Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 12.07.23 | Überblick

Sylvester Stallone: Rufe meine Töchter während ihrer Dates an

LOS ANGELES: Action-Star Sylvester Stallone («Rocky») beobachtet nach eigenen Angaben mit strengem Blick das Dating-Leben seiner drei Töchter. «Ich folge ihnen immer noch und rufe sie ständig an», sagte der 77-Jährige dem Magazin «Bunte» (Donnerstag). Wenn sich Sophia (26), Sistine (25) oder Scarlet (21) mit Männern träfen, rufe er sie an und frage, warum sie nicht zu Hause seien, gab Stallone zu. Mit einem Lachen sagte er: «Es sind immerhin meine Mädchen und dafür gibt es natürlich keinen Mann, der gut genug ist.»

In der Realityshow «The Family Stallone» will der Hollywoodstar zusammen mit Ehefrau Jennifer Flavin (54) und den drei gemeinsamen Töchtern Einblick ins Familienleben geben. Die Mädchen seien früher häufig gemobbt worden, sagte Flavin. Laut Tochter Sistine war es für sie aufgrund vieler Umzüge schwierig, Freunde zu finden. Dennoch hätten sie und ihre Schwestern eine «sehr normale Kindheit» gehabt, erklärte sie. «Meine Eltern haben einen wirklich guten Job gemacht, uns vor der Außenwelt zu schützen.» Die achtteilige Serie «The Family Stallone» soll ab dem 14. Juli bei Paramount+ zu sehen sein.

Emily Blunt: Esse sonntags mit Matt Damons Familie zu Abend

NEW YORK: Hollywood-Schauspielerin Emily Blunt (40) sieht nach eigenen Worten ihren Schauspiel-Kollegen Matt Damon (52) nur noch in seinen Hausschuhen. «Ich habe ihn schon lange nicht mehr in normalen Schuhen gesehen», sagte die in London geborene Blunt über Damon im Podcast «Table for Two». «Das liegt daran, dass wir im selben Gebäude wohnen, deshalb laufen wir einfach runter, um einander zu sehen.»

Damon, mit dem sie sich bei den Dreharbeiten für den Film «Der Plan» (2011) angefreundet habe, sei mit seiner Familie zuerst in den New Yorker Stadtbezirk Brooklyn gezogen, erzählte Blunt, die mit ihrem Ehemann John Krasinski zwei Töchter hat. Sie selbst sei ihm daraufhin mit ihrer Familie in sein «großartiges Gebäude» gefolgt. «Wir haben sonntags gemeinsames Abendessen und es ist wunderbar.»

Damon und Blunt standen zuletzt auch neben anderen Stars wie Florence Pugh, Robert Downey Jr. und Rami Malek für Christopher Nolans Film «Oppenheimer» vor der Kamera. Der Thriller um den Physiker J. Robert Oppenheimer (gespielt von Cillian Murphy) kommt am 20. Juli in die deutschen Kinos.