Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 18.09.23 | Aktualisiert um: 17:35 | Überblick

Berliner Theatertreffen bekommt neue Spitze - kein Leitungsteam mehr

BERLIN: Das Berliner Theatertreffen bekommt eine neue Leitung. Die Theater- und Festivalmacherin Nora Hertlein-Hull wird zum Jahresbeginn an der Spitze des großen Bühnenfestivals stehen, wie die Berliner Festspiele am Montag mitteilten. Damit löst die gebürtige Österreicherin das zuletzt dreiköpfige Leitungsteam aus Dramaturgin Carolin Hochleichter, Kulturmanagerin Joanna Nuckowska und Theaterregisseurin Olena Apchel ab.

Hertlein-Hull leitet aktuell die Lessingtage am Hamburger Thalia Theater. Zuvor arbeitete sie unter anderem international als Tourneeregisseurin und Produktionsleiterin. Die Kuratorin sei vom Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees, berufen worden, hieß es weiter. «Sie steht damit für eine möglichst facettenreiche Konzentration des Theatertreffens auf sein Kernprogramm und für eine Stärkung der internationalen Vernetzung und Strahlkraft des Festivals», sagte Pees.

Beim Berliner Theatertreffen lädt eine Jury jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Die nächste Ausgabe des Theatertreffens ist vom 2. bis 19. Mai geplant.

Erst im vergangenen September hatte ein vierköpfiges Team die Festivalleitung übernommen. Nach nicht mal einem Jahr hatte eine der vier Leiterinnen, Marta Hewelt, wieder aufgehört. Die zuletzt drei Chefinnen bedauerten die Ablösung. «Als mehrsprachiges, weibliches Leitungsteam waren wir eingeladen, das Theatertreffen zu erweitern, zu diversifizieren und es für europäische Fragen zu öffnen», so ihr Statement in der Mitteilung. Gleichzeitig sprachen sie von der Hoffnung, «dass sich die Berliner Festspiele weiter in diese Richtung öffnen».

Leute kompakt

US-Popsänger Jason Derulo kommt im März nach Deutschland

HAMBURG: US-Popsänger Jason Derulo (33) kommt im März 2024 für fünf Konzerte nach Deutschland. Stationen seiner «Decade of Derulo World Tour» sind Köln (16.3.), Hamburg (17.3.), Frankfurt (19.3.), Stuttgart (20.3.) und München (26.3.), wie der Konzertveranstalter Neuland Concerts am Montag in Hamburg mitteilte. Der Singer-Songwriter arbeite derzeit an seinem fünften Album. Einen ersten Vorgeschmack geben die im Februar veröffentlichte Single «Saturday/Sunday» mit David Guetta sowie die neuen Songs «Glad U Came» und «When Love Sucks» feat. Dido. Nach Angaben der Veranstalter hat Derulo seit seiner Single «Whatcha Say» (2009) weltweit mehr als 250 Millionen Tonträger verkauft, über 18,2 Milliarden Streams generiert und 58,2 Millionen Follower bei TikTok gewonnen.

Hollywood-Streik: Barrymore pausiert Show-Rückkehr nach Kritik

NEW YORK: US-Schauspielerin Drew Barrymore pausiert die Arbeit an ihrer Talkshow nach Kritik wegen des anhaltenden Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood. «Ich habe allen zugehört und treffe die Entscheidung, die Premiere der Show zu unterbrechen, bis der Streik vorbei ist», teilte Barrymore (48) am Sonntag bei Instagram mit. Ihr fehlten die Worte, um sich aufrichtig zu entschuldigen und sie hoffe auf eine baldige Lösung für den Arbeitskampf in der Branche, der unter anderem auf mehr Lohn zielt. Die neue Staffel sollte am Montag (18. September) starten. Zuvor hatte es Kritik an Barrymore gehagelt und Proteste vor den Studios der Sendung in New York gegeben wegen ihrer Ankündigung, ihre Talkshow trotz der Streiks wieder aufnehmen zu wollen. Die Veranstalter der National Book Awards entzogen ihr einen Moderationsjob.

Apache 207 kündigt Arena-Tour 2024 an

BERLIN: Rapper Apache 207 («Roller») hat eine Arena-Tour für 2024 angekündigt. Der 25-Jährige will ab dem 2. Mai in zwölf Städten auftreten, wie sein Team erklärte. Mit einem Laserstrahl am Himmel kündigte er seine Auftritte am Sonntagabend demnach etwa in Köln, Hamburg und Leipzig an. Auftritte soll es auch in Berlin, Frankfurt am Main und München geben. Auch Termine in Österreich und der Schweiz seien dabei. «Es gibt nichts Schöneres, als meine Musik vor einem energiegeladenen Publikum zu performen», erklärte der Künstler. «Es war klar, dass wir nach der überwältigend positiven Resonanz auf die Open-Air-Tour noch einmal losziehen wollen!» Der gebürtige Mannheimer, der bürgerlich Volkan Yaman heißt, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands.

Letzte Show mit 39: Klaas Heufer-Umlauf zurück aus Sommerpause

BERLIN: Drei Tage vor seinem 40. Geburtstag kehrt am Dienstag (19.9., 23.15 Uhr) Klaas Heufer-Umlauf mit seiner ProSieben-Show «Late Night Berlin» aus der Sommerpause zurück. Diesmal begrüße Klaas den Musiker und Oscar-Preisträger Jared Leto (51, «Dallas Buyers Club»). «Gemeinsam suchen sie den größten Fan des Sängers», teilte ProSieben vorab mit. Im Studio solle der große Fan ermittelt werden: «Wer weiß alles über sein Leben? Wer kennt alle Songs seiner Band Thirty Seconds To Mars im Schlaf?» Außerdem bekommt Heufer-Umlauf einen Überraschungsgast - jemanden, «den ganz Deutschland kennt», wie es der Privatsender in Unterföhring bei München formulierte.

H.P. Baxxter schätzt auf der Wiesn das Bier

MÜNCHEN: Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) geht es auf dem Münchner Oktoberfest wie vielen anderen Wiesn-Besuchern: Er schätzt das Bier. «Ich trinke ja sonst kein Bier, aber so eine Maß Bier ist dann schon super», sagte der Musiker am Sonntagabend beim traditionellen Almauftrieb im Käfer-Zelt. Das Event nutzen viele Promis als Bühne für sich - für Baxxter, der mit seiner Freundin, der Studentin Sara, auf die Wiesn gekommen war, ist das nach eigenen Angaben aber nicht wichtig. Es sei zwar «immer gut, sich mal blicken zu lassen». Aber: «Eigentlich gehe ich nur auf die Wiesn zum Feiern.» Der «Almauftrieb» feiert in diesem Jahr Jubiläum. Er findet schon seit 25 Jahren statt und war eigentlich nie als Star-Event gedacht, wie Veranstalter Philip Greffenius betont.