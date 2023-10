Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 30.10.23 | Aktualisiert um: 14:05 | Überblick

Beyoncé und Jay-Z benannten ihre Tochter nach einer Beere

LOS ANGELES: Ultraschallbilder haben Superstar Beyoncé (42) und Rapper Jay-Z (53) nach eigenen Worten bei der Namenssuche für ihre gemeinsame Tochter Blue Ivy (inzwischen 11) inspiriert. «Sie sollte eigentlich Brooklyn heißen», erzählte Jay-Z der Moderatorin Gayle King in der Sendung «CBS Mornings». Beim Ultraschall sei Blue Ivy dann jedoch so «super winzig» gewesen, dass er und Beyoncé ihr ungeborenes erstes Kind immer Blueberry, auf Deutsch Blaubeere, genannt hätten. «Neun Monate lang sagten wir: «Seht euch die kleine Blaubeere an», also wurde es ganz natürlich. Dann haben wir das «berry» einfach weggelassen und sie Blue genannt.»

Der Rapper, der bürgerlich Shawn Carter heißt und mit Songs wie «Empire State of Mind» oder «Crazy in Love» weltweit erfolgreich wurde, ist seit 2008 mit Beyoncé («Break My Soul») verheiratet. Blue Ivy kam 2012 zur Welt, die Zwillinge Rumi und Sir wurden 2017 geboren.

Schauspieler Christian Kohlund zeigt Schweizer Seele

ZÜRICH: Schauspieler Christian Kohlund (73) zeigt im neuen «Zürich-Krimi» als Anwalt Borchert etwas von seiner Schweizer Seele. Ganz am Ende malt er sich ein bevorstehendes Dinner aus und sagt mit unverkennbar Schweizer Zungenschlag genüsslich: «Geschnetzeltes mit Rösti» und «Mousse au Chocolat». Der Schweizer hält eigentlich nichts davon, in den Episoden Schweizerdeutsch unterzubringen, obwohl der Krimi in Zürich spielt.

«Ich habe bei der Produktion davor gewarnt, sprachliche Helvetismen reinzunehmen», sagte Kohlund der Deutschen Presse-Agentur. Das wirke zu schnell lächerlich. Privat spreche er mit der Schweizer Verwandtschaft Schweizerdeutsch, zuhause aber nicht: «Meine Familie wollte es nie lernen, sie macht sich zu meinem Leidwesen dann lustig über mich, und dann tue ich, als wäre ich schwer beleidigt», sagt er schmunzelnd. Kohlund ist seit mehr als 40 Jahren mit der deutschen Ex-Schlagersängerin Elke Best verheiratet.