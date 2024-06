Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 05.06.24 | Überblick

Neue Wende im Fall Amanda Knox: Verleumdungsstrafe bestätigt

FLORENZ: Das Justizdrama um den Mord an einer britischen Austauschstudentin 2007 in Italien hat nach vielen Schlagzeilen rund um die Welt noch einmal eine neue Wendung genommen: Ein Berufungsgericht in Florenz verurteilte die US-Amerikanerin Amanda Knox am Mittwoch überraschend zu drei Jahren Haft, weil sie einen offensichtlich Unschuldigen verleumdet haben soll. Im Hauptverfahren war die inzwischen 36-Jährige - auch «Engel mit den Eisaugen» betitelt - zuvor schon zwei Mal wegen Mordes schuldig gesprochen worden. In letzter Instanz gab es dann aber 2015 einen Freispruch von allen Mordvorwürfen. Nun hatte Knox darauf gehofft, von der italienischen Justiz völlig reingewaschen zu werden. Knox brach in Tränen aus, als die Richter in Florenz das Verleumdungsurteil aus früherer Instanz bestätigten. «Das habe ich nicht erwartet. Ich bin sehr enttäuscht», sagte die Amerikanerin, die eigens zu dem Prozess nach Italien zurückgekehrt war. Zurück hinter Gitter muss sie aber nicht: Die dreijährige Haftstrafe hat sie bereits durch ihren früheren Aufenthalt in italienischen Gefängnissen verbüßt.

Alice Cooper auf Konzert-Tour durch Deutschland

BERLIN: Mit 76 Jahren fühlt sich der Rockmusiker Alice Cooper laut eigenen Worten so fit wie noch nie. «90 Minuten Show, fünf Tage die Woche - kein Problem für mich. Ich werde nicht müde», sagte der US-Amerikaner im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Mit seiner neuen Show tourt er derzeit um die Welt. Ab dem 12. Juni steht er auch in Deutschland mehrfach auf der Bühne. «Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der nicht außer Atem sein wird», kündigte der Pastorensohn, der auch schon mit Zwangsjacke oder am Galgen auf der Bühne stand, an. Bekannt ist er unter anderem für seine Lieder «Poison», «No More Mr. Nice Guy» und «School's Out». «Ich war noch nie in besserer Form als gerade mit meinen 76 Jahren.» Sein besonderes Durchhaltevermögen führt Cooper auf seine jungen Jahre zurück, in denen er 1500- und 3000-Meter-Läufer war, wie er erzählt. «Das hilft mir bis heute.»

Sandra Hüller spricht auf Demo gegen Rechtsextremismus in Leipzig

LEIPZIG: Die Schauspielerin Sandra Hüller ist als Rednerin bei einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Leipzig eingeplant. Die 46-Jährige werde auf der Kundgebung eines bundesweiten Bündnisses zu den Demonstranten sprechen, teilten die Veranstalter von «Hand in Hand für Demokratie und Menschenrechte» und Hüllers Management am Mittwoch auf Anfrage mit. Hüller war bei den diesjährigen Oscars für die Hauptrolle im Film «Anatomie eines Falls» nominiert. Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung am Samstag ab 15.00 Uhr mindestens 5000 Teilnehmer.

«Major Tom»-Sänger Peter Schilling: Ich habe die Zeit meines Lebens

HAMBURG: Musiker Peter Schilling ist gerührt über den Erfolg seines 80er-Hits «Major Tom (Völlig losgelöst)» bei Fußballfans. «Ich dachte, ich hätte die Zeit meines Lebens schon gehabt. Aber nein. Die Zeit meines Lebens, die habe ich jetzt», sagte der 68-Jährige der Wochenzeitung «Die Zeit». Vor 42 Jahren hatte ihn das Lied überraschend zum Star gemacht - am vergangenen Wochenende machte der DFB das Lied nun offiziell zur Torhymne bei Länderspielen der Nationalteams. Bei der EM werde es dann aber nur nach den (siegreichen) Spielen gespielt, hieß es.

Tierheim-Katze half Schauspielerin Lupita Nyong'o über Trennung hinweg

LOS ANGELES: Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o («12 Years a Slave») fand eigenen Worten zufolge in ihrer adoptierten Katze Heilung für ihr «schwer gebrochenes» Herz nach einem Beziehungsende. «Es fiel mir wirklich schwer, an Lebensfreude zu glauben», erzählte die 41-Jährige, die im vergangenen Herbst die Trennung von ihrem damaligen Partner öffentlich gemacht hatte, dem US-Magazin «Glamour». Sie sei damals kurz vor einer Depression gewesen, schilderte die Schauspielerin. «Und eine Stimme in meinem Kopf sagte: «Besorg dir eine Katze.»» In einem Tierheim habe sie dann ihren Kater Yoyo kennengelernt und diesen innerhalb von zwei Tagen in ihr Herz geschlossen, berichtet Nyong'o. «Ich habe mich um Yoyo gekümmert und er hat mir das Herz geöffnet.»

Brooke Shields: Muss manche Fans über mein Alter aufklären

LOS ANGELES: Die US-Schauspielerin Brooke Shields («Die blaue Lagune») haben viele als sehr jungen Filmstar vor Augen - heute muss sie sich manchen Fans als erwachsene Frau vorstellen. «Sie wollen, dass ich genau so aussehe, wie sie sich erinnern», sagte die 59-Jährige in der US-Talkshow «Today with Hoda & Jenna» - «also muss ich sie neu aufklären.» Shields wurde schon als junges Mädchen berühmt, beim Dreh der «Blauen Lagune» war sie erst 14. Mit Ende 50 fühle sie sich «heute viel fabelhafter als je zuvor», sagt die Schauspielerin, doch Fans aus früheren Zeiten müssten erst noch einmal lernen, «wer ich jetzt bin»: «Wenn man so lange in der Öffentlichkeit steht wie ich, muss man versuchen, Wege zu finden, um sie auf dem Laufenden zu halten, damit man sie nicht enttäuscht.» Die Schauspielerin spielte zuletzt in Netflix-Romanzen wie «A Castle for Christmas» und «Mother of the Bride» mit.

Publikum soll bei «Miss Germany» entscheiden

RUST/OLDENBURG: Bei der Wahl der «Miss Germany» werden erstmals Zuschauerinnen und Zuschauer eingebunden. «Das Publikum entscheidet, wer Miss Germany wird», sagte der Geschäftsführer des Veranstalters Miss Germany Studios, Max Klemmer, der Deutschen Presse-Agentur. «Das gab es bisher nicht.» Das nächste Finale werde am 22. Februar kommenden Jahres im Europa-Park im südbadischen Rust ausgetragen. Bei «Miss Germany» gab es früher Bikini-Runden auf dem Laufsteg. Seit einem Imagewandel zählen seit nunmehr fünf Jahren vor allem die Persönlichkeit der Teilnehmerinnen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Die Siegerin bekommt keine Krone mehr. Eine Schärpe gibt es nach wie vor.

Alec Baldwin bekommt mit Frau und sieben Kindern Reality-Show

NEW YORK: Alec Baldwin steht immer noch vor allem wegen des tödlichen Vorfalls am «Rust»-Filmset in den Schlagzeilen. Jetzt kündigt der US-Schauspieler und achtfache Vater eine Reality-Show über sein Leben an.

Der US-Schauspieler Alec Baldwin (66) hat eine Frau, acht Kinder - und bald eine eigene Reality-Show. «The Baldwins» werde im kommenden Jahr beim US-Sender TLC starten, teilten Alec und Hilaria Baldwin am Mittwoch in einem Video bei Instagram mit. «Wir laden euch in unser Zuhause ein, um unsere Hochs und Tiefs mitzuerleben, das Gute, das Schlechte, das Wilde und das Verrückte.» Das Paar hatte 2012 geheiratet und seitdem sieben Kinder bekommen. Aus seiner ersten Ehe mit Schauspielerin Kim Basinger hat Alec Baldwin zudem die 1995 geborene Tochter Ireland.

Derzeit steht Baldwin nach wie vor vor allem wegen eines tödlichen Vorfalls am Set des Westerns «Rust» im Oktober 2021 in den Schlagzeilen. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte bei der Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Kamerafrau Halyna Hutchins wurde tödlich getroffen. Es ist unklar, wie die scharfe Munition ans Set gelangte. Baldwin hat die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen, ist aber wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ein Prozess ist ab Juli geplant.