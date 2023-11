Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 06.11.23 | Aktualisiert um: 15:25 | Überblick

DeVito: «Twins 2» scheiterte an Schwarzeneggers Politikkarriere

BERLIN: Schauspieler Danny DeVito (78) nennt Arnold Schwarzeneggers frühere Politikkarriere als Grund dafür, dass es bislang keine Fortsetzung des Erfolgsfilms «Twins» (1988) gab. «Wir haben Twins 2 verpasst, weil er Gouverneur wurde - er hätte Twins 2 machen sollen, anstatt Gouverneur zu werden», witzelte DeVito im Gespräch mit dem Männermagazin «GQ». Zwar wollten er und Schwarzenegger wieder zusammen arbeiten - aber nicht an einer «Twins»-Fortsetzung. Was genau es werden soll, ließ DeVito offen.

Filme wie «Einer flog über das Kuckucksnest» und «Twins» machten DeVito weltberühmt. Schwarzenegger und er drehten neben der Komödie auch den Film «Junior» zusammen (1994). Arnold Schwarzenegger war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien. Der Ex-Bodybuilder prägte als «Terminator» (1984) den legendären Satz «I'll be back» (Ich komme wieder).

«Naturtalent» Prinz William gewinnt beim Drachenbootrennen

SINGAPUR: «Naturtalent» Prinz William hat seine Mannschaft bei einem Drachenbootrennen in Singapur zum Sieg geführt. Der 41-Jährige habe keinen einzigen Schlag verpasst, lobte Teamkapitän Chris Bosher am Montag. Im weißen Poloshirt unter der Schwimmweste und mit schwarzer Kappe stach der britische Thronfolger aus der ansonsten rotgekleideten Mannschaft der «British Dragons» mit 22 Ruderern heraus. «Ich liebe Sport», sagte William und lobte vor allem den Trommler am Bug. «Die Trommel war sehr gut, ein sehr guter Rhythmus.»

William fuhr mit einer gemischten Crew aus 14 Nationalitäten. «Es ist großartig zu sehen, welche Kraft der Sport hat, um Gemeinschaften zusammenzubringen», hieß es auf dem offiziellen X-Account des Kensington-Palasts zu einem kurzen Clip des Rennens. «Ruderer aus Singapur, Großbritannien und dem gesamten Commonwealth erleben die erstaunliche Kameradschaft ihres Drachenbootteams.»

Captain Bosher sagte anschließend der britischen Nachrichtenagentur PA: «Er war hervorragend, er sagte «wirklich, Leute, ich will, dass wir gewinnen».» In Singapur sind Drachenbootrennen ein beliebter Sport, bei dem auch viele Ausländer teilnehmen, die in dem südostasiatischen Stadtstaat wohnen. Für William war es nicht das erste Rennen dieser Art. So hatte er 2011 in Kanada mit einem Boot seine Ehefrau Prinzessin Kate geschlagen.

Der älteste Sohn von König Charles III. war am Sonntag unter großem Jubel in Singapur gelandet, wo er an diesem Dienstag die Gewinner des von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreises Earthshot Prize küren will.

Gitarrist Richie Sambora liebäugelt mit Bon-Jovi-Reunion

NEW YORK: Sein Gitarrensound und seine Soli prägten unzählige Rock-Hits, jetzt liebäugelt Bon-Jovi-Urgestein Richie Sambora öffentlich mit einer Rückkehr zur Band. «Es ist nur die Frage, wann alle bereit sind, es zu tun. Es wird ein großes, gewaltiges Unterfangen», sagte das 64-jährige Band-Urgestein dem Promiportal «People». Gespräche liefen. Es sei auch an der Zeit - schließlich feiere die Band in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Sambora gehört zu der Stammbesetzung, die Sänger Jon Bon Jovi (heute 61) 1983 formierte, mit Schlagzeuger Tico Torres, Gitarrist Dave Sabo, Keyboarder David Bryan und Bassist Alec John Such. Bon Jovi wurde in den 80er Jahren mit Hits wie «Runaway», «Livin' on a Prayer», «You Give Love a Bad Name» und «Wanted Dead or Alive» berühmt. Sambora kämpfte jahrelang mit Suchtproblemen und verließ die Band im Jahr 2013.

Billboard: Taylor Swift bricht mit neuem Album eigenen Rekord

BERLIN: US-Popstar Taylor Swift hat mit ihrem Album «1989 (Taylor's Version) einen weiteren Rekord aufgestellt. Nie zuvor verkaufte die 33-Jährige so viele Alben innerhalb einer Woche, wie das US-Magazin Billboard berichtete. Demnach kam das Album in der Startwoche auf fast 1,7 Millionen Verkäufe.

Die vorherige Bestmarke stellte sie 2014 mit dem Originalalbum «1989» auf, das sich in der Startwoche knapp 1,3 Millionen Mal verkaufte. Auch sind es die meisten Verkäufe innerhalb einer Woche seit Adeles «25», mit dem die britische Sängerin 2015 in der Debütwoche auf eine Zahl von knapp 3,5 Millionen kam. Den Angaben zufolge ist es zudem Swifts 13. Album auf Platz eins der Charts.

Bei Spotify hatte die Sängerin erst Ende Oktober einen Rekord aufgestellt: Am 27. Oktober wurde Swift zum meistgestreamten Act innerhalb eines Tages in der Spotify-Geschichte, wie der Musikstreaming-Marktführer auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Zudem sei ihr neues Album «1989 (Taylor's Version)» zum meistgestreamten Album an einem einzigen Tag im laufenden Jahr avanciert.

Bryan Adams erschüttert über Kriege: Geschichte wiederholt sich

KÖLN: Rockmusiker Bryan Adams (64) stimmen die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten nachdenklich. «Es ist natürlich erschütternd, was gerade passiert und es frustriert mich, dass man so hilflos ist», sagte Adams der Deutschen Presse-Agentur. «Gleichzeitig kann ich mich als zweifacher Vater auch nicht einfach zurücklehnen und nichts dazu sagen. Aber wie sagt man heutzutage etwas, ohne gecancelt zu werden? Es ist sehr schwer.»

Der kanadische Sänger («Run To You», «Summer Of 69») veröffentlichte im Frühjahr die Antikriegs-Ballade «What If There Were No Sides At All». «Ich habe das Lied schon vor ein paar Jahren geschrieben, als es einen anderen Zusammenstoß im Nahen Ost gab. Ich habe mich gefragt, warum das immer weitergeht. Es nimmt kein Ende.»

Adams sang bereits 1991 den Antikriegs-Song «Don't Drop That Bomb On Me». Er habe das Gefühl, er müsse als Künstler etwas zu dem Thema sagen. «Aber es hat sich nichts geändert. Man könnte meinen, dass wir aus der Geschichte lernen. Stattdessen wiederholt sich die Geschichte immer wieder.»

Der 64-Jährige bringt am 8. Dezember sein Boxset «Live At The Royal Albert Hall» auf den Markt, unter anderem mit einer DVD und CD seines Auftritts in der legendären Londoner Konzerthalle vom vergangenen Jahr. Dort führte er an drei Abenden seine Alben «Cuts Like A Knife», «Into The Fire» und «Waking Up The Neighbours» auf.