Neues aus der Promiwelt am Montag

Drew Barrymore will trotz Hollywood-Streiks auf Sendung gehen

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Drew Barrymore («Drei Engel für Charlie») möchte trotz des andauernden Streiks der Drehbuchautoren in Hollywood ihre Talkshow fortsetzen. «Ich stehe hinter dieser Entscheidung», schrieb die 48-Jährige in einem Statement auf Instagram am Sonntag (Ortszeit). Sie wolle sich daran halten, keine Filme oder Fernsehsendungen zu besprechen oder zu fördern, die bestreikt werden. In der CBS-Talkshow spricht Barrymore seit 2020 mit Prominenten über Liebe und Beziehungen.

In einem Bericht des Branchenblattes «The Hollywood Reporter» erklärte ein Sprecher der Drehbuchautoren-Gewerkschaft Writers Guild, dass auch Barrymores Show bestreikt werde. Zugleich kündigte er Proteste vor den Studios der Sendung in New York City für Montag und Dienstag an. Dem Bericht zufolge soll die erste Folge der Sendung am 18. September ausgestrahlt werden.

Die mehr als 11.000 Drehbuchautoren der Writers Guild streiken bereits seit Anfang Mai. Sie fordern unter anderem eine bessere Vergütung und Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Anzeichen für ein baldiges Streikende gibt es nicht.

Paul Simon: «Viele Inspirationen kommen mir im Traum»

TORONTO: Sänger Paul Simon (81) kommen viele Inspirationen zu Songs oder Alben im Traum. «Ich begann die Arbeit an «Seven Psalms» 2019, nachdem ich über ein Album mit sieben Liedern geträumt habe», sagte der Sänger am Sonntag (Ortszeit) beim 48. Toronto International Film Festival (TIFF). Dort hatte Simon vor begeistertem Publikum die Weltpremiere des Dokumentarfilms «In Restless Dreams: The Music of Paul Simon» vorgestellt.

Der Film von Regisseur Alex Gibney umfasst in drei Stunden Simons jahrzehntelange Karriere, die Zusammenarbeit mit Art Garfunkel sowie den Erfolg des Albums «Graceland». Gibney geht auch auf Privates ein, wie Simons Hörverlust auf dem linken Ohr, der sein musikalisches Gleichgewicht durcheinandergebracht und die Arbeit an «Seven Psalms» erschwert habe. «Ich habe mich noch nicht ganz damit abgefunden, aber ich fange an, es zu akzeptieren», erklärte Simon in einer Frage-Antwort-Runde nach der Premiere.

Auf die Frage, ob er an etwas Neuem schreibe, antwortete der Sänger: «Neulich habe ich wieder geträumt, und zwar von einem Song mit dem Titel «It's What's His Name»», sagte Simon.

Premiere von Lil Nas X-Doku in Toronto wegen Bombendrohung verzögert

TORONTO: Wegen einer Bombendrohung ist die Weltpremiere des Dokumentarfilms «Lil Nas X: Long Live Montero» beim 48. Toronto International Film Festival (TIFF) am späten Samstagabend (Ortszeit) um gut 20 Minuten verschoben worden. Das bestätigte eine Pressesprecherin des TIFF am Sonntag (Ortszeit) auf Anfrage. Die Polizei von Toronto habe vor der Vorführung die Umgebung des roten Teppichs außerhalb der Roy Thomson Hall untersucht, hieß es.

Sänger Lil Nas X wurde währenddessen vom roten Teppich ferngehalten. «Nach unserem Kenntnisstand hat es sich um eine allgemeine Bedrohung gehandelt, die nicht gegen den Film oder den Künstler gerichtet war», sagte die TIFF-Sprecherin. Der Film unter der Regie von Carlos López Estrada und Zac Manuel dokumentiert die achtmonatige Tournee des Musikers im Jahr 2022 zu seinem Debütalbum «Montero».

Peter Maffay: Hendrikje und ich sind ein glückliches Ehepaar

MÜNCHEN: Musiker Peter Maffay hat bestätigt, dass er seine Partnerin Hendrikje Balsmeyer geheiratet hat.

«Ja, es stimmt. Hendrikje und ich sind verheiratet und längst ein glückliches Ehepaar», sagte Maffay («Ich wollte nie erwachsen sein», «Über sieben Brücken») der «Bild»-Zeitung. Demnach hat das Paar bereits vor eineinhalb Jahren, im April 2022, heimlich geheiratet. Für den 74-jährigen Maffay ist es die fünfte Ehe, mit der fast 40 Jahre jüngeren Lehrerin hat der Sänger eine kleine Tochter. Das Paar hatte sich im Oktober 2015 auf einem Konzert kennengelernt.

Baby-News aus Bhutan: Eine Prinzessin wurde geboren

THIMPHU: In dem kleinen Himalaya-Königreich Bhutan ist eine Prinzessin geboren worden. Dem Baby und seiner Mutter gehe es gut, teilte die royale Familie auf Instagram mit. Es ist das erste Mädchen und das dritte Kind für König Jigme Khesar Namgyal Wangchuck und Königin Jetsun Pema. Der Name der Prinzessin wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die Wangchuck-Dynastie regiert Bhutan seit mehr als 100 Jahren, sie wird sehr verehrt in dem zwischen Indien und China gelegenen «Land des Donnerdrachens». Der heute 43-jährige König Jigme Khesar heiratete die zehn Jahre jüngere bürgerliche Jetsun 2011 bei einer wahren Märchenhochzeit. Er hatte 2008 nach Abdankung seines Vaters den Thron des buddhistischen Königreichs mit weniger als 800.000 Einwohnern bestiegen. Mit seinem Amtsantritt wurde Bhutan von einer absolutistischen zu einer konstitutionellen Monarchie.

Bhutan ist ein von Außeneinflüssen weitgehend unberührt gebliebenes Land, das seine Kultur und Natur schützt und Massentourismus zu vermeiden versucht. Als Besonderheit misst es seine wirtschaftliche Entwicklung mit dem «Bruttonationalglück»: Es soll eher Aufschluss über die Lebensqualität seiner Einwohner geben als das geläufige Bruttoinlandsprodukt.

Prinzessin Kate liebt Schwimmen in kaltem Wasser

WINDSOR: Prinzessin Kate schwimmt eigenen Angaben zufolge gerne in kaltem Wasser. Das sagte die 41-Jährige in einer am Wochenende veröffentlichten Podcast-Folge. «Kaltwasserschwimmen - je kälter, desto besser. Ich liebe es total», sagte die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (41). Das gehe sogar so weit, dass ihr Mann sage: «Du bist verrückt und es ist dunkel und es regnet», sagte Kate im Podcast «The Good, The Bad, And The Rugby».

Kate hatte sich gemeinsam mit William sowie dessen Tante, Prinzessin Anne (73), anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft, die derzeit in Frankreich stattfindet, interviewen lassen. Der Podcast wird von Annes Schwiegersohn Mike Tindall moderiert, einem früheren englischen Rugby-Nationalspieler. Der 44-Jährige ist mit Annes Tochter Zara Tindall verheiratet.

Mike Tindall, der auch schon in der britischen Version vom Dschungelcamp als Teilnehmer dabei war, ist immer wieder für Indiskretionen gut. So sagte er in der Folge, dass er Kate auch schon beim Spielen des Trinkspiels Beer Pong gesehen haben will - wobei sie «super-kompetitiv» gewesen sein soll. Bei dem Spiel werden Tischtennisbälle in mit Bier gefüllte Plastikbecher geworfen, die von der gegnerischen Seite ausgetrunken werden müssen. Kate entgegnete die Äußerung mit einem nervösen Lachen.

Berliner Florist gewinnt Weltmeisterschaft

BERLIN: Der Berliner Florist Nicolaus Peters hat die Floristik-Weltmeisterschaft in England gewonnen. Der 54-Jährige habe Jury und Zuschauer mit seiner «beeindruckenden Kreativität, seinem technischen Geschick und seiner Leidenschaft für kunstvolle Floristik überzeugt», teilte die Firma Fleurop am Sonntag mit. Seine Fähigkeit, Farben, Formen und Texturen harmonisch zu vereinen, habe ihm beim Wettbewerb am Samstag den ersten Platz eingebracht.

«Ich bin überwältigt von diesem Sieg und fühle mich geehrt, Deutschland auf internationaler Bühne repräsentiert zu haben», sagte Peters. Er sei stolz darauf, dass seine Arbeit Menschen auf der ganzen Welt berühren könne. Der erste Platz ist mit 15.000 Pfund (umgerechnet etwa 17.500 Euro) dotiert. Den Angaben zufolge ist Peters erst der zweite Deutsche, der den ersten Platz bei den Weltmeisterschaften machte.

Peters ist 2008 bereits Deutscher Floristik-Meister geworden. Einen Blumenladen, in dem man spontan einen Strauß für die Schwiegermutter mitnehmen könnte, hat er nicht. Er arbeitet anders: Seine Kunden beliefert er direkt von der Werkstatt seines Wohnhauses in Schöneberg aus.

Bei der Weltmeisterschaft der besten Floristinnen und Floristen in Manchester waren laut den Veranstaltern 20 Länder vertreten - die Titel-Anwärter kamen vor allem aus Europa und dem asiatischen Raum, aber auch aus Kolumbien und Kanada.

Scholz ohne Augenklappe zu UN nach New York

NEU DELHI: Die Augenklappe von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist beim G20-Gipfel in Neu Delhi gut angekommen. «Alle fanden, das sieht ganz gut aus», sagte er am Sonntag in einem Interview von Welt TV. «Die meisten waren sehr solidarisch und wünschten gute Besserung.» Auch indische Medien berichteten ausführlich über den Piraten-Look des Kanzlers während des internationalen Treffens. In einem Interview mit ProSieben/Sat.1 sagte Scholz, dass er die Augenklappe spätestens Ende der nächsten Woche ablegen werde. Das wäre vor seiner geplanten Reise zur UN-Generalversammlung nach New York.

Während seines Aufenthalts in der Weltmetropole vom 17. bis 20. September wird der SPD-Politiker neben einer Rede vor der UN-Vollversammlung unter anderem auch an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und an einem Klimagipfel teilnehmen.

Der 65-Jährige war vor einer Woche beim Joggen gestürzt. Der Unfall soll sich auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben. Scholz sei gestolpert, habe sich nicht rechtzeitig abstützen können und sei deshalb aufs Gesicht gefallen, schrieb die «Bild»-Zeitung damals. Er wird beim Joggen immer von Leibwächtern begleitet, die ihm schnell helfen konnten.

