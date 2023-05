Neues aus der Promiwelt am Montag

Von: Redaktion (dpa) | 23.05.23 | Überblick

Erinnerungsstücke von Donna Summer werden in New York versteigert

NEW YORK: Erinnerungsstücke an die 2012 gestorbene US-Sängerin Donna Summer sollen im Juni in New York versteigert werden.

Darunter seien Kleidungsstücke, Fotos, Auszeichnungen und handgeschriebene Songtexte, teilte das Auktionshaus Christie's mit. Vom 15. bis zum 29. Juni könne Interessierte im Internet auf die Stücke bieten. Summer war mit Songs wie «Love to Love You Baby», «I Feel Love» oder «Hot Stuff» weltberühmt geworden und galt als die «Queen of Disco».

Kultbands Def Leppard und Mötley Crüe feiern Tourauftakt in Sheffield

SHEFFIELD: Die Hardrock-Ikonen Def Leppard («Pour Some Sugar On Me») und Mötley Crüe («Wild Side») haben am Montag in Großbritannien ihre gemeinsame Europa-Tournee begonnen, auf der sie auch mehrere Open-Air-Konzerte in Deutschland spielen werden. Im englischen Sheffield, wo Def Leppard 1977 gegründet wurden, traten die beiden Kultbands vor 23.000 Zuschauern im ausverkauften Fußballstadion Bramall Lane auf.

Am kommenden Donnerstag (25. Mai) wollen die britische Rockgruppe um Sänger Joe Elliott (63) und das US-Quartett Mötley Crüe mit ihrer dreieinhalbstündigen Rockshow in Mönchengladbach auf der Bühne stehen. Weitere Open-Air Konzerte der Rockveteranen in Deutschland stehen am Sonntag in München (27. Mai) und am Wochenende darauf in Hannover (3. Juni) an.

Def Leppard hatten am Freitag ihr neues Album «Drastic Symphonies» veröffentlicht, das mit dem renommierten Royal Philharmonic Orchestra in den Abbey Road Studios aufgenommen wurde. Zudem erschien eine autorisierte Biografie des britischen Quintetts, das in den 1980er Jahren mit Alben wie «Pyromania» und «Hysteria» Welterfolge hatte und 2019 in die «Rock And Roll Hall Of Fame» aufgenommen wurde.

Die kalifornische Band Mötley Crüe hatte sich 2015 nach einer Abschiedstournee aufgelöst. Nach dem Erfolg des Netflix-Films «The Dirt» über ihre bewegte Karriere hatte die für etliche Skandale berüchtigte Gruppe um Schlagzeuger Tommy Lee (60) jedoch 2019 ihr Comeback verkündet. Der langjährige Gitarrist Mick Mars (72) hatte Mötley Crüe kürzlich aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Sein Nachfolger wurde der 20 Jahre jüngere Gitarrenvirtuose John 5.

«The Mandalorian»-Star Ming-Na Wen wird mit Hollywood-Stern geehrt

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Ming-Na Wen (59), aus Serien wie «Emergency Room - Die Notaufnahme», «Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.» oder «The Mandalorian» bekannt, soll in Hollywood mit einem Stern geehrt werden. Die 2757. Sternenplakette auf dem berühmten Walk of Fame werde am 30. Mai enthüllt, teilten die Verleiher der Auszeichnungen am Montag (Ortszeit) mit. Als Gastrednerinnen sind Wens Kolleginnen aus dem Spielfilm «Töchter des Himmels» (1993), Tamlyn Tomita, Lauren Tom und Rosalind Chao, eingeladen.

Die in Macau geborene Wen war als Kleinkind mit ihrer Familie in die USA gekommen. Nach dem Schauspielstudium und Theaterauftritten wirkte sie ab Ende der 80er Jahren in zahlreichen Filmen und TV-Serien mit.

In der Sci-Fi-Serie «MARVEL's Agents Of S.H.I.E.L.D.» spielte sie eine Agentin, in den «Star Wars»-Ablegern «The Mandalorian» und «Das Buch von Boba Fett» war sie die Kopfgeldjägerin Fennec Shand. Sie verlieh auch der ikonischen Disney-Titelheldin «Mulan» in dem Zeichentrickfilm von 1998 ihre Stimme.

Kate picknickt mit Kindern zum Start der Chelsea Flower Show

LONDON: Zum Start Chelsea Flower Show hat Prinzessin Kate (41) am Montag Kinder beim Picknicken auf dem Gelände der Londoner Gartenschau besucht. Wie der Palast mitteilte, waren erstmals Schulkinder zum Picknick auf dem Gelände geladen, bevor die Gartenschau am Dienstag öffnet. Auch König Charles (74) und Königin Camilla (75) wurden zu einem Besuch erwartet. Kate, die den Titel Prinzessin von Wales trägt, macht sich seit Langem dafür stark, Kinder früh in Kontakt mit der Natur und dem Gärtnern zu bringen. König Charles gilt ohnehin als Naturfreund. Kate erschien im langärmeligen pinkfarbenen Kleid.

Die Chelsea Flower Show wird bereits seit 1913 von der Royal Horticultural Society ausgerichtet. Sie gehört zum Standard-Besuchsprogramm der britischen Königsfamilie. Zu sehen sind in diesem Jahr 34.000 verschiedene Pflanzen in 12 Schaugärten.

Royaler Gast: Prinz Edward besucht Schule in Berlin

BERLIN: Der britische Prinz Edward hat in Berlin eine Schule besucht und einen Waffelstand inspiziert. Der jüngste Bruder von König Charles III. tauschte sich am Montag mit Schülern über das internationale Jugendprogramm «Duke of Edinburgh's International Award» aus. Das Programm unter der Schirmherrschaft des 59-Jährigen wurde in den 1950er Jahren von seinem Vater Prinz Philip gegründet.

Bei dem «Duke Award» sollen Jugendliche und junge Erwachsene dazu motiviert werden, Verantwortung zu übernehmen und sich ehrenamtlich zu engagieren. In Deutschland nehmen nach Angaben des deutschen Sitzes des Programms jährlich mehr als 3000 Jugendliche am «Duke Award» teil. Die Schule am Schillerpark in Berlin-Wedding bietet eine Programm-Teilnahme seit 2017 an, wie der Schulleiter Ronald Fischer am Montag sagte. «Das Programm ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Schule geworden.»

In Anwesenheit von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und der Berliner Senatorin für Bildung Katharina Günther-Wünsch (CDU) präsentierten die Jugendlichen dem Duke of Edinburgh unter anderem einen Waffelstand, der im Rahmen des Programms entstanden ist. «Hinter unseren Schülern stehen in der Regel keine zahlungskräftigen Elternhäuser», sagte Schulleiter Fischer. Die Einrichtung sei eine Brennpunktschule. 85 Prozent der Schülerinnen und Schüler hätten einen Migrationshintergrund. Mit dem Waffelstand versuchten sich die Schülerinnen und Schüler etwas Geld für eine Exkursion dazu zu verdienen.

Mit seinem Besuch in Berlin ist Prinz Edward der zweite britische Royal, der in diesem Jahr nach Deutschland reist. Ende März war bereits König Charles III. mit seiner Frau Camilla zum Staatsbesuch nach Berlin gekommen.

Trotz Alters und Krankheit: Berlusconi will Partei weiter führen

ROM: Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi will trotz Krankheit und seines hohen Alters die konservative Regierungspartei Forza Italia weiter führen. Während seines 45-tägigen Krankenhausaufenthaltes habe die Führungsriege der Partei zwar angemessen agiert. «Aber sie sind nicht allein und werden es auch nicht sein, denn ich werde natürlich weiterhin meine Verantwortung als Gründer und Vorsitzender von Forza Italia in vollem Umfang wahrnehmen, so wie ich es immer getan habe,» sagte der 86-Jährige der Zeitung «Corriere della Sera» am Montag.

Allerdings kündigte er vage eine Erneuerung der Partei an. Ein zentrales Versprechen von Forza Italia sei es, die italienische Politik von Grund auf zu erneuern. «Aber damit die Erneuerung glaubwürdig ist, müssen wir uns zunächst selbst erneuern.» Das habe man immer getan und werde dies nun auch weiter tun. Weiterhin ist unklar, wer die Parteiführung übernehmen würde, sollte Berlusconi - etwa durch Tod - nicht mehr an der Spitze stehen. Er vermied es bislang, adäquate Nachfolger aufzubauen.

Berlusconi wurde am vergangenen Freitag aus dem Krankenhaus entlassen. Er kam Anfang April wegen einer Lungenentzündung in die Klinik und wurde auch wegen einer chronischen Leukämie behandelt. Rund zwei Wochen lag er auf der Intensivstation. Nun gehe es ihm aber besser. «Es war hart, aber ich war immer zuversichtlich», sagte er.

In Italien regiert seit Oktober eine Rechtsallianz aus den ultrarechten Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega von Matteo Salvini. Der Medienmogul Berlusconi prägte über Jahrzehnte Italiens Politik. Er war von 1994 bis 2011 mit Unterbrechungen vier Mal Ministerpräsident. Heute sitzt er im Senat, der kleineren der zwei Parlamentskammern. Seit Jahren ist er gesundheitlich angeschlagen und wurde mehrfach stationär behandelt.

Sandra Hüller über Druck am Filmset

CANNES: Nicht alle Filmemacher arbeiten nach Ansicht von Schauspielerin Sandra Hüller am Set angemessen. Angesprochen auf ihre Zusammenarbeit mit Regisseurin Justine Triet sagte die 45-Jährige am Montag in Cannes: «Justine hat keinerlei Druck ausgeübt, was eine wirklich gute Arbeitsweise ist, wie ich finde. Einige Leute könnten sich ein Beispiel daran nehmen... ja, wirklich.»

Hüller ist die Protagonistin in Triets Wettbewerbs-Film «Anatomy of a Fall». Sie spielt die Autorin Sandra, die sich nach dem Tod ihres Manns vor Gericht verantworten muss. Dem psychologischen Justiz-Drama geht es nicht vordergründig darum aufzuklären, was passiert ist. Stattdessen handelt es von der Grenze zwischen Fiktion und Realität und dem Scheitern einer Ehe.

Singer-Songwriter Kamrad: Ich verdanke meinen Eltern den ersten Hit

VELBERT: Der Singer-Songwriter Kamrad hätte ohne einen Kredit seiner Eltern seine Musik-Karriere wohl vergessen können. «Ohne den Kredit meiner Eltern hätte es meinen Radio-Hit «I believe!» nie gegeben. Man will mit Mitte 20 ja eigentlich schon auf eigenen Beinen stehen. Das war schon schwer mit dem Kredit, weil es echt auch ein Risiko für meine Eltern war. Das Geld konnte ich mittlerweile zum Glück wieder an meine Eltern zurückzahlen», sagte der 26-Jährige im neuen Podcast von Radioreporter Daniel Danger - «Der Allerletzte Podcast» ist seit Sonntagabend auf den Plattformen verfügbar.

Kamrad, dessen voller bürgerlicher Name Tim Kamrad lautet, erzählte dort auch: «Auch wenn ich einen Abischnitt von 0,8 habe, wollte ich auf gar keinen Fall Jura oder Medizin studieren - mein Traum war immer die Musik. Trotzdem musste ich in der Zeit, als ich gar kein Geld hatte, noch einmal darüber nachdenken, alles hinzuschmeißen.»

Er wohne ganz bewusst noch immer in seiner Geburtsstadt Velbert bei Wuppertal: «In Berlin hätte ich wahrscheinlich nur Musik-Freunde und das mag ich nicht - ich mag es total gerne mit meinen Schulfreunden ein Bier zu trinken. Dieses Gelaber «Ey, hast Du schon die neue Nico-Santos-Single gehört» ist überhaupt nichts für mich, da gucke ich lieber mit meinem Vater zu Hause Champions League.»

Jude Law über Britische Monarchie: «Eine Art Theater»

CANNES: Schauspieler Jude Law sieht in der britischen Monarchie «eine Art Theater». Das sagte der 50-Jährige am Montag bei den Filmfestspielen in Cannes. «Ich verfolge es nicht wirklich. Ich finde es als ein Kapitel der Geschichte irgendwie faszinierend. Aber ich bin kein Freund von Klatsch und Tratsch.» Law ist im Wettbewerbs-Film «Firebrand» (Regie: Karim Aïnouz) als König Heinrich VIII. (1491-1547) zu sehen. Dieser ist unter anderem dafür bekannt, dass er zwei seiner sechs Ehefrauen hinrichten ließ. Es sei bemerkenswert gewesen, sich mit dieser mittelalterlichen Geschichte zu beschäftigen «und zu sehen, wie sie auf die heutige Zeit übertragen werden kann», sagte Law.

«Firebrand» handelt hauptsächlich von Catherine Parr (1512-1548), der letzten Frau von König Heinrich VIII. Sie wird von Alicia Vikander gespielt. Das historische Drama erzählt von Parr und ihren Überzeugungen, die nicht immer mit denen ihres Ehemannes übereinstimmten. Sie war belesen, soll sich liebevoll um Heinrichs Kinder aus früheren Ehen gekümmert haben und schrieb auch selbst: So war sie die erste Frau, die ein englisches Buch unter ihrem eigenen Namen veröffentlichte. Außerdem hegte sie Sympathien für protestantische Reformer. Das brachte sie in große Gefahr. Denn Heinrich war im Kern katholisch, obwohl er selbst die Autorität des Papstes abgelehnt hatte. Protestanten wurden als Ketzer verfolgt.

König Heinrich VIII. litt am Ende seines Lebens unter einem schlimm verletzten Bein, dessen Verfaulungsprozess im Film in vielen Details gezeigt wird. Law erzählte am Montag, er habe sich extra ein Parfüm kreieren lassen, das diesen Geruch nachahme - und sein Filmteam am Set damit erfreut.

Michelle Yeoh freut sich über vielfältigere Rollen

BERLIN: Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh bekommt nach eigenen Worten dank des Erfolgsfilms «Crazy Rich Asians» (2018) inzwischen eine Vielzahl an Rollen angeboten. «Das Beste heute ist, dass ich ein Skript erhalte, in dem die Figur nicht als chinesisch oder asiatisch aussehende Person beschrieben wird», sagte die 60-jährige Schauspielerin in einem Interview während der Filmfestspiele in Cannes am Sonntag.

Die gebürtige Malaysierin gewann im März den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in der Science-Fiction-Komödie «Everything Everywhere All At Once» (2022). Der internationale Durchbruch gelang ihr mit der Liebeskomödie «Crazy Rich Asians». Es war der erste Hollywoodfilm seit einem Vierteljahrhundert, für den nur Schauspieler mit asiatischem Hintergrund engagiert wurden.

Cher zum 77. Geburtstag: «Wann werde ich mich alt fühlen»

BERLIN: Anlässlich ihres 77. Geburtstages hat US-Sängerin Cher über ihr Alter sinniert. «Ich höre immer wieder diese Zahlen, aber ich kann sie ehrlich gesagt nicht verstehen», schrieb die Musikerin am Wochenende auf Twitter.

An ihre Fans gewandt fragte die Pop-Ikone in ihrem Geburtstagspost: «Wann werde ich mich alt fühlen». Anschließend bedankte sie sich für die Unterstützung.

Die Musikerin, die am Samstag ihren Geburtstag feierte, ist für Hits wie «Believe» oder «Strong Enough» bekannt. Auch mit 77 Jahren will sie weiter Musik machen. Im März kündigte sie in einem Interview mit E! News zwei neue Alben an.