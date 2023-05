Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

ARD-Chef: Meine Kinder haben kein Fernsehgerät mehr

STUTTGART: ARD-Chef Kai Gniffke nutzt bei sich zu Hause ein Fernsehgerät und zappt mit seiner Frau gern durch die Kanäle - seine Kinder nicht. Im Interview mit dem Magazin «Bunte» (Donnerstag) sagte der 62-Jährige, der auch SWR-Intendant ist: «Meine eigenen Kinder haben kein Fernsehgerät mehr - und vermissen es auch nicht.» Gniffke erzählte auch von früheren Zeiten aus dem Dorf in der Eifel, wo er aufwuchs. Dort habe man sich zum «Schweinchen Dick»-Schauen getroffen. «Das war eine Sensation, weil noch lange nicht jeder einen Fernseher hatte.»

«Arielle» Halle Bailey: Habe unkontrolliert geschluchzt

BEVERLY HILLS: Die Arielle-Darstellerin Halle Bailey (23) ist nach eigenen Worten sehr gerührt gewesen, als sie Reaktionen schwarzer Mädchen auf sich als Märchenfigur gesehen hat. «Als ich diese Videos zum ersten Mal sah, musste ich einfach weinen», sagte Bailey dem Magazin «Glamour». «Ich habe unkontrolliert geschluchzt. Die Tatsache, dass diese Mädchen mich ansehen und die Emotionen empfinden, die sie empfinden, hat mich überwältigt.» Sie habe als Fünfjährige die Disney-Zeichentrickversion von «Arielle» gesehen und geliebt, sagte Bailey: «Ich erinnere mich, dass Arielle der Grund war, warum ich schwimmen wollte.» Dass eine schwarze Frau als Arielle gecastet wurde, rief vor Monaten bei Twitter viele Reaktionen hervor. Viele freuten sich darüber und sahen sich selbst repräsentiert, andere lehnten die Besetzung ab und verwiesen auf den alten Zeichentrickfilm «Arielle, die Meerjungfrau» von 1989, in dem Arielle weiße Haut und rote Haare hat.

ARD spricht mit Moderatorin: Wird Caren Miosga die neue Anne Will?

HAMBURG: «Tagesthemen»-Moderatorin Caren Miosga (54) ist als Nachfolgerin von Polittalkerin Anne Will im Gespräch. Der federführende Norddeutsche Rundfunk (NDR) teilte am Dienstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: «Die ARD entwickelt aktuell gemeinsam ein abgestimmtes Talkkonzept. Der Norddeutsche Rundfunk führt mit Caren Miosga Gespräche über die Nachfolge von Anne Will für eine politische Gesprächssendung am Sonntagabend im Ersten.» Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet. Nähere Einzelheiten nannte der NDR nicht. Der Politiktalk sonntagabends im Ersten ist einer der prominentesten Sendeplätze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Bis Jahresende noch wird Anne Will (57) durch die gleichnamige Sendung führen. Im Januar war bekannt geworden, dass sie danach aufhören will.

Vorwurf Hitlergruß - Anklage gegen Schlagersängerin Melanie Müller

Leipzig (dpa/sn) - Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen Schlagersängerin Melanie Müller erhoben, weil sie öffentlich mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Dabei beziehen sich die Ermittler auf einen Vorfall in der Nacht zum 18. September 2022 in Leipzig. Auf einer Veranstaltung soll sie von der Bühne aus mehrfach den Hitlergruß gen Publikum gezeigt haben. Die Anklage laute auf Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Mittwoch mit. Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung eines Hauptverfahrens hat nun das Amtsgericht Leipzig zu entscheiden. Die 34-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten und jede Nähe zu Rechtsradikalen von sich gewiesen. Die fragliche Geste sei eine Anheizer-Bewegung für das Publikum gewesen.

Wes Anderson erfreut Cannes mit großem Star-Aufgebot

CANNES: Mit einem großen Staraufgebot hat der neue Film «Asteroid City» von Regisseur Wes Anderson bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere gefeiert. Auf dem roten Teppich zeigten sich am Dienstagabend unter anderem Scarlett Johansson, Jason Schwartzman, Tom Hanks, Adrien Brody und Matt Dillon. Wie schon 2021 bei der Premiere von «The French Dispatch» fuhren die Stars gemeinsam im Bus statt einzeln in Limousinen vor. Auch Bryan Cranston, Maya Hawke und Matt Dillon, die ebenfalls zur Besetzung von «Asteroid City» gehören, waren vor Ort. «Asteroid City» ist ein Wimmelbild von Stars. Im Film wird die Liste zum Beispiel um Edward Norton, Willem Dafoe, Margot Robbie und Tilda Swinton ergänzt.

Bulgarischer Roman gewinnt Internationalen Booker-Preis

LONDON: Mit «Time Shelter» von Georgi Gospodinow hat erstmals ein aus dem Bulgarischen ins Englische übersetzter Roman den renommierten Internationalen Booker-Preis gewonnen. Die Jury würdigte das Werk des 55-Jährigen in der Übersetzung von Angela Rodel als «brillanten Roman voller Ironie und Melancholie». In dem Buch geht es um eine Klinik, die Alzheimer-Patienten in die Vergangenheit bringt - aber mit ihrem Erfolg auch gesunde Menschen anzieht, die dort dem Horror der Moderne entfliehen wollen.

«Es ist ein tiefgreifendes Werk, das sich mit einer sehr aktuellen Frage beschäftigt: Was passiert mit uns, wenn unsere Erinnerungen verschwinden?», sagte die Juryvorsitzende Leïla Slimani einer Mitteilung vom Dienstagabend zufolge. Zugleich biete das Buch neue Perspektiven auf Länder wie Bulgarien, die einst im Mittelpunkt des ideologischen Konflikts zwischen Kapitalismus und Kommunismus standen.

Das Preisgeld von 50.000 Pfund (rund 57.500 Euro) wird zu gleichen Teilen zwischen den jeweiligen Autoren und Übersetzern aufgeteilt. Der Literaturpreis ehrt die besten fremdsprachigen und ins Englische übersetzten Romane, die in Großbritannien oder Irland veröffentlicht worden sind.

Auf der Longlist hatte auch der Leipziger Clemens Meyer mit seinem Roman «Als wir träumten» gestanden - er schaffte es jedoch nicht auf die Shortlist.

Harrison Ford: Ich wollte mich meinem eigenen Alter stellen

CANNES: US-Schauspieler Harrison Ford kann seiner alternden Filmrolle als «Indiana Jones» nach eigenen Worten viel abgewinnen. «Ich habe mich nach diesem Film gesehnt. Ich wollte die Figur immer bis zu diesem Alter hin entwickeln», sagte der 80-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in einer Presserunde in Cannes. «Ich wollte ihn vom Alter entwaffnet sehen. Ich wollte ihn entmutigt sehen.» Er habe sich gewünscht, dass «Indys» nächste Beziehung ihn wieder zum Leben erwecke, sagte Ford. Und: «Ich wollte mich auf eine Art auch meinem eigenen Alter stellen.»

Der fünfte Teil der legendären Filmreihe, «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos. An der Seite des Helden ist dort seine Patentochter Helena (gespielt von Phoebe Waller-Bridge).

Iris Knobloch über Verhältnis ihrer jüdischen Eltern zum Kino

CANNES: Cannes-Präsidentin Iris Knobloch hat über das Verhältnis zum Kino in ihrem jüdischen Elternhaus gesprochen. «Meine Eltern sind Holocaust-Überlebende und ein Kinobesuch war für sie ein Moment, in dem sie die Jugend, die sie nicht hatten, noch einmal erleben konnten», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in einer Presserunde in Cannes. «Also gingen wir mindestens zwei oder drei Mal pro Woche ins Kino.»

Die 60-Jährige ist die Tochter von Charlotte Knobloch, die von 2006 bis 2010 Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland war und seit 1985 Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern ist. Und von Samuel Knobloch (1922-1990), einem Überlebenden des Krakauer Ghettos.

Ihre Eltern hätten ihr auch beigebracht, «dass Kino wirklich wichtig ist, um sich immer zu erinnern und um Botschaften zu vermitteln.»