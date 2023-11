Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 15.11.23 | Überblick

Schauspieler Ströbel: Bei den «Bergretter»-Drehs Klimawandel spürbar

RAMSAU: Für Schauspieler Sebastian Ströbel (46) ist der Klimawandel bei den Dreharbeiten für die ZDF-Serie «Die Bergretter» deutlich zu erkennen. Im Laufe der Jahre falle das sehr stark auf. «Das Auftauen von Permafrost, die Felsen sind nicht mehr so fest, erhöhte Steinschlaggefahr oder Hangrutsche. Auch das Wetter ist nicht mehr so gut einschätzbar», sagte er der Deutschen Presse-Agentur kurz vor Beginn der 15. Staffel am Donnerstag, 16. November, um 20.15 Uhr. Der Wahl-Hamburger Ströbel spielt in dem Quotenerfolg die Rolle des Markus Kofler, Teamleiter der Bergretter.

Der Klimawandel sei aktuell sicher «das Thema Nummer eins - plus der vielen anderen Themen, die es gibt». Er bezeichnet es als tragisch, «dass wir uns auf das Thema Nummer eins gar nicht konzentrieren können, weil all die anderen Themen einem die Luft zum Atmen nehmen. Weil wir gerade die Demokratie sichern müssen und weil in dem Moment, wo auf der Welt alle gemeinsam anpacken müssten, irgendwie jeder gegen jeden ist und alle gegen alle». Aber weil er im Grunde ein positiver Mensch sei, sei er sehr sicher, «dass die Menschen doch wieder zur Vernunft kommen».

Beim Klimaschutz könne letztlich jeder etwas tun, in kleinen Schritten. «Sei es, dass man öfter mit dem Fahrrad fährt, auf Inlandsflüge verzichtet oder vegetarisch isst. Wir können nicht alle perfekt sein, aber etwas beitragen.»

Courteney Cox über Matthew Perry - «so dankbar für jeden Moment»

LOS ANGELES: US-Schauspielerin Courteney Cox (59) hat nach dem überraschenden Tod von Matthew Perry ihren «Friends»-Kollegen in einer emotionalen Botschaft gewürdigt. «Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte. Matty und ich vermissen dich jeden Tag», schrieb Cox am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram. Es gäbe Tausende Momente von ihrer engen Zusammenarbeit, die sie gerne teilen würde.

Cox, die sich in der Hit-Sitcom «Friends» in ihrer Rolle als Monica Geller mit Perrys Charakter Chandler Bing anfreundete und ihn später heiratete, postete dazu einen «Friends»-Clip von einer gemeinsamen Bettszene. Vor dem Dreh dieser Szene habe er ihr eine lustige Zeile zugeflüstert, die sie sagen sollte, führte Cox aus. «Solche Sachen machte er oft. Er war lustig und er war nett.»

Auch «Friends»-Star Matt LeBlanc (56) hatte am Dienstag, gut zwei Wochen nach dem Tod von Perry, noch einmal öffentlich von seinem Kollegen Abschied genommen. Er tue dies «mit schwerem Herzen», schrieb der Schauspieler bei Instagram. «Die Zeiten, die wir zusammen hatten, gehören wirklich zu den Lieblingszeiten meines Lebens.»

Perry war Ende Oktober tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden. Er wurde nur 54 Jahre alt. Die kultige TV-Serie «Friends» über sechs junge Freunde in New York wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert. Neben Perry, Cox und LeBlanc spielten Jennifer Aniston, Lisa Kudrow und David Schwimmer die Hauptrollen. Gemeinsam hatten Perrys Kollegen bereits wenige Tage nach seinem Tod eine Erklärung abgegeben und von einem «unfassbaren Verlust» gesprochen.