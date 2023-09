Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Demi Lovato: «Fühle mich am selbstbewusstesten, wenn ich Sex habe»

BERLIN: Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin Demi Lovato hat verraten, dass sie sich am selbstbewusstesten fühlt, wenn sie gerade Sex hat. «Weil du bist so präsent, dass du nicht darüber nachdenkst, was eigentlich ist», sagte sie in einem Podcast.

Und fügt hinzu: «Zumindest ist es für mich so.» Sie wisse aber auch, dass es nicht jedem so gehe.

Demi Lovato (31) ist mit dem Rockmusiker Jordan Lutes zusammen. Die beiden hatten sich bei der Arbeit an Lovatos Album «Holy Fvck» kennengelernt.

Im Podcast erzählt sie, dass sie sich beim ersten Treffen ganz unsicher gefühlt habe: «Ich habe meinen Freunden geschrieben «Oh mein Gott, der heißeste Typ überhaupt ist hier gerade reingekommen. Ich bin so nervös! Ich weiß gar nichts mit mir anzufangen.»»

Selena Gomez: «Mir macht das ganze KI-Thema Angst»

BERLIN: Die US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (31) steht dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Musikindustrie skeptisch gegenüber. «Ehrlich gesagt macht mir das ganze KI-Thema Angst», sagte sie auf einer Konferenz.

Sie glaube nicht, dass jemand in ihrer Branche sich gerne auf einen Computer verlassen wolle, um die eigene Geschichte oder Botschaft zu übersetzen. «Ich denke nicht, dass man jemals das ersetzen wird, was ein Mensch schreiben kann», sagte sie am Dienstagnachmittag (Ortszeit).

Erst vor kurzem hatte sie ein KI-Cover von ihrer Stimme als «gruselig» bezeichnet. In einem Instagram-Beitrag war ein Video gepostet worden, in dem eine Künstliche Intelligenz den Hit «Starboy» von The Weeknd coverte - und dafür Selina Gomez' Stimme imitierte.

Abba-Star Björn Ulvaeus für deutsche Führungsrolle in Europa

KÖLN: Abba-Star Björn Ulvaeus (78) plädiert dafür, dass Deutschland in Europa künftig mehr Verantwortung übernimmt. «Was großartig ist, ist, dass Deutschland zumindest eine Art von Führungsrolle zu akzeptieren scheint», sagte der Musiker und Songwriter der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Deutschland komme als größter Volkswirtschaft und wichtigster Demokratie in Europa automatisch eine besondere Bedeutung zu. Ihm sei bewusst, dass es den Deutschen schwerfalle, Führung zu übernehmen, und er könne das nachvollziehen. «Es ist eine ziemliche Last, und ich verstehe die Mentalität, die so viele Jahre bestimmend war. Aber es scheint hier eine Veränderung zu geben.» Und das sei sehr gut.

Kim Kardashian verrät ihre größte Angst

BERLIN: Kim Kardashian hat in einem kurzen Videoclip zur neuen Staffel «American Horror Story» ihre größte Furcht geteilt. «Ich habe riesengroße Angst vor Spinnen», verrät die 42-Jährige. Kardashian wird in der zwölften Staffel «Delicate» die Rolle der Siobhan Walsh spielen.

In dem Videoclip ist sie mit langen, silberfarbenen Haaren und einer Riesenspinne auf ihrem schwarzen Kleid zu sehen. Eine andere Szene zeigt Kardashian inmitten eines Spinnennetzes. Zu ihrem Outfit gehören auch knallrote Lippen und überdimensional große Wimpern. Kardashian erzählt, sie habe die Wimpern zunächst mit einer Spinne verwechselt: «Ich hätte fast geschrien.»

Der US-amerikanische Fernsehstar, der durch die Reality-TV-Show «Keeping Up With The Kardashians» bekannt wurde, hat zur Vorbereitung auf die Rolle extra Schauspielstunden genommen. «American Horror Story: Delicate» erscheint am heutigen Mittwochabend beim US-Sender FX und tags darauf beim Streamingdienst Hulu.

Pop-Superstar Rihanna stellt Söhnchen Riot Rose vor

LOS ANGELES: Pop-Superstar Rihanna (35, «Diamonds») hat nach der Geburt ihres zweiten Kindes erstmals Fotos des Babys in ihren sozialen Medien veröffentlicht. «Willkommen in der Welt Riot Rose», schrieb die Sängerin am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram zu mehreren Bildern des kleinen Jungen in einem rosa Strampelanzug mit weißen Söckchen. Auch sie selbst und ihr Partner, US-Rapper Asap Rocky (34, «Praise the Lord»), sind zu sehen. In ihrer Instagram-Story postete sie zudem Aufnahmen von der ganzen Familie zusammen mit dem im Mai 2022 geborenen Sohn RZA.

Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin hatte die zweite Schwangerschaft im Februar nach einem spektakulären Auftritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl der National Football League (NFL) bekanntgegeben. Laut US-Medienberichten brachte die Grammy-Gewinnerin das zweite Kind im August zur Welt.

Lange Haft für Danny Masterson - Bijou Phillips reicht Scheidung ein

LOS ANGELES: Knapp zwei Wochen nach Verhängung einer langen Haftstrafe gegen US-Schauspieler Danny Masterson (47, «Die wilden Siebziger») wegen Vergewaltigung hat dessen Ehefrau, Model und Schauspielerin Bijou Phillips, die Scheidung eingereicht. Die 43-Jährige habe den Antrag im kalifornischen Santa Barbara gestellt, berichteten US-Medien am Dienstag (Ortszeit). Phillips' Priorität sei die gemeinsame Tochter, teilte ihr Anwalt, Peter Lauzon, laut CNN mit. «Diese Zeit ist für die Ehe und für die Familie unglaublich schwer gewesen», hieß es weiter in der Mitteilung den Anwalts.

Masterson war Ende Mai in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden, zwei Frauen im Jahr 2003 vergewaltigt zu haben. Am 7. September verhängte eine Richterin in Los Angeles ein Strafmaß von 30 Jahren Haft. Mastersons Anwälte wollen Berufung gegen das Urteil einlegen. Masterson hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Alle sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, beteuerte der Schauspieler im Prozess.

Der Verkündung des Strafmaßes wohnten mehrere Familienangehörige im Gerichtssaal bei, auch Ehefrau Phillips. Die polizeilichen Ermittlungen hatten 2017 begonnen. Unter den Klägerinnen war auch eine frühere Freundin des Schauspielers.

Masterson und Phillips hatten 2011 geheiratet. Ihre Tochter wurde 2014 geboren. Phillips, die in Filmen wie «Almost Famous» oder «Hostel 2» mitspielte, stammt aus der Ehe des «The Mamas and the Papas»-Sängers John Phillips mit der Sängerin und Schauspielerin Geneviève Waïte.