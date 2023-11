Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 01.11.23 | Überblick

Leute kompakt

Nach dem Tod von Elmar Wepper: Bruder Fritz ist untröstlich

MÜNCHEN: Schauspieler Fritz Wepper ist in tiefer Trauer um seinen überraschend gestorbenen Bruder Elmar Wepper. «Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste», sagte Fritz Wepper (82, «Derrick») der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). «Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen. Dieser seelische Verlust ist durch nichts auszugleichen.» Elmar Wepper war am Dienstagmorgen in München mit 79 Jahren an Herzversagen gestorben. Zu seinen größten Erfolgen zählen die ZDF-Serie «Zwei Münchner in Hamburg» (1989-1993) und Doris Dörries Kinodrama «Kirschblüten - Hanami» von 2008.

Roland Kaiser swingt mit Hunziker Weihnachtsklassiker

BERLIN: Schlagerstar Roland Kaiser (71) hat sich für einen Gang ins Aufnahmestudio mit Michelle Hunziker zusammengetan. Für eine Neuauflage des Albums «Goldene Weihnachtszeit» mit fünf Extrastücken hat der Sänger («Santa Maria») den US-Klassiker «Baby It`s Cold Outside» eingesungen. Hunziker (46) habe ihm den Titel vorgeschlagen, erzählt Kaiser im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Kennengelernt hatten sich die beiden bei einer Helene-Fischer-Show und sich dann für das Projekt verabredet. Die Schweizer Moderatorin («Wetten, dass ..?») liefert sich stimmlich einen verführerischen Festtagsflirt mit Kaiser und interpretiert den Welthit mit Swing- und Bläserklängen in englischer Sprache. Die Neuauflage des erweiterten Weihnachtsalbums erscheint am 10. November, «Baby It`s Cold Outside» bereits als Auskopplung an diesem Freitag (3.11.).

Kardashian-Ehemann Barker gibt möglichen Babynamen bekannt

LOS ANGELES: Blink-182-Drummer Travis Barker (47), Ehemann der hochschwangeren Kourtney Kardashian (44), hat den Namen für ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs angedeutet. In dem am Montag veröffentlichten Podcast «One Life One Chance» von Sänger Toby Morse spricht Barker über den möglichen Geburtstermin von Söhnchen «Rocky». Das Baby werde zu Halloween oder in der ersten November-Woche erwartet, erzählte der Drummer. Am Montag, einen Tag vor Halloween, zeigten sich die Eheleute auf Instagram noch in Gruselkostümen. Auf mehreren Fotos waren sie als Figuren aus der Horror-Komödie «Beetlejuice» verkleidet. Das Paar hatte 2022 geheiratet. Im Juni kündigte die Schwester von Kim Kardashian an, dass sie ein Baby erwarte und dass es ein Junge sei. Es ist das erste gemeinsame Kind der Unternehmerin und des Drummers. Beide haben jeweils drei Kinder aus vorigen Beziehungen.

Schwarzenegger: Handy ist morgens nach dem Aufstehen tabu

BERLIN: Arnold Schwarzenegger (76) greift nach dem Aufstehen nach eigener Aussage erst einmal nicht zum Smartphone. «Wenn ich am Morgen aufstehe, schaue ich auf kein Handy, sondern versuche erst einmal, gar nicht zu denken», sagte der Schauspieler und Autor dem Nachrichtenmagazin «Stern». «Wenn ich aufstehe, bin ich wie in einem Schwarz-Weiß-Film, erst wenn ich mein Work-out gemacht habe, kommen die Farben in mein Leben.» Der Tag sollte nach Schwarzeneggers Auffassung damit beginnen, Glück zu verspüren. Der gebürtige Österreicher plädierte in dem Interview dafür, nicht nur am Handy oder vor dem Computer zu sitzen. «Werdet diese digitalen Geräte los, schmeißt eure Tablets weg, lest nicht über anderer Leute Leben. Verscheucht diesen negativen Müll, der täglich in den sozialen Medien angespült wird», sagte er.

Heidi Klum feiert Halloween als schillernder Pfau - mit 10 Helfern

NEW YORK: Heidi Klum (50) macht auch diesmal ihrem Ruf als «Queen of Halloween» alle Ehre: als schillernder Pfau in einem leuchtend blauen Outfit, umgeben von zehn Tänzern und Tänzerinnen als grün-glänzende Pfauenfedern, trat das deutsche Model in New York ins Rampenlicht. Die spektakuläre Gruppe posierte am Dienstagabend (Ortszeit) vor Fotografen auf dem Weg zu Klums traditioneller Halloween-Party. Ehemann Tom Kaulitz trug das passende Kostüm - der 34-Jährige warf sich als rundliches Pfauenei verkleidet in Schale. Das deutsche Model richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween jeweils am 31. Oktober eine große Party mit vielen Promigästen aus. Nur 2020 und 2021 war ihr legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.