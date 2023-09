Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 25.09.23 | Aktualisiert um: 21:10 | Überblick

Ex-Wrestler Hulk Hogan hat erneut geheiratet (Diese Meldung lief bereits am 24.9.)

NEW YORK: Ex-Wrestler Hulk Hogan (70) hat zum dritten Mal geheiratet. Rund zwei Monate nachdem sie ihre Verlobung bekannt gegeben hatten, gaben sich Hogan und seine Freundin Sky Daily im US-Bundesstaat Florida das Ja-Wort, wie das Portal «TMZ» berichtete. Bilder zeigten die Braut im weißen Kleid und Hogan im schwarzen Anzug mit einem schwarzen Tuch um den Kopf gebunden. Medienberichten zufolge sind der Ex-Wrestler und die Yoga-Lehrerin seit rund einem Jahr ein Paar. Hogan gehört zu den berühmtesten Wrestlern und wurde auch mit Serien und Filmen berühmt.

Umstrittener Altkönig erneut zu Heimatbesuch in Spanien (Foto-aktuell)

VIGO: Der in Abu Dhabi im Exil lebende Altkönig Juan Carlos ist zu einem neuen Heimatbesuch in Spanien eingetroffen. Der Privatjet landete am Montagnachmittag in Vigo im Nordwesten des Landes, wie im staatlichen TV-Sender RTVE zu sehen war. Offizielle Informationen zum vierten Besuch des 85-Jährigen in Spanien seit seinem Weggang ins Exil vor gut drei Jahren gab es zunächst nicht. Nach Berichten von RTVE und weiteren Medien, die sich auf «Kreise» des Vaters von König Felipe VI. berufen, hat Juan Carlos wie bei allen vorherigen Heimatbesuchen wieder vor, in Sanxenxo unweit von Vigo an einer Segelregatta teilzunehmen. Sie findet zwischen Donnerstag und Sonntag statt. Er wolle zudem Bekannte besuchen. Juan Carlos werde auch diesmal wieder im Haus eines engen Freundes, des Unternehmers Pedro Campos, übernachten, berichtete RTVE. Ein Treffen mit Sohn Felipe sei «im Prinzip» nicht vorgesehen.

Oliver Kalkofes Schund-Festival «#SchleFaZ» sucht neuen Sender (Foto-Archiv)

MÜNCHEN/BERLIN: Vom «Angriff der Riesenkralle» bis zu «Vampirella»: Die TV-Satiriker Oliver Kalkofe (58) und Peter Rütten (61) erfreuen seit mehr als zehn Jahren eine treue Fangemeinde mit einer Sendereihe auserlesener Schundfilme. Jetzt lässt der Kanal Tele5 das Trash-Festival «Die schlechtesten Filme aller Zeiten» («#SchleFaZ») zum Jahresende auslaufen. Das teilte das Medienhaus Warner Bros. Discovery Deutschland am Montag in München mit. «Nach elf überaus erfolgreichen Jahren (...) heißt es auf der Höhe des Erfolgs nun leider Abschied nehmen. Wir sind verständlicherweise betrübt und dennoch dankbar für die vielen Momente kreativen Wahnsinns, die wir in dieser Zeit erschaffen konnten», betonten Kalkofe und Rütten in einem gemeinsamen Statement. «Unseren wunderbaren Fans sei versprochen: Das schmucke Schlachtschiff #SchleFaZ wird trotz allem nicht untergehen, sondern nach einem neuen Heimathafen suchen und weiter live auf der Bühne die Welt des schlechten Films umsegeln. You Can't Stop the #SchleFaZ!»

Leute kompakt

Krassnitzer über Dreh mit Ehefrau: Sind in erster Linie Schauspieler (Foto-aktuell)

ERFURT: Ihre eigene Beziehung spielt für Ann-Kathrin Kramer («Tödliche Gier») und Harald Krassnitzer bei gemeinsamen Drehs keine hervorgehobene Rolle. «Wir sind in erster Linie Schauspieler und nicht ein Paar», sagte Krassnitzer (63, Wiener «Tatort») am Montag in Erfurt mit Blick auf die Arbeit am Set. Die Eheleute drehen aktuell gemeinsam in Thüringen. In der MDR/ORF-Koproduktion «Aus dem Leben» geht es um ein Ehepaar, dessen Leben sich nach einem Schlaganfall der Frau drastisch ändert. Die Geschichte habe auch eine politische Dimension, so Krassnitzer. Sie beleuchte den Druck, unter denen die in der Pflege Arbeitenden stünden, die sich aber eigentlich gerne mehr Zeit nehmen würden für die Menschen, um die sie sich kümmern. Der Film zeige auch, dass Schlaganfälle nicht nur ältere oder übergewichtige Menschen treffen könnten.

König nach Erdrutsch in Schweden: «Zum Glück ist niemand umgekommen»

GÖTEBORG: Nach der Zerstörung einer wichtigen Schnellstraße durch einen Erdrutsch im Westen von Schweden hat sich König Carl XVI. Gustaf ein Bild von der Lage vor Ort gemacht. «Zum Glück ist niemand umgekommen», sagte der 77-Jährige am Montag bei einem Besuch in dem betroffenen Gebiet in der Nähe der Kleinstadt Stenungsund.

Es sei ein enormer Glücksfall gewesen, dass sich der Vorfall nicht an einem anderen, dichter bebauten Ort ereignet habe, sagte der Monarch, der vor rund einer Woche sein 50-jähriges Thronjubiläum gefeiert hatte. Es sei dennoch schlimm genug und werde den Verkehr und die Infrastruktur in der Gegend noch lange Zeit beeinträchtigen.

Ein plötzlicher Erdrutsch hatte in der Nacht zum Samstag nahe Stenungsund einen Abschnitt der Europastraße E6 zerstört und damit eine wichtige Verbindung in der Region für Monate unpassierbar gemacht. Aufnahmen zeigten einen langen Riss durch die Gegend in der Nähe einer Tankstelle. Mehrere Autos stürzten über die entstandene Abbruchkante, drei Menschen kamen nach Polizeiangaben mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.

Experten haben damit begonnen, sich auf die Suche nach der Ursache für den Erdrutsch zu machen. Er erfasste ein Gebiet mit einer Größe von etwa 700 mal 200 Metern. Vermutet wird, dass Regen und der anfällige Lehmboden etwas damit zu tun haben könnten. Die Polizei ermittelt außerdem zu Arbeiten auf einer Baustelle in dem Gebiet, auf der vorher Sprengungen vorgenommen wurden.

Neues aus der Promiwelt am Montag

Tobias Schlegl: Mehr um ältere Menschen und Pflegekräfte kümmern

HAMBURG: Autor, Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl (45) fordert einen besseren Umgang mit Senioren und Pflegekräften. «Kümmert euch bitte um ältere Menschen, aber kümmert euch bitte auch um die Pfleger und Pflegerinnen», sagte der Wahl-Hamburger der Deutschen Presse-Agentur. Diesen Appell richtet Schlegl auch mit seinem neuen Roman «Strom» an die Öffentlichkeit. Was Pflegekräfte jeden Tag an Leid, Schicksal und Tod erlebten, sei extrem heftig. «Für Menschen, die schon psychisch vorbelastet sind, kann das sehr ungesund sein, da langfristig zu arbeiten.» Während seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter hat Schlegl nach eigenen Angaben viele Stunden im Krankenhaus gearbeitet - unter anderem auf einer Geriatrie mit Schwerpunkt Demenz. Dort spielt sich auch sein zweiter Roman größtenteils ab; «Strom» erscheint am 28. September.

Kein Kuchen: Johann Lafer bekommt eine Geburtstags-Pizza (Foto-Archiv)

GULDENTAL: Fernsehkoch Johann Lafer bekommt zu seinem 66. Geburtstag an diesem Mittwoch keine Torte. «Aus gesundheitlichen Gründen verzichte ich weitestgehend auf Süßigkeiten, deshalb wird es auch keinen klassischen Geburtstagskuchen geben», sagte der TV-Star aus Guldental (Rheinland-Pfalz) der Deutschen Presse-Agentur. «Aber als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk habe ich mir einen Pizzaofen geleistet, der in unserem Garten steht. Darin werden wir eine wunderbare Geburtstagspizza backen. Kerzen werden darauf allerdings nicht halten.» Die Schnapszahl wird Lafer nicht groß begehen. «Im letzten Jahr habe ich noch groß und mit vielen lieben Menschen gefeiert. In diesem Jahr feiern wir im engsten Familienkreis», sagte Lafer.

Taylor Swift bei NFL-Spiel - Dating-Gerüchte mit Spieler Kelce (Foto-aktuell

KANSAS CITY: Pop-Superstar Taylor Swift (33) hat sich ein Footballspiel der Kansas City Chiefs angeschaut und damit Gerüchte über eine sich anbahnende Beziehung mit dem NFL-Spieler Travis Kelce (33) angeheizt. Die Sängerin, deren mutmaßliches Beziehungsende zu ihrem langjährigen Freund Joe Alwyn im Frühjahr öffentlich geworden war, trug bei dem NFL-Spiel in Kansas City am Sonntag, bei dem Kelce und sein Team gegen die Chicago Bears gewannen, eine Jacke in den Farben von Kelces Kansas City Chiefs und stand in einer Suite neben Kelces Mutter Donna. Auf Fotos und in online geteilten Videos ist zu sehen, wie Swift die Spieler anfeuert.

Bislang unbekannte Kurzgeschichte von Truman Capote veröffentlicht

NEW YORK: Eine bislang unbekannte Kurzgeschichte von US-Autor Truman Capote (1924-1984) ist in den USA erstmals veröffentlicht worden. Der Chefredakteur des «Strand»-Magazins, Andrew Gulli, habe die handgeschriebene Geschichte zufällig in einem Notizbuch in der Kongressbibliothek in Washington entdeckt, teilte eine Sprecherin der Capote-Stiftung der Deutschen Presse-Agentur in New York mit. Die Stiftung habe die Geschichte geprüft und dem Magazin dann die Erlaubnis zum Abdruck gegeben.

Die Kurzgeschichte «Another Day in Paradise» (auf Deutsch etwa: Ein weiterer Tag im Paradies) handelt von einer Amerikanerin, die unglücklich auf Sizilien lebt. Capote gehörte mit Werken wie «Frühstück bei Tiffany» und «Kaltblütig» zu den berühmtesten Schriftstellern seiner Generation und wird von Millionen Fans weltweit immer noch sehr verehrt.

Kerry Washington: Eltern hüteten lange ein Geheimnis vor mir

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Kerry Washington («Django Unchained») erfuhr erst vor fünf Jahren, dass sie nicht das biologische Kind ihres Vaters ist. «Ich hatte immer diese seltsame Distanz zu meinem Vater, aber ich dachte, das sei meine Schuld», berichtet die 46-Jährige der «New York Times». Ihre Eltern hätten ihr lange Zeit nicht erzählt, dass sie aufgrund von Fruchtbarkeitsproblemen mithilfe eines anonymen Samenspenders gezeugt wurde. Erst als sie vor einigen Jahren für die Ahnenforschungs-Sendung «Finding Your Roots» (Finde deine Wurzeln) ihre Eltern um eine DNA-Probe gebeten habe, seien sie «in Panik geraten» und hätten später ihre Zeugungsgeschichte erzählt. Sie habe danach Mitleid mit ihren Eltern gehabt, die unter der Geschichte offenbar stark litten, schildert die Hollywoodschauspielerin. Am Dienstag (26. September) erscheinen in den USA Washingtons Memoiren «Thicker Than Water» (Dicker als Wasser).