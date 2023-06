Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 07.06.23 | Aktualisiert um: 15:40 | Überblick

Harrison Ford am «Captain America»-Drehset - erstes Foto

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspieler Harrison Ford (80), der sein Debüt in einem Marvel-Superheldenfilm gibt, ist erstmals in einem Foto am Set von «Captain America: Brave New World» zu sehen. Marvel Studios und Schauspieler Anthony Mackie (44) posteten den Schnappschuss am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Darauf sind Ford und Mackie gemeinsam in ein Gespräch vertieft. «Wenn Harrison Ford dir erzählt, wie man jemanden am besten vermöbelt, dann hörst du zu», witzelte Mackie. «Danke für die Weisheiten und das Lachen am Set, mein Freund!», fügt er in dem Posting hinzu. Ford schlüpft in «Captain America: Brave New World» in die Rolle des schnurrbärtigen Generals Thaddeus Ross, der in früheren Filmen von William Hurt gespielt worden war. Hurt war 2022 an Krebs gestorben.

YouTube-Kanal für Schröder «eine der besten Entscheidungen»

LOS ANGELES: Dennis Schröder ist dankbar für seinen eigenen YouTube-Kanal und hat damit nach eigenem Empfinden sein Bild in der Öffentlichkeit verbessert. «Ich glaube, das war mit eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe», sagte der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft der Deutschen Presse-Agentur. Bevor er angefangen habe, durch Videos seinen Alltag zu zeigen, hätten die Leute gedacht «ich wäre abgehoben oder arrogant», sagte der 29 Jahre alte Braunschweiger. «Seitdem ich YouTube mache, sehen die Leute, wie wir wirklich sind. Tag für Tag. Und das hat auch in Deutschland sehr, sehr viel bewegt», erklärt er. «Viele sind immer überrascht, wenn sie ihn treffen und sagen, der ist doch cool.»

Altenberger hat «Angst vor dem Älterwerden in der Branche»

MÜNCHEN: Verena Altenberger sorgt sich als Schauspielerin um das Altern. «Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe wirklich Angst vor dem Älterwerden in der Branche. Wirklich», sagte die 35-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. «Wenn ich mir diese Zahlen anschaue, wie viele Frauen ab 40 man eigentlich noch am Bildschirm sieht, dann kann ich nur auf individuelles Glück hoffen, weil strukturell schaut es schlecht aus.» Es gebe kaum Rollen für Frauen über 40 - «und ab 47 ist es dann im Grunde vorbei», sagte die Österreicherin und sprach von einer massiven, strukturellen Benachteiligung.

Cathy Hummels sieht «Playboy»-Nacktfotos als Neustart

MÜNCHEN: Influencerin Cathy Hummels (35) sieht ihre Nacktfotos im neuen «Playboy» als Neustart. «Ich mache das, worauf ich Lust habe. Ich stehe zu mir und bin dankbar, dass ich nach den harten Jahren, die ich hinter mir habe, nun gesund bin», sagte die Ex-Frau von Fußballspieler Mats Hummels nach Angaben des Männermagazins. «Ich sehe das Shooting als Neustart und habe Lust, ihn gemeinsam mit euch zu wagen.» Hummels zeigt sich weitgehend hüllenlos auf dem Cover des Juli-«Playboy», der an diesem Mittwoch auf den Markt kommen sollte. «Ich habe meinen Körper nie wirklich angenommen. Ich bin 35 Jahre alt, und erst jetzt kann ich sagen: Ich mag mich. Dieses Körpergefühl hätte ich gerne schon früher gehabt», sagte sie.

25 Jahre «Sex and the City»: Stars bedanken sich bei Fans

BERLIN: Die Stars von «Sex and the City» haben sich anlässlich des 25. Geburtstags der Kultserie bei ihren Fans für ihre Treue bedankt. «25 Jahre. Oh, mein Gott», sagte Sarah Jessica Parker (58) in einem kurzen Clip auf dem Instagram-Account des Senders HBO. Parker spielte in der HBO-Serie, die in den USA von 1998 bis 2004 lief und auch in Deutschland sehr erfolgreich war, die Hauptfigur Carrie Bradshaw. Im Video sind auch Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) zu sehen, die in der Serie die Freundinnen Miranda Hobbes und Charlotte York spielen. «Danke, dass ihr uns liebt», sagte Nixon. Die drei wandten sich auch auf ihren Instagram-Profilen an ihre Fans. Kim Cattrall (66) fehlte indes in dem HBO-Clip.

BERLIN: Die Stars von «Sex and the City» haben sich anlässlich des 25. Geburtstags der Kultserie bei ihren Fans für ihre Treue bedankt. «25 Jahre. Oh, mein Gott», sagte Sarah Jessica Parker (58) in einem kurzen Clip auf dem Instagram-Account des Senders HBO.

Parker spielte in der HBO-Serie, die in den USA von 1998 bis 2004 lief und auch in Deutschland sehr erfolgreich war, die Hauptfigur Carrie Bradshaw. Im Video sind auch Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) zu sehen, die in der Serie die Freundinnen Miranda Hobbes und Charlotte York spielen. «Danke, dass ihr uns liebt», sagte Nixon. Die drei wandten sich auch auf ihren Instagram-Profilen an ihre Fans.

Kim Cattrall (66) fehlte indes in dem HBO-Clip. Die Serie erzählt das Leben von Bradshaw und drei ihrer Freundinnen in New York. Cattrall war neben Nixon und Davis eine von ihnen: Samantha Jones. Im Dezember 2021 startete die Nachfolge-Serie «And Just Like That...» - zunächst ohne Cattrall. Wie vor kurzem bekannt wurde, soll sie in der zweiten Staffel auftauchen. Cattrall habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit.

Die Nachricht dürfte Fans überraschen, da Cattrall sich zuvor deutlich dazu geäußert hatte, dass sie keine Rückkehr zu ihrer «Sex and the City»-Rolle plane. Auch Sarah Jessica Parker hatte in einem Interview gesagt, dass sie lieber weiter ohne Cattrall drehen wolle. Die zweite Staffel zu «And Just Like That...» soll im Juni anlaufen. In Deutschland ist «And Just Like That...» auf Sky zu sehen.