisatoren am Sonntagabend bei der Verleihung in London mitteilten. Die Jury nannte Lynchs fünften Roman über eine tyrannische irische Regierung «einen Triumph des emotionalen Erzählens, mutig und anregend». Er fange mit großer Lebendigkeit die sozialen und politischen Ängste unserer Zeit ein. Der Booker Prize ist der wichtigste britische Literaturpreis. Er wird jährlich an den Autoren eines in Großbritannien oder Irland erschienenen englischsprachigen Romans vergeben.

In «Prophet Song» zeichnet Lynch eine dystopische Vision von Irland in den Fängen des Totalitarismus. Protagonistin ist eine vierfache Mutter und Wissenschaftlerin, die eine schreckliche Entscheidung treffen müsse, nachdem ihr Mann von der neu gegründeten Geheimpolizei entführt wurde.

Lynch erhielt die Auszeichnung aus den Händen seines Vorgängers, dem aus Sri Lanka stammenden Autoren Shehan Karunatilaka. Lynch ist erst der fünfte irische Autor, der den Preis erhält. Er sagte laut Nachrichtenagentur PA nach der Verleihung: «Dieses Buch war nicht leicht zu schreiben.» Der rationale Teil von ihm habe geglaubt, dass er seine Karriere mit dem Schreiben dieses Romans aufs Spiel setze. «Aber ich musste das Buch trotzdem schreiben. Wir haben keine Wahl in solchen Angelegenheiten.» «Prophet Song» sei durch den Krieg in Syrien und die Flüchtlingskrise inspiriert worden.

Im September hat er PA gesagt, dass das Buch nicht unbedingt eine Warnung vor autoritärem Regierungssystem sein müsse, da es so etwas bereits gebe. Was diesem Buch zugrunde liege, sei das Gefühl des liberal-demokratischen Abrutschens, das in den letzten sechs, acht, vielleicht zehn Jahren weltweit stattgefunden habe. Autoren und Autorinnen wie Margaret Atwood, Hilary Mantel und Salman Rushdie waren frühere Booker Prize-Gewinner.

Handgeschriebene Texte zu zwei Bowie-Songs werden versteigert

LONDON: Handgeschriebene Textzeilen von Popstar David Bowie für zwei seiner Songs sollen an diesem Dienstag in Großbritannien versteigert werden. Das Auktionshaus Omega Auctions schätzt den Wert des musikhistorischen Dokuments auf 50.000 bis 100.000 Pfund (57.540 bis 115.080 Euro).

Auf dem unregelmäßig geschnittenen Papier befinden sich die Texte von «Rock 'n' Roll Suicide» und «Suffragette City», beide von dem Album «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» von 1972. Eine handgeschriebene Textseite von Bowies Hit «Starman» war von Omega bereits für 165.000 Pfund versteigert worden. Der Brite war 2016 im Alter von 69 Jahren gestorben.

Bowie hatte einem beigefügten Brief zufolge die jetzt zur Versteigerung stehende Seite gemeinsam mit anderen Originaltexten, die nicht erhalten sind, dem ursprünglichen Besitzer übergeben. «Diese Texte wurden vom aktuellen Eigentümer in den frühen 1980er-Jahren erworben und 2013 an das V&A verliehen», heißt es vom Auktionshaus. Das Blatt sei dann Teil einer Ausstellung des Londoner Victoria & Albert Museum (V&A) gewesen, die zwischen 2013 und 2018 weltweit zu sehen war.

Insgesamt werden bei der Auktion Hunderte musikalische Artefakte angeboten. Darunter sind ein Büchlein, das Noel Gallagher von Oasis gehörte und Texte zu mehreren Songs der Band wie «She's Electric» und «Champagne Supernova» enthält, sowie eine Seite mit handgeschriebenen Texten von Doors-Frontmann Jim Morrison, aber auch Gitarren, Verstärker und Partituren verschiedener Musiker.