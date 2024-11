Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 20.11.24 | Überblick

Polizei will Mette-Marits Sohn Marius in U-Haft nehmen

OSLO: Nach der Ausweitung der Vorwürfe gegen den norwegischen Prinzessinnensohn Marius Borg Høiby hat die Osloer Polizei Untersuchungshaft für den 27-Jährigen beantragt. Das teilte das zuständige Amtsgericht von Oslo der Nachrichtenagentur NTB mit. Ein Haftprüfungstermin wird demnach ab 13.00 Uhr in der norwegischen Hauptstadt stattfinden. Høibys Anwalt Øyvind Bratlien teilte norwegischen Medien mit, dass sein Mandant vor Gericht erscheinen werde, es aber keine Grundlage für Untersuchungshaft gebe. Man wolle dem Gericht zeigen, dass der Fall anders aussehe und weitaus nuancierter sei, als es in den Medien vermittelt werde.

Premiere von «Rust»: Mutter von toter Kamerafrau kommt nicht

TORUN: Kontroverse um die Weltpremiere des Westerns «Rust»: Die Mutter der bei den Dreharbeiten getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins wird aus Protest nicht zu der Vorführung kommen. US-Schauspieler Alec Baldwin (66) weigere sich, sich bei ihr zu entschuldigen und Verantwortung für den Tod ihrer Tochter zu übernehmen, teilte Olga Solovey über ihre Anwältin Glora Allred mit. «Stattdessen will er ungerechterweise von der Tötung meiner Tochter profitieren.» Drei Jahre nach dem Tod von Hutchins bei den Dreharbeiten soll der Film heute auf dem «Camerimage»-Filmfest in Polen seine Weltpremiere feiern.

Berichte: Liam Payne soll heute beigesetzt werden

LONDON: Der kürzlich gestorbene Popstar Liam Payne soll britischen Medienberichten zufolge heute beigesetzt werden. Das meldete unter anderem die Nachrichtenagentur PA. Der frühere Sänger der Boygroup One Direction war Mitte Oktober in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires vom Balkon eines Hotelzimmers gestürzt und gestorben. Er wurde nur 31 Jahre alt. Paynes Tod löste große Trauer bei seinen Fans auf der ganzen Welt aus. Wo genau die Trauerfeier stattfinden soll, ging aus den Berichten nicht hervor. Bei PA hieß es lediglich, sie werde in den «Home Counties» abgehalten, darunter werden die Grafschaften im Umland Londons verstanden. Payne stammt eigentlich aus Wolverhampton nahe Birmingham in den West Midlands.

Finalistinnen von «Miss Germany 2025» stehen fest

RUST: Die eine arbeitet als Ärztin mit einem KI-Avatar, die andere ist Zimmerin und Instagram-Botschafterin, eine weitere leitet ein Beratungsunternehmen mit mehr als 300 Mitarbeitenden aus 35 Nationen: Die neun Finalistinnen für den Titel «Miss Germany 2025» stehen fest. Das Finale findet am 22. Februar im Europa-Park in Rust bei Freiburg statt. Das Credo dieser Saison lautet, man suche «nicht nach den nächsten Beauty-Influencerinnen, sondern nach zukünftigen Dax-Vorständinnen und erfolgreichen Gründerinnen», teilten die Miss Germany Studios mit.

Magazin kürt Holzinger zur einflussreichsten Künstlerin 2024

BERLIN: Das Kunstmagazin «Monopol» hat die österreichische Choreographin Florentina Holzinger zur einflussreichsten Künstlerin des Jahres gekürt. «Ihr Werk hat eine visuelle und emotionale Wucht, die niemanden kaltlässt und die im Kunstbetrieb in ihrer Konsequenz gerade ihresgleichen sucht», urteilt das Magazin in seiner Dezemberausgabe, die am Freitag erscheint. Es veröffentlicht jährlich eine Rangliste mit den 100 einflussreichsten Persönlichkeiten der Kunstwelt. Holzinger, die schon mehrfach an der Berliner Volksbühne inszeniert hat («Ophelia's Got Talent»), ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenstücke und arbeitet mit nackten Frauenensembles.

Denzel Washington: War wegen der Oscars jahrelang verbittert

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Denzel Washington badete nach mehreren entgangenen Oscars jahrelang in Selbstmitleid. «Ich habe aufgegeben. Ich bin verbittert», erzählte der 69-Jährige dem US-Magazin «Esquire». Es sei eine «Selbstmitleids-Party» gewesen, die er mehr als ein Jahrzehnt abgehalten habe. Er habe eine Zeit durchgemacht, in der er seine Frau Pauletta alle Oscar-Filme alleine ansehen ließ - «ich habe ihr gesagt, dass ich mich nicht dafür interessiere». Er habe sich gesagt, wenn die Oscar-Akademie sich nicht für ihn interessiere, interessiere er sich nicht für sie.

Chris Tall ist Trash-TV mittlerweile «zu plump»

KÖLN/HAMBURG: Komiker Chris Tall (31) hat mit Reality-Sendungen im Fernsehen abgeschlossen. «Trash-TV mag ich mittlerweile nicht mehr, weil es fast nur noch darum geht, ob sich da welche nun prügeln oder nicht», sagte der Hamburger der Deutschen Presse-Agentur. «Da hört bei mir wirklich die Unterhaltung auf und ich finde es oft sehr plump.» Die ständigen Beleidigungen möge er nicht mehr. Er schaue sich aber nach wie vor gerne klassische Shows im Fernsehen an, vor allem mit Joko und Klaas. Der Stand-up-Comedian moderiert am Montag seine neue Show «Chris Du das hin?» auf ProSieben. Darin versuchen Tall und seine prominenten Gäste, teils skurrile und überraschende Missionen zu erfüllen.

McConaughey: Hatte nach Texas-Umzug Pakt mit meiner Frau

LOS ANGELES: Oscar-Preisträger Matthew McConaughey hatte nach eigenen Angaben einen Pakt mit seiner Frau Camila geschlossen, als er außerhalb von Komödien keine Rollen angeboten bekam. «Da ich nicht das tun konnte, was ich wollte, hörte ich mit dem auf, was ich tat», erzählte der 55-Jährige in einem Vorschau-Clip des Podcasts «Good Trouble». «Ich zog auf eine Ranch in Texas und schloss mit meiner Frau einen Pakt: «Ich gehe nicht mehr arbeiten, es sei denn, ich bekomme Rollen angeboten, die ich machen will.»» McConaughey spielte zu Beginn der 2000er in vielen romantischen Komödien mit. Er habe diese Sparte gemocht, aber er sei damals nur noch der «Liebeskomödien-Typ» gewesen, berichtete McConaughey nun.

Angelina Jolie mit neuer Rolle in der Pariser Modewelt

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Angelina Jolie soll für ein weiteres Filmprojekt nach Paris kommen. Der 49-Jährige hatte ihren jüngsten Film, das Biopic «Maria» über die legendäre Opernsängerin Maria Callas, teilweise in Frankreich gedreht. Jetzt holt die französische Regisseurin Alice Winocour (48) den Hollywood-Star für den geplanten Film «Stitches» («Coutures») über die Haute-Couture-Modeszene vor die Kamera, wie die US-Branchenblätter «Variety» und «Deadline.com» berichten. Jolie soll eine Filmemacherin spielen, die während einer Modewoche in Paris mit dem Schicksal von zwei weiteren Frauen konfrontiert wird. Die Dreharbeiten sind für Anfang nächsten Jahres geplant.

Beatsteaks bekommen Sonderkrone für Engagement gegen Rechts

BIELEFELD/KÖLN: Für ihr Eintreten gegen Rechts bekommt die Berliner Band Beatsteaks in diesem Jahr den Sonderpreis der «1Live-Krone» verliehen. Mit einer Konzertreihe in autonomen Jugendzentren in Ostdeutschland im Frühjahr 2024 hätten die Musiker ein klares Zeichen gegen wachsenden Populismus und Rechtsextremismus gesetzt und gleichzeitig die lokale Jugendkultur gestärkt, teilen der WDR und sein Jugendradiosender 1Live mit. Die Punkrockband war im Frühjahr in zwölf autonomen Jugendzentren in Ostdeutschland zu Gast - damit nach Angaben des WDR auch an Orten, die symbolisch für eine Gegenbewegung in Regionen stehen, in denen rechtsmotivierte Straftaten zuletzt zugenommen hätten.