Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 21.06.23 | Aktualisiert um: 14:30 | Überblick

«Sex and the City»: Parker freut sich über Auftritt von Cattrall

BERLIN: «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker (58) freut sich über den Auftritt von Kim Cattrall (66) in der zweiten Staffel der Nachfolgeserie «And Just Like That...». «Es fühlt sich einfach normal und wirklich schön an, und ich bin froh, dass wir es geschafft haben», sagte die Schauspielerin dem US-Branchenportal «Entertainment Weekly». Nach einem «bedeutenden Ereignis» im Leben von Parkers Serienfigur Carrie Bradshaw in der neuen Staffel habe diese ein «schnelles, schönes, gefühlvolles und lustiges Telefonat» mit Samantha Jones, die von Cattrall gespielt wird, sagte Sarah Jessica Parker weiter.

Die erste Staffel «And Just Like That...» hatte im Dezember 2021 ihre Premiere. Während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis (58) und Cynthia Nixon (57) in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda zurückgekehrt waren, war Cattrall nicht dabei. Die Geschichte ihrer Figur Samantha wurde aber in Textnachrichten weitererzählt. In der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

Wie vor kurzem bekannt wurde, soll sie in der zweiten Staffel auftauchen. Cattrall habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit.

Die zweite Staffel von «And Just Like That...» soll in Deutschland ab 22. Juni auf Sky zu sehen sein. Sarah Jessica Parker äußerte sich in «Entertainment Weekly» auch zum Comeback von John Corbett (62), der in der zweiten Staffel noch einmal in die Rolle von Aidan Shaw schlüpfen soll, mit dem Carrie in «Sex and the City» zusammen war. «Es ist wunderbar, wieder in seiner Gesellschaft zu sein», sagte Parker.

Möglicherweise Spur bei Suche nach Tauchboot: Klopfgeräusche

BOSTON/ST. JOHN'S: Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot «Titan» im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusche in der Region registriert, in dem das Tauchboot vermutet werde, hieß es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin «Rolling Stone» in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) zitierten.

Vier Stunden später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es weiter. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war. Ein späteres Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, berichte von weiteren Geräuschen, die aber nicht mehr als «Klopfen» beschrieben wurden, schrieb CNN. Die akustischen Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es.

Die US-Küstenwache teilte ebenfalls mit, dass ein kanadisches Suchflugzeug «Unterwassergeräusche» gehört habe. Tauchroboter seien in das Gebiet verlagert worden, um den Ursprung der Geräusche zu erforschen. Zunächst sei dies aber erfolglos geblieben.

Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt war auf dem Weg zum Wrack der Titanic und wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. An Bord sind fünf Menschen: der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän war der Chef der Betreiberfirma, Stockton Rush.

Mehr Schiffe unterwegs zur Tauchboot-Suche - vereinigtes Kommando

BOSTON/ST. JOHN'S: Acht weitere Schiffe sind auf dem Weg, um die Suche nach dem vermissten Tauchboot «Titan» in der Nähe des «Titanic»-Wracks im Atlantik zu unterstützen. Dazu gehörten vier Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff L'Atalante sowie die kanadische HMCS Glace Bay, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die US-Küstenwache am Dienstagabend (Ortszeit) mit.

Verunglückte Taucher müssen nach ihrer Rettung möglichst schnell in eine solche hyperbare Kammer gelangen, um bleibende Schäden zu verhindern. Wenn Menschen längere Zeit unter hohem Umgebungsdruck stehen, wie er in großer Wassertiefe herrscht, nehmen sie mehr Stickstoff auf als normal. Dies kann zu Gasblasen in Blut und Gewebe führen, die tödlich sein können, wenn sie ins Gehirn gelangen.

Zudem hätten die US-Küstenwache, die US-Marine, die kanadische Küstenwache und die Betreiberfirma Oceangate Expeditions ein vereinigtes Kommando eingerichtet, um die Suche nach der «Titan» mit fünf Menschen an Bord gemeinsam zu koordinieren. «Dies ist eine komplexe Suchaktion, die verschiedene Kräfte mit Fachkenntnissen und Spezialausrüstung erfordert, die wir durch das vereinigte Kommando gewonnen haben», sagte Jamie Frederick von der US-Küstenwache.

Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt wird seit Sonntagvormittag (Ortszeit) vermisst. Trotz fieberhafter Suche aus der Luft und im Wasser fehlt von ihm nach wie vor jede Spur. Die Zeit drängt: Schätzungen der Behörden zufolge dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen. An Bord sind der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän war der Chef der Betreiberfirma, Stockton Rush.

Zendaya als Tennis-Star in «Challengers» - erster Trailer

LOS ANGELES: Fans der Schauspielerin und Sängerin Zendaya («Dune», «Spider-Man: No Way Home») können sich auf einen weiteren Filmauftritt der 26-Jährigen freuen. Das Studio Metro Goldwyn Meyer veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) den ersten Trailer zu der Drama-Romanze «Challengers - Rivalen», in der Zendaya die Hauptrolle eines früheren Tennis-Wunderkindes spielt. Sie findet sich in einer Dreiecksbeziehung mit zwei befreundeten Jungen wieder.

Jahre später ist sie Trainerin und mit einem der beiden Freunde verheiratet, als der frühere Liebhaber wieder in ihr Leben tritt. Neben Zendaya spielen der Brite Josh O'Connor (33, «God's Own Country») und der US-Schauspieler Mike Faist (31, «West Side Story») mit. Regie führt der Italiener Luca Guadagnino («Call Me By Your Name», «Bones and All»). Der Kinostart ist für Mitte September geplant.

«Everything Everywhere All at Once»-Kostüme für Oscar-Sammlung

LOS ANGELES: Mehrere Kostüme der Oscar-Preisträger Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis und Ke Huy Quan aus dem diesjährigen Oscar-Abräumer «Everything Everywhere All at Once» gehören nun zu der großen Sammlung von Filmandenken der Oscar-Akademie. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences teilte am Dienstag (Ortszeit) mit, Kostüme, Zeichnungen, seltene Filmposter aus der Stummfilmzeit und andere Gegenstände erworben oder geschenkt bekommen zu haben.

Darunter ist eine Sammlung seltener Zeichentrick-Kunstwerke von 1932 bis 1952 aus dem Privatbesitz von Steven Spielberg, die der Regisseur dem Verband spendete. Weitere Schenkungen stammen von «Terminator»-Produzentin Gale Anne Hurd und aus dem Nachlass von «Ghostbusters»-Schauspieler Harold Ramis. Die Film-Akademie ist nun auch im Besitz weiterer Filmkostüme, darunter ein Abendkleid, das Schauspielerin Gina Lollobrigida 1955 in der Romanze «Die schönste Frau der Welt» trug.

Die Filmakademie besitzt eigenen Angaben zufolge die weltweit größte Sammlung von Filmgegenständen, darunter Millionen Fotos, Filme, Videos, Poster, Drehbücher und Requisiten. Teile der Sammlung werden in dem 2021 eröffneten Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles ausgestellt.