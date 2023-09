Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 06.09.23 | Überblick

Jan Bülow: «Ich träume wirklich eigenartigen Scheiß»

VENEDIG: Der Schauspieler Jan Bülow wird oft von Alpträumen verfolgt. «Ich träume wirklich eigenartigen Scheiß zum Teil», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Venedig. Der 27-Jährige spielt die Hauptrolle im deutschen Wettbewerbsfilm der Filmfestspiele, «Die Theorie von allem». Darin kommt seiner Figur eine wichtige Idee im Traum. «Irgendwie werde ich immer verfolgt, gesucht und muss mich verstecken», beschrieb Bülow seine Träume. «Ich wache auch manchmal davon auf, dass ich im Schlaf schreie. Ich habe viele Alpträume.»

Bülow, der aus Berlin stammt und inzwischen am Wiener Burgtheater engagiert ist, ist auch Schlafwandler, wie er erzählte. Seine eigenartigen Träume störten ihn aber nicht. «Ich mag verstörende Sachen auch... Ich mag Dinge, die einem so ein bisschen Angst machen, so Edgar-Allan-Poe-mäßig.» Das englische Wort «eerie» (dt. etwa «schaurig») treffe das gut. Das sei auch der Grund gewesen, warum ihn das Drehbuch zu «Die Theorie von allem» angesprochen habe.

Der Film spielt Anfang der 1960er Jahre in den Schweizer Alpen. Erzählt wird von einem Physikerkongress, auf dem mysteriöse Dinge geschehen. Paranoia, Wirklichkeit und Parallelwelten verschwimmen.