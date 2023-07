Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 31.07.23 | Aktualisiert um: 14:10 | Überblick

Cardi B wird bei Auftritt von Fan bespritzt und wirft Mikro

LAS VEGAS: US-Rapperin Cardi B («Bodak Yellow») hat bei einem Auftritt ein Mikrofon nach einem Fan geworfen.

Die 30 Jahre alte Sängerin teilte auf Twitter eines der Videos. Dort ist zu sehen, wie Cardi B bei der Open-Air-Show von einem weiblichen Fan mit dem Inhalt eines Trinkbechers bespritzt wird. Die Musikerin reagiert prompt und schmeißt ihr Mikro in Richtung der Frau. Die Sängerin kommentierte das Video nicht. In dem Clip sieht sie jedoch sehr entrüstet aus. Wie die Branchenblätter «Variety» und «People» berichteten, ereignete sich der Vorfall am Samstag in einem Outdoor-Club in Las Vegas. Das Video, das Cardi B teilte, sorgte für Aufregung unter den Fans und hatte am Montag rund 1,9 Millionen Aufrufe.

Serbischer Schriftsteller David Albahari gestorben

BELGRAD: Der serbische Schriftsteller David Albahari ist am Sonntag nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Tanjug unter Berufung auf die Familie des Verstorbenen. Albahari war einer der bedeutendsten Vertreter der zeitgenössischen (post-)jugoslawischen und serbischen Literatur. Er schrieb vor allem Romane und Kurzprosa.

Albahari entstammte einer jüdischen Familie und wuchs im Belgrader Vorort Zemun auf. Er studierte zunächst Englisch und Literaturwissenschaften. 1991 wurde er Vorsitzender des Verbandes der jüdischen Gemeinden Jugoslawiens. In dieser Funktion war er ein Jahr später maßgeblich an der Evakuierung der Juden aus dem von Serben belagerten Sarajevo beteiligt. 1994 ging er selbst nach Kanada ins Exil. In den letzten Jahren kehrte er immer wieder für längere Zeiträume nach Belgrad zurück.

Albahari veröffentlichte 14 Romane, 13 Kurzgeschichten-Sammlungen und fünf Essay-Bände. Sein zentrales Thema waren die Familie sowie der Niederschlag historischer Ereignisse in individuellen Erinnerungen und Schicksalen. Auf deutsch erschienen von ihm unter anderen die Romane «Mutterland» (2002), «Götz und Meyer» (2003) und «Die Ohrfeige» (2007) sowie der Kurzgeschichtenband «Die Kuh ist ein einsames Tier» (2011).

Als virtuoser Erzähler schöpfte Albahari aus einem weitgespannten Repertoire literarischer Formen und Gattungen. «Man kann ihm dabei zusehen, wie er die Wörter aus der Stille holt und seltsamen Zusammenhängen zuführt», schrieb die Literaturwissenschaftlerin Ilma Rakusa in einer Rezension. Zuletzt war Albahari an Parkinson erkrankt, was er in seinem Roman «Heute ist Mittwoch» (2020) thematisierte.

Madonna sagt Danke: «Liebe von Familie und Freunden beste Medizin»

NEW YORK: Popsängerin Madonna hat sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt im vergangenen Monat auf Instagram bei ihrer Familie und ihren Freunden für ihre Unterstützung bedankt. «Die Liebe von Familie und Freunden ist die beste Medizin», schrieb die 64-Jährige in einem Post am Sonntag (Ortszeit). Dazu postete die Musikerin zwei Fotos, auf denen sie jeweils mit ihrem Adoptivsohn David Banda (17) und ihrer leiblichen Tochter Lourdes Leon (26) zu sehen ist. Auf einem weiteren Bild hält sie stolz ein Geschenk ihres Managers Guy Oseary (50) in die Kamera.

Als Mutter könne man sich wirklich in den Bedürfnissen seiner Kinder und dem scheinbar endlosen Geben verlieren, schrieb Madonna. «Aber als es hart auf hart kam, haben sich meine Kinder wirklich für mich eingesetzt. Ich sah eine Seite an ihnen, die ich nie zuvor gesehen hatte.» Das habe für sie den Unterschied gemacht.

Sie bedankte sich auch bei ihrem Manager Oseary für sein Geschenk: ein Polaroid-Foto von Andy Warhol, auf dem laut Madonna der verstorbene Künstler Keith Haring zu sehen ist, der eine Jacke mit dem Gesicht von Michael Jackson darauf trägt. «Ich schluchzte, als ich dieses Geschenk öffnete, weil mir klar wurde, wie viel Glück ich habe, am Leben zu sein.»

Wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte die Pop-Ikone im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen müssen und ihre eigentlich ab Mitte Juli geplante Welttournee zunächst verschoben. Wie sie schon vor mehreren Wochen mitteilte, befindet sie sich inzwischen jedoch auf dem Weg zur Besserung. Die Konzerte in Europa - darunter in Köln und Berlin im November - sollen demnach ab dem Herbst wie geplant stattfinden.