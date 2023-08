Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 09.08.23 | Überblick

Sängerin Ciara zeigt Babybauch in Tanzclip - vierter Nachwuchs

LOS ANGELES: US-Sängerin Ciara hat in einem Videoclip ihren Babybauch gezeigt. In dem Schwarz-Weiß-Video auf Instagram tanzt die 37-Jährige vor einem großen Fenster zu ihrem neuen Lied «How We Roll», dabei ist ihr runder Bauch deutlich zu sehen. Neben das Video schrieb sie noch die Zeilen: «Wenn du mich noch mal so anschaust, machen wir noch ein Kind. Du mein Herz, ich bin deine Rippe.»

Die Sängerin und ihr Ehemann, der Footballspieler Russell Wilson (34) haben bereits zwei gemeinsame Kinder, die sechsjährige Sienna Princess und den dreijährigen Sohn Win Harrison. Außerdem hat die Musikerin aus einer früheren Beziehung mit dem Rapper Future den neunjährigen Future Zahir.

Wilson teilte den Clip ebenfalls auf Instagram, seinem Post zufolge nahm er das Video von seiner Frau anscheinend selbst auf. Der Sportler und die Musikerin erhielten auf Instagram zahlreiche Glückwünsche für den erneuten Familienzuwachs.