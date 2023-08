Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 21.08.23 | Aktualisiert um: 15:05 | Überblick

«Full House»-Star Stamos bedankt sich für Geburtstags-Glückwünsche

BERLIN: «Full House»-Star John Stamos hat sich mit liebevollen Worten für die vielen Geburtstagsglückwünsche auf Instagram bedankt. «Ich hoffe, ich kann zurückgeben, was ihr mir geschenkt habt, ein wundervolles Leben», schrieb der Schauspieler, der am Samstag 60 Jahre alt geworden ist. Er sei mit 60 genau dort, wo er hingehöre. Dazu postete er ein Video, das ihn mit seinem fünfjährigen Sohn zeigt. Stamos ist in Deutschland vor allem als Onkel Jesse aus der Kult-Sitcom «Full House» bekannt, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde.

Unter den Gratulanten fanden sich prominente Wegbegleiter wie die Schauspielerin Candace Cameron Bure, die in «Full House» Onkel Jesses Nichte D.J. spielte. Auch Mike Love von den «Beach Boys» und Schauspiel-Kollege Josh Peck gratulierten Stamos. Peck und Stamos standen gemeinsam in der «Full House»-Fortsetzung «Fuller House» vor der Kamera. Schauspielerin und Model Caitlin McHugh gratulierte ihrem Mann ebenfalls auf Instagram: «Könnt ihr glauben, dass dieser Mann 60 ist?!»

Regisseur Tykwer: «Lola rennt» könnte ich heute nicht mehr machen

BERLIN: Der deutsche Filmregisseur Tom Tykwer (58) sieht mit Verwunderung auf sein 25 Jahre altes Werk «Lola rennt», mit dem er seinen Durchbruch erzielte.

«Ich schaue mir meine eigenen Filme eigentlich nie wieder an, wenn ich sie hinter mir gelassen habe», teilte der Regisseur der Deutschen Presse-Agentur mit. Zum Jubiläum von «Lola rennt» habe er jedoch einen neuen Blick darauf geworfen. «Ich fand ihn ganz schön frisch für sein Alter», sagte Tykwer. ««Wie haben wir denn das hingekriegt?», dachte ich. Und ich dachte, ich war wirklich ein anderer Typ damals, so einen Film könnte ich nicht machen heute. Das war ein interessantes Gefühl.» Der Film lief vor 25 Jahren im Kino und wurde Kult.

Das experimentierfreudige Werk in Farbe und Schwarz-Weiß, mit Zeitlupen, Zeitraffern und Zeichentrick wirkt ein Vierteljahrhundert später trotz digitaler Effekte und viel Tempo und Techno wie aus der Zeit gefallen. Denn im Mittelpunkt der Handlung steht zum Beispiel etwas, was es heute gar nicht mehr gibt: eine Telefonzelle.

Tykwer findet das aber gar nicht schlimm: «Ein großer Teil der Filme aus dem letzten Jahrhundert müsste wegen der Erfindung des Smartphones neu erzählt werden - wenn es nur auf die Geschichte ankäme», sagte er. Doch davon hänge nicht ab, ob ein Film gut oder schlecht altere. «Gute Filme schöpfen ihre Kraft nicht aus dem Plot allein, sondern aus der Schönheit ihrer Konstruktion, einer bestimmten Atmosphäre, einer Energie, manchmal auch einer außergewöhnlichen Performance.»

Deutschlands Kanzler Scholz: Habe noch nie einen Joint geraucht

BERLIN: Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (65), dessen Kabinett soeben eine Teillegalisierung von Cannabis beschlossen hat, hat selbst keine praktische Erfahrung mit dieser Droge.

«Nein, nie», sagte der sozialdemokratische Politiker am Sonntagabend in einem Interview der Sender Sat.1 und ProSieben auf die Frage, ob er in jungen Jahren mal einen Joint geraucht habe. «Auch keinen einzelnen Zug», ergänzte er auf eine entsprechende Nachfrage.

Die Gründe, die ihn damals dazu bewegt hätten, dies nicht zu tun, gebe es heute noch. Er habe sich daher auch «sehr schwer getan» damit, dass die Regierung nun die Realität junger Leute und vieler Erwachsener zur Kenntnis nehme. «Ich glaube, dass wir jetzt mit diesem vorsichtigen Schritt, den wir gehen, genau das Richtige tun», sagte Scholz. «Aber wenn mich jemand fragt, soll ich oder soll ich nicht, würde ich immer sagen: nö.»