Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 29.11.23 | Überblick

James Blunt verzweifelt an der Menschheit - lieber eine Ameise

KÖLN: Der britische Musiker James Blunt (49) verzweifelt nach eigener Aussage immer öfter an der Menschheit. «Wir denken nur an unsere eigenen Interessen und an niemanden sonst. Wir sind verdammt», sagte Blunt der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hoffe, in meinem nächsten Leben komme ich als Ameise zur Welt. Die arbeiten zumindest als Team zusammen und passen aufeinander auf.»

Die Menschen würden das nicht hinbekommen, findet Blunt. «Das sehen wir in sozialen Medien oder daran, dass wir uns gegenseitig umbringen im Namen desselben Gottes.»

Der Popstar («You're Beautiful, «Goodbye My Lover») veröffentlichte kürzlich sein siebtes Album «Who We Used To Be». In seinem Buch «Loosely Based On A Made-Up Story» erzählt der Brite Anekdoten, die er nach eigenen Angaben ausgeschmückt und teilweise erfunden habe.

Schild der berühmten Penny Lane wieder aufgetaucht

LIVERPOOL: Die Beatles machten die Penny Lane weltberühmt. Nach vielen Jahren ist nun ein altes Straßenschild aus Liverpool wieder aufgetaucht, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Ein früherer Student habe sich anonym beim Museum The Beatles Story gemeldet und angegeben, das in den 1970ern geklaute Straßenschild zurückgeben zu wollen. Nun soll es ausgestellt werden.

«Es ist großartig zu sehen, dass etwas von so großer Bedeutung nach fast einem halben Jahrhundert endlich zurückgekehrt ist an seinen rechtmäßigen Platz», teilte Bürgermeister Steve Rotheram PA zufolge mit. Die Penny Lane sei aber so viel mehr als eine Straße.

Die wahre Bedeutung des Liedes liege nicht im Straßennamen oder im Schild, sondern in den Szenen und Charakteren, an die sich Paul McCartney aus seiner Jugend erinnert habe. «Die Krankenschwester, den Banker, den Feuerwehrmann und den Friseur, die die Straße zum Leben gebracht haben - sie sind die wahren Schätze der Penny Lane.»

Die Beatles hatten das Lied 1967 herausgebracht. Aufgenommen wurde es in ihrem Studio in der ebenfalls weltberühmt gewordenen Londoner Abbey Road. In Liverpool seien seitdem mehrere Schilder der Penny Lane geklaut worden, schrieb PA. McCartney hatte der Straße auch einen Besuch abgestattet, als er mit Moderator James Corden vor Jahren bei «Carpool Karaoke» durch seine Heimatstadt gefahren war.