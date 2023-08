Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 16.08.23 | Aktualisiert um: 14:25 | Überblick

Bericht: Alec Baldwin soll bei «Rust»-Dreh doch abgedrückt haben

SANTA FE: Nach dem Todesschuss auf dem Filmset des Westerns «Rust» wird US-Schauspieler Alec Baldwin (65) einem Medienbericht zufolge durch das Gutachten zweier Schusswaffenexperten erneut belastet. «Obwohl Alec Baldwin wiederholt bestreitet, den Abzug betätigt zu haben, musste der Abzug angesichts der hier berichteten Tests, Befunde und Beobachtungen ausreichend betätigt oder niedergedrückt werden, um den vollständig gespannten oder eingezogenen Hahn des Revolvers zu lösen», zitiert das Branchenmagazin «People» aus dem Bericht.

Bei den Dreharbeiten zu «Rust» im Oktober 2021 auf einer Filmranch in Santa Fe hatte Baldwin - Hauptdarsteller und zugleich Produzent - bei einer Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Die Kamerafrau Halyna Hutchins wurde tödlich getroffen.

Es ist unklar, wie die scharfe Munition ans Set gelangte. Baldwin hat die Schuld an dem fatalen Unfall stets von sich gewiesen. Er war im Januar zusammen mit der jungen Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed wegen fahrlässiger Tötung angeklagt worden, im April wurde das Verfahren gegen den Schauspieler jedoch eingestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte damals angekündigt, dass die Ermittlungen in dem Fall fortgesetzt würden.

«Big Bang Theory»-Star Cuoco wurde bei Familientreffen Penny genannt

LOS ANGELES: US-Schauspieler Tom Pelphrey (41, «Ozark») hat nach eigenen Angaben lange Zeit die Sitcom «The Big Bang Theory», in der seine Freundin Kaley Cuoco (37) mitspielte, nicht gesehen. «Als ich Kaley das erste Mal nach New Jersey zu meiner Familie und Freunden mitnahm, war da der Partner meiner Mutter, der offenbar ein großer «Big Bang Theory»-Fan war, und er nannte sie ständig Penny», erzählte Pelphrey, der mit Couco eine gemeinsame vier Monate alte Tochter hat, der Modezeitschrift «W Magazine». «Ich hatte keine Ahnung, was los war.»

Bis Cuoco ihn aufgeklärt habe, sei er völlig ahnungslos gewesen, betonte der Schauspieler. «Seitdem habe ich ein paar Folgen mit ihr gesehen, und sie ist natürlich fantastisch.»

Cuoco spielte 2007 bis 2019 in der US-Sitcom «The Big Bang Theory» die Kellnerin und Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von Naturwissenschaftlern befreundet ist. Sie und Pelphrey hatten sich im April 2022 bei der Premiere der neuen «Ozark»-Staffel kennengelernt.

Zahnarzt und Ballermann-Sänger Tobee: Trenne meine Rollen komplett

PALMA DE MALLORCA: Mit Betäubungen kennt er sich aus: Partysänger Tobee (38, «Aua im Kopf», «Helikopter 117») tritt seit 17 Jahren am Ballermann auf Mallorca auf und ist außerdem Zahnarzt. «Ich trenne meine beiden Rollen komplett und bin in beiden Jobs professionell», sagte der Musiker aus Süßen bei Stuttgart der Deutschen Presse-Agentur.

Das Thema Alkohol sehe er beispielsweise entspannt. «Wenn ich abends im Tonstudio einen neuen Song schreibe, muss der natürlich zum Ballermann und ins Festzelt passen. Da gehört der Alkohol dazu», erklärte der Sänger, der eigentlich Tobias Riether heißt. «Nur, weil ich Zahnarzt bin, sind meine Songs jetzt nicht braver.»

Der Schwabe führt in seinem Heimatort eine Familienpraxis und ist ausgebildeter Zahntechniker. In seinem «zweiten Leben» singt er wöchentlich im Bierkönig, veranstaltet das Festival «Schlagerkuchen» und produziert Songs im eigenen Tonstudio.