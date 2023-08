Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 30.08.23 | Aktualisiert um: 18:20 | Überblick

«Die Helene Fischer Show» kommt zurück ins Fernsehen

MAINZ: Erstmals seit 2019 wird in diesem Jahr zu Weihnachten wieder eine «Helene Fischer Show» im Fernsehen laufen. Das teilte das ZDF am Mittwoch auf dpa-Anfrage mit. Zuvor hatten der Branchendienst dwdl.de und andere Medien über eine entsprechende Ankündigung Helene Fischers bei einem Auftritt berichtet. Die Konzert-Show soll am 25. Dezember um 20.15 Uhr im Zweiten laufen, wie die ZDF-Sprecherin erläuterte.

Das quotenstarke Format war zuletzt 2019 ausgestrahlt worden - damals mit fast sechs Millionen Zuschauern. In den Jahren danach fiel die Show wegen Corona aus. 2020 tröstete ein Best-of-Zusammenschnitt die Fans. Zuletzt war «Die Helene Fischer Show» 2022 wegen «vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen» ins Wasser gefallen.

Netanjahus Sohn muss Klägerin entschädigen - Affäre unterstellt

TEL AVIV: Der Sohn von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu muss einer Frau Schadenersatz zahlen, weil er ihr indirekt eine Affäre mit einem Oppositionspolitiker unterstellt hatte. Ein Gericht in Kfar Saba verurteilte Jair Netanjahu am Mittwoch Medienberichten zufolge zu einer Zahlung von umgerechnet rund 31.000 Euro an die Klägerin. Diese hatte ihm vorgeworfen, kurz vor der Parlamentswahl 2020 mehrere Posts auf der Plattform X, ehemals Twitter, abgesetzt zu haben, die auf eine sexuelle Beziehung zwischen ihr und dem früheren Verteidigungsminister Benny Gantz hindeuteten. Gantz galt damals als einer der Konkurrenten von Benjamin Netanjahu.

Die Aussagen von Jair Netanjahu auf X seien «schockierend, ein Paradebeispiel für den gewalttätigen und beschämenden Diskurs in den sozialen Medien», zitierte die israelische Zeitung «Haaretz» den zuständigen Richter. Er müsse demnach «Selbstkontrolle üben». Erklärungen Netanjahus, der Inhalt der Posts seien harmloser Natur gewesen, ließ das Gericht nicht gelten.

Jair Netanjahu hat zwar kein offizielles Amt, gilt aber als einflussreicher Vertrauter seines Vaters. In der Vergangenheit musste er sich bereits mehrfach wegen verbaler Angriffe in den sozialen Netzwerken vor Gericht behaupten. Zuletzt verlor er Anfang des Jahres eine Verleumdungsklage und musste umgerechnet rund 16.000 Euro zahlen.

Vor wenigen Wochen sorgte in Israel zudem ein von ihm geteilter Beitrag für Aufsehen, in dem Militärchef Herzi Halevi unter anderem als der schlechteste Stabschef der Geschichte des Landes bezeichnet wurde. Hintergrund waren Ankündigungen von mehr als Zehntausend Reservisten, nicht mehr zum Dienst anzutreten, sollte die Regierung von Benjamin Netanjahu mit einem höchst umstrittenen Umbau des Justizsystems fortfahren.

Schwedische Königin Silvia kommt nach Brandenburg

COTTBUS: Königin Silvia von Schweden wird am Freitag zu einem Besuch in der Stadt Forst in Brandenburg erwartet. Das bestätigte die schwedische Botschaft am Mittwoch auf Nachfrage. Zunächst hatte die «Lausitzer Rundschau» berichtet. Einem Bericht der Zeitung zufolge will die schwedische Königin zur feierlichen Einweihung des Projekts «Smart-City Forst» kommen und damit ein wegweisendes Modell-Projekt für demenzfreundliches Wohnen in der Stadt würdigen.

Im Jahr 1996 hat die 79-Jährige die Silviahemmet-Stiftung ins Leben gerufen. Die Stiftung bemüht sich um Aufklärung rund um das Thema Demenz. Die in Heidelberg geborene Königin engagiert sich seit Jahrzehnten persönlich für Menschen mit dieser Krankheit. Im Jahr 2022 wurde die Lausitz Klinik Forst als «Demenzfreundliches Krankenhaus» ausgezeichnet. Das Krankenhaus ist ebenfalls im Projekt Smart City Forst engagiert.

«Suits»-Autor: Palast griff wegen «Schwanz» in Meghans Drehbuch ein

LOS ANGELES: Eine künftige Herzogin, die «Schwanz» sagt? Offenbar aus Angst davor, dass Meghan Markle, schauspielende Partnerin von Prinz Harry, einen vulgären Begriff ausspricht, hat der britische Palast vor einigen Jahren in das Drehbuch von «Suits» eingegriffen. Das vermutet jedenfalls der Autor der US-Anwaltsserie, Aaron Korsh, wie er der US-Zeitschrift «Hollywood Reporter» sagte.

Dabei ging es darum, dass Meghans Rolle das Wort «poppycock» sagen sollte, das auf Deutsch so viel wie «Unsinn» oder «Quatsch» bedeutet. «Und die Royal Family wollte nicht, dass sie das Wort sagt. Sie wollten ihr das Wort «poppycock» nicht in den Mund legen», sagte Korsh. «Ich nehme an, sie wollten nicht, dass Leute sagen, dass sie «cock» sagt.» Das englische Wort «cock» bedeutet «Hahn», ist aber auch ein vulgärer Begriff für «Penis». Nach der royalen Intervention sei das Wort in «bullshit» geändert worden, sagte Korsh. Er aber habe sich geärgert, denn er habe seinen Schwiegereltern angekündigt, er werde das von ihnen oft genutzte «poppycock» im Skript unterbringen.

Außer diesem Vorfall habe sich der Palast noch ein- oder zweimal eingemischt, sagte Korsh. «Übrigens nicht viele Dinge, aber ein paar Dinge, die wir tun wollten und nicht tun konnten, und das war ein wenig irritierend.» Die heutige Herzogin Meghan ist seit 2016 mit Harry liiert, «Suits» verließ sie aber erst 2017.

Der jüngere Sohn von König Charles III. hatte in seiner Biografie «Reserve» angedeutet, dass der Palast bei «Suits» sein Veto eingelegt hatte. Die Autoren der Show seien frustriert gewesen, da ihnen das Kommunikationsteam des Palastes oft geraten habe, Dialoge oder Verhalten von Meghans Figur zu ändern, schreibt Harry dort.

«Der Killer»-Trailer mit Michael Fassbender als Auftragsmörder

LOS ANGELES: Hollywood-Star Michael Fassbender (46, «Steve Jobs», «X-Men») verwandelt sich unter der Regie von David Fincher («Sieben», «Fight Club») in einen skrupellosen Auftragsmörder. Der erste Trailer zu dem Netflix-Thriller «Der Killer» wurde am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht. Fassbender glänzt darin als kaltblütiger Killer, der nach einem verpatzten Auftrag nun selbst gejagt wird. «Halte dich an deinen Plan», «Vertraue niemandem», «Untersage dir Empathie» - das ist seine Mantra. «Der Killer» feiert am Sonntag (3. September) bei den Filmfestspielen in Venedig seine Premiere und ist dann ab dem 10. November auf Netflix zu sehen.

Pop-Star Taylor Swift stellt weiteren Spotify-Rekord auf

LOS ANGELES: US-Musikerin Taylor Swift (33) hat beim Musikstreaming-Marktführer Spotify einen weiteren Rekord aufgestellt. Swift sei die erste Künstlerin in der Geschichte von Spotify, die 100 Millionen monatliche Zuhörer erreicht habe, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) mit. Dies sei Swift am 29. August gelungen. Der Tweet wurde mit einem Kronen-Emoji versehen und Swift als Königin tituliert. Im vorigen Herbst hatte Swift bereits Spotify-Rekorde aufgestellt. Im Oktober 2022 wurde ihr neues Album «Midnights» innerhalb eines Tages öfter gestreamt als jedes Album zuvor, wie Spotify damals mitteilte. Außerdem wurde die Sängerin damit zum am meisten gestreamten Künstler innerhalb eines Tages in der Geschichte des Dienstes.

Neue «Stralsund»-Heldin Sophie Pfennigstorf auf Entdeckungstour

STRALSUND: Die kommende Hauptdarstellerin der ZDF-Krimireihe «Stralsund», Sophie Pfennigstorf, hat mehrere Jahre an der Ostsee gelebt, aber ihre neue Wirkungsstätte jetzt erst kennengelernt. «Ich dachte immer, ich habe einen total direkten Draht zu Stralsund, wegen eben dieser Verbindung zu den Hansestädten», sagte die 34-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Ich habe in Rostock studiert, in Lübeck Theater gespielt und viele Urlaube an der Ostsee verbracht, aber jetzt erst gemerkt: So gut kenne ich diese kleine süße Stadt noch gar nicht. Also zum Beispiel die Rügenbrücke, man fährt da oft vorbei», sagte die Schauspielerin («Ostfriesenfeuer»). Sophie Pfennigstorf tritt diese Woche die Nachfolge von Katharina Wackernagel an, die in 20 Folgen Kriminalkommissarin Nina Petersen verkörpert hat. In der neuen Folge «Der lange Schatten» am Samstag um 20.15 Uhr im Zweiten hat dann die neue Ermittlerfigur Jule Zabek, gespielt von Pfennigstorf, ihr TV-Debüt.

Dimitrij Schaad: Zeichenkünste eines Vierjährigen mit Sehschwäche

BERLIN: Schauspieler Dimitrij Schaad kann nach eigenen Angaben überhaupt nicht zeichnen. «Meine Zeichenkünste sind wirklich die von einem vierjährigen Kind mit Sehschwäche und kaputter Muskulatur in den Händen», sagte der 37-jährige Berliner, der aus der Netflix-Serie «Kleo» bekannt ist, der Deutschen Presse-Agentur. In seinem neuen Film «Sophia, der Tod und ich» spielt Schaad den zynischen und deprimierten Reiner, der täglich Postkarten an seinen weit entfernt lebenden Sohn zeichnet. «Das war alles gefaked», so Schaad. Der Film kommt am 31. August in die deutschen Kinos.

Sarah Jessica Parker hat Kater aus «And Just Like That...» adoptiert

NEW YORK: «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker hat das Kätzchen der von ihr gespielten Rolle Carrie aus der Nachfolgeserie «And Just Like That...» adoptiert. Die 58-Jährige postete auf Instagram Fotos von dem Tier und schrieb: «Sein Name hinter der Kamera ist Lotus.» Der Kater, der in «And Just Like That...» als Shoe bekannt wurde, sei im April dieses Jahres offizieller Teil ihrer Familie geworden, teilte Parker weiter mit. Lotus sei als Neugeborener von der Tierschutzorganisation Connecticut Humane Society gerettet worden und sei ihre dritte Katze, schrieb Parker, die mit dem Schauspieler Matthew Broderick (61, «Ferris macht blau») verheiratet ist und mit ihm drei Kinder hat.

Oliver Pochers Vater erholt sich von schwerem Schlaganfall

BERLIN: Comedian Oliver Pocher hat in einem emotionalen Instagram-Post seinem Vater Gerhard zum Geburtstag gratuliert und aktuelle Sorgen über dessen Gesundheit geteilt. «Was für ein Jahr liegt hinter ihm. Ein schwerer Schlaganfall hat in den letzten Wochen einiges verändert», teilte Pocher (45) in dem Post mit. Dank der Arbeit des Krankenhauspersonals und der anschließenden Betreuung habe sein Vater «noch mal mehr als Glück gehabt». «Er sitzt zu seinem Geburtstag schon wieder eigenständig und ohne Hilfe am Schreibtisch und erledigt seine geliebte Finanzbuchhaltung.» Weil die Strapazen einer Reise derzeit allerdings zu anstrengend für seinen Vater seien, könnten sie vorerst keine weiteren Folgen ihrer gemeinsamen RTL-Serie «Pocher und Papa auf Reisen» drehen, schrieb der Comedian.

Harry beklagt mangelnde Unterstützung nach Afghanistan-Einsatz

LONDON/MONTECITO: Prinz Harry hat sich über mangelnde Unterstützung seiner Familie nach der Rückkehr von seinem Militäreinsatz in Afghanistan beklagt. Sein «größter Kampf» sei gewesen, dass «niemand um mich herum wirklich helfen konnte», sagte der jüngere Sohn von König Charles III. britischen Medien zufolge in einer am Mittwoch veröffentlichten Netflix-Dokumentation. Er habe kein Netzwerk gehabt, «um herauszufinden, was tatsächlich mit mir los war», sagte der 38-Jährige in der Sendung über die von ihm selbst ins Leben gerufenen «Invictus Games», Weltspiele für an Körper und Psyche verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten. Harry war zwischen 2007 und 2013 zwei Mal als Soldat in Afghanistan im Einsatz und hat dort nach eigenen Angaben 25 Menschen im Kampf getötet. Am 9. September will der Herzog von Sussex, wie sein offizieller Titel lautet, in Düsseldorf die «Invictus Games» eröffnen.

Abba-Star Agnetha Fältskog feiert Solo-Comeback

STOCKHOLM: Abba-Star Agnetha Fältskog (73) veröffentlicht zum ersten Mal seit zehn Jahren neue Musik als Solo-Künstlerin. Das Lied «Where Do We Go From Here?» soll am Donnerstag erstmals beim britischen Radiosender BBC Radio 2 zu hören sein. Das wurde am späten Dienstagabend auf dem verifizierten Instagram-Account der Sängerin angekündigt. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Fältskog in dem sozialen Medium angedeutet, dass sie an einem neuen Projekt arbeitet. Die 1950 in Jönköping geborene Fältskog bildete zusammen mit ihrem früheren Partner Björn Ulvaeus sowie Benny Andersson und Anni-Frid «Frida» Lyngstad die schwedische Kultband Abba.

Nadeshda Brennicke schluchzt manchmal beim Surfen - «Gehirnhygiene»

BERLIN: Die deutsche Schauspielerin Nadeshda Brennicke («Kitz») ist in ihrer zweiten Heimat Costa Rica zur leidenschaftlichen Surferin geworden. «Ich surfe, obwohl ich eigentlich Angst vor tiefem Wasser habe», sagte die 50-Jährige in einem «Gala»-Interview. «Surfen ist für mich eine Art Gehirnhygiene, weil es mir dabei gelingt, den Kopf komplett auszuschalten. Es kann sein, dass ich plötzlich anfange zu schluchzen, ohne wirklich zu wissen warum. Es löst sich einfach etwas.» Davon abgesehen sei der anstrengende Sport in der Brandung gut für die Figur, so Brennicke: «Der Hintern rutscht automatisch nach zwei Wochen wieder dahin, wo man dachte, dass er nie wieder hinkommen würde.»