Neues aus der Promiwelt am Montag

23.10.23

Englischer Glückspilz: Vom Lotto-Gewinner zum Pool-Nationalspieler

STOKE-ON-TRENT: Vom Dachdecker zum Millionär - und zum erfolgreichen Pool-Spieler: Dank eines hohen Lottogewinns vertritt Neil Jones bald England bei einem internationalen Wettbewerb. Denn von seinem Gewinn in Höhe von 2,4 Millionen Pfund (aktuell 2,75 Mio Euro) erwarb der Mann aus der mittelenglischen Stadt Stoke-on-Trent als erstes einen Pool-Tisch, wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag meldete.

Weil er auch genug Geld hatte, um frühzeitig in Rente zu gehen, und folglich viel Zeit zum Üben hatte, kämpfte sich der heute 59-Jährige beständig durch die Amateurligen hoch.

Der Glückspilz hatte Ende 2010 nur noch ein paar Pfund übrig, als er sich den Lottoschein kaufte. Kurz nach dem großen Los traf sich Jones, der in seiner Jugend Snooker gespielt hatte, mit einem Kumpel. «Ich nahm einen Queue auf, spielte eine Runde - und als ich nach Hause kam, habe ich unser Esszimmer ausgemessen, damit ich einen anständigen Pool-Tisch kaufen konnte», sagte Jones zu PA.

«Wenn ich nicht gewonnen hätte, hätte ich mir den Tisch nicht kaufen können und ich hätte nicht die Zeit gehabt», so Jones weiter. «Ich würde immer noch auf meinen Knien herumkriechen und Dächer decken.» Nun führt er das englische B1-Team als Kapitän zu den European Pool Championships im November in Malta.

Peter Kraus lässt «den alten Mann nicht rein»: Neue Tournee mit 85

WIEN: Sänger Peter Kraus (84) hält sich im hohen Alter mit Arbeit fit. «Ich habe einen neuen Leitspruch: «Ich lass' den alten Mann nicht rein»», sagte der seit den 1950er Jahren aktive Rock'n'Roller der Deutschen Presse-Agentur. Statt ein beschauliches Rentnerdasein in seinem Haus in der österreichischen Steiermark zu genießen, plant er an seinem 85. Geburtstag am 18. März ein Konzert in München und im Oktober 2024 eine Serie von Auftritten in Deutschland und der Schweiz.

Eigentlich hatte Kraus seiner Frau Ingrid versprochen, sich nach seiner sechsten Abschiedstournee in diesem Jahr endgültig vom Tourneeleben zu verabschieden. Warum es ihn doch wieder auf die Bühnen zieht? «Ein weiter gestecktes Ziel zu haben ist schon sehr wichtig, damit man frisch und jung bleibt», sagt er. Alt zu sein sei nicht schrecklich: «Man muss sich einfach dagegen wehren.»

Der einst als «deutscher Elvis» bekannte Musiker plant für seine Geburtstagstournee aber keine Rock'n'Roll- oder Schlager-Revue, sondern «klassisches Entertainment» im Stil seiner großen Idole Sammy Davis, Jr. und Frank Sinatra. «Es ist schon sehr gut, wenn man ein großes Spektrum hat», sagt er über sein Repertoire.

Kraus besucht auch noch gerne Konzerte anderer Pop- und Jazz-Stars wie Rod Stewart oder Diana Krall. Und die Rolling Stones schätzt er nach wie vor. «Wenn die in einem kleineren Haus spielen würden, würde ich sofort hingehen», sagt Kraus. «Aber Stadien sind nicht meine Welt. Das gehört zu den paar Kleinigkeiten, wo ich mir doch ein bisschen zu alt vorkomme», lacht er.

James Blunt schwärmt von der Schweiz - und vom Möhnesee

KÖLN: Der britische Musiker James Blunt (49) verbringt die Wintermonate im kleinen Schweizer Wintersportort Verbier und fühlt sich dort mittlerweile gut integriert. «Ich kenne alle Gesichter und Namen im Dorf und sie kennen mich. Es ist wirklich eine Dorfgemeinschaft und ich bin sehr froh, dass sie mich dort als Gast aufgenommen haben», sagte Blunt der Deutschen Presse-Agentur. «Die Menschen sind toll, unaufdringlich und nett.» Verbier liegt im Kanton Wallis und hat rund 3000 Einwohner.

Der Popsänger («Goodbye My Lover») lebte schon in der Kindheit in eher dörflichen Gegenden. Er wohnte etwa rund zehn Jahre am Möhnesee im Sauerland, wo sein Vater für die britische Armee stationiert war.

«Ich habe unglaublich schöne Erinnerungen an den Möhnesee», schwärmte Blunt. Das gemietete Haus lag unmittelbar am See. «Im Winter konnten wir auf dem gefrorenen See Schlittschuhlaufen und im Sommer segeln, windsurfen und schwimmen. Ich schaue mir tatsächlich manchmal noch aktuelle Satellitenbilder im Internet an.»

Der 49-Jährige wurde 2005 mit der Ballade «You're Beautiful» bekannt. Am Freitag (27. Oktober) veröffentlicht er sein siebtes Album «Who We Used To Be».

Bericht: Charles persönlich gegen Lebensmittelverschwendung

LONDON: König Charles III. (74) beteiligt sich einem Bericht zufolge selbst am Kampf gegen Lebensmittelverschwendung. Wie die Zeitung «Telegraph» am Montag schrieb, besteht der Monarch darauf, dass er und Ehefrau Königin Camilla (76) zum Tee jeden Tag ein Stück vom selben Kuchen bekommen, bis er aufgegessen ist.

Charles bevorzugt demnach Obstkuchen - im Gegensatz zu seiner Mutter Queen Elizabeth II., die Chocolate Biscuit Cake (in Deutschland unter anderem als Kalter Hund bekannt) bevorzugte.

Anlässlich seines bevorstehenden 75. Geburtstags hat der König die Initiative Coronation Food Project angekündigt, die sich gegen Lebensmittelarmut sowie -verschwendung einsetzen soll. Dabei werden zunächst acht Zentren gegründet, in denen Lebensmittel an Tafeln und Wohltätigkeitsorganisationen umverteilt werden können.

Schätzungen zufolge werden im Vereinigten Königreich jedes Jahr rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt, von denen drei Viertel noch essbar wären. Hingegen leben 4,7 Millionen Menschen in Lebensmittelarmut, wie ein Parlamentsbericht ergeben hatte.