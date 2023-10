Neues aus der Promiwelt am Montag

Natalie Portman zu Hamas-Angriff: «Mein Herz ist gebrochen»

BERLIN: Oscar-Preisträgerin («Black Swan») Natalie Portman hat nach dem beispiellosen Angriff der islamistischen Hamas auf Israel den Angehörigen der Opfer ihr Mitgefühl ausgedrückt. «Mein Herz ist gebrochen», schrieb die 42-Jährige auf Instagram. Kinder, Frauen und ältere Menschen seien ermordet und aus ihrem Zuhause entführt worden. «Ich bin entsetzt über die barbarischen Taten», schrieb sie weiter. Ihr Herz klopfe für die Familien aller Betroffenen. Portman ist nicht die einzige Prominente, die sich zu Wort meldete. Unter anderem auch die Schauspielerinnen Jamie Lee Curtis (64), Gal Gadot (38) und Amy Schumer (42) drückten ihre Unterstützung aus.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Sie töteten nicht nur Hunderte Israelis, sondern verschleppten nach israelischen Angaben auch mehr als 100 Menschen, darunter Frauen, Kinder und Alte, in den Gazastreifen. Im Gegenzug bombardierte die israelische Luftwaffe unterdessen weitere Ziele der Hamas im Gazastreifen.