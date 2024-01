Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 17.01.24 | Überblick

«Transformers»-Star Josh Duhamel wieder Vater geworden

LOS ANGELES: US-Schauspieler Josh Duhamel (51, «Transformers», «Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team») und seine Frau Audra Mari (30) sind Eltern geworden. Das Model und der Schauspieler gaben die Geburt von Söhnchen Shepherd Lawrence am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram bekannt. Dazu posteten sie ein Foto von zwei kleinen Babyfüßen. Als Geburtstermin gab das Paar den 11. Januar an. Duhamel und Mari sind seit September 2022 miteinander verheiratet.

Aus seiner früheren Ehe mit der US-Sängerin Fergie (48) hat Duhamel einen zehnjährigen Sohn. Der Schauspieler und die Sängerin der Band Black Eyed Peas hatten sich 2017 nach acht Jahren Ehe getrennt.

Lana Del Rey, Doja Cat und No Doubt Headliner beim Coachella-Festival

LOS ANGELES: US-Popstar Lana Del Rey und US-Rapperin Doja Cat treten als Headliner beim diesjährigen Coachella-Festival im US-Bundesstaat Kalifornien auf. Auch Rapper Tyler, the Creator und die Rockband No Doubt führen das Line-Up bei den geplanten Konzerten im April an, wie die Veranstalter am Dienstag (Ortszeit) bekanntgaben.

Als weitere Acts kündigte das Festival unter anderem Jon Batiste, Deftones, J Balvin und den deutschen Techno-Künstler Marcel Dettmann an. Der allgemeine Vorverkauf soll an diesem Freitag beginnen.

Die Konzerte finden an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden nahe der Wüstenstadt Indio statt. Das Line-Up ist an beiden Terminen identisch. Das erste Coachella-Wochenende ist in diesem Jahr vom 12. bis 14. April, das zweite vom 19. bis 21. April geplant.

Im vorigen Jahr lockten Musik-Größen wie Popstar Bad Bunny, die K-Pop-Band Blackpink, der R&B-Sänger Frank Ocean oder die Rock-Band Blink-182 Hunderttausende Konzertgänger an.