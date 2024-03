Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.03.24 | Überblick

Dakota Johnson: Will Mutter werden, wenn ich dazu bestimmt bin

LOS ANGELES: Die Partnerin von Coldplay-Sänger Chris Martin erklärt, dass sie in letzter Zeit viel an ihre begrenzte Lebenszeit denke und sich oft nutzlos fühle. Mutterschaft sehe sie als etwas Magisches.

Hollywoodschauspielerin Dakota Johnson («Fifty Shades of Grey») denkt eigenen Angaben zufolge derzeit gerne ans Kinderkriegen. «Ich bin so offen dafür», erklärte die 34-Jährige, die mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (47) zusammen ist, dem Online-Magazin «Bustle». «Wir sind nicht sehr lange hier, also wenn ich dazu bestimmt bin, Mutter zu werden, dann soll es so sein.»

In letzter Zeit denke sie viel an ihre begrenzte Lebenszeit und fühle sich oft wie «das nutzloseste Stück Dreck», sagte Johnson. «Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich wirklich alles erleben möchte, was das Leben zu bieten hat.» Und das Kinderkriegen halte sie für eine «verrückte, magische, wilde Erfahrung».

Martin hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow. Johnson sagte über die beiden Teenager: «Ich liebe diese Kinder, als hinge mein Leben von ihnen ab.»