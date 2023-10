Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 04.10.23 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Idris Elba über seine Therapie: Kann nur durch Arbeit entspannen

LOS ANGELES: Hollywoodstar Idris Elba («Luther») lässt sich nach eigenen Worten wegen einer Sucht nach Arbeit therapieren. «Ich bin ein absoluter Workaholic», gestand der 51-Jährige in dem Podcast «Changes With Annie Macmanus». «Ich arbeite in einer Branche, in der ich für diese ungesunden Gewohnheiten belohnt werde.» Als Schauspieler profitiere er etwa davon, dass er bereit sei, seine Familie für einen Dreh sechs Monate nicht zu sehen.

Seit rund einem Jahr arbeite er mit professioneller Hilfe daran, seine Gewohnheiten zu verändern und ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen, erklärte der Brite, der neben der Schauspielerei auch als DJ arbeitet. «Die Sache ist die, dass Dinge, die mich entspannen, am Ende zur Arbeit werden.» Es falle ihm leichter, Musik aufzulegen, als auf dem Sofa mit seiner Familie fernzusehen, schilderte er. «Da muss ich das, was mich entspannt, normalisieren: Es kann nicht nur Arbeit sein.»

Jubiläumsbuchmesse mit Stargast Salman Rushdie

FRANKFURT/MAIN: In zwei Wochen (am 18.10.) beginnt die Frankfurter Buchmesse. Es ist die 75. Ausgabe in der Nachkriegszeit, eigentlich reicht die Tradition aber zurück bis ins Mittelalter. Im Jubiläumsjahr geht es der Buchbranche nicht allzu gut. Wie der Börsenverein des deutschen Buchhandels berichtet, lag der Umsatz 2022 bei 9,44 Milliarden Euro - 1,9 Prozent weniger als 2021.

Bekanntester Gast auf der Buchmesse ist der britisch-indische Autor Salman Rushdie, der nach jahrelanger Verfolgung durch islamische Extremisten 2022 bei einem Attentat schwer verletzt wurde. Er erhält zum Abschluss der Messe am 22. Oktober den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Gastland ist das kleine, literarisch weitgehend unentdeckte Slowenien. Für den Eröffnungsfestakt am 17. Oktober hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigt.

Die Ticketverkäufe lagen nach Angaben der Messeverantwortlichen schon zwei Wochen vor dem Start über denen von 2019. Damals waren mehr als 300.000 Besucher nach Frankfurt gekommen. Auch die Zahl der Aussteller hat erneut um zehn Prozent zugelegt. Im vergangenen Jahr waren es rund 4000 aus knapp 100 Ländern gewesen. Neu ist unter anderem ein «Meet the Author»-Areal, in dem man vorab einen Termin buchen kann für Autogramme oder Selfies, und ein spezielles Angebot für Familien unter dem Namen «Frankfurt Kids Festival».