Neues aus der Promiwelt am Mittwoch

Von: Redaktion (dpa) | 19.07.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

«Harry Potter»-Star Radcliffe über Sohn: «Er lächelt und kichert»

LONDON: Schauspieler Daniel Radcliffe genießt nach eigenen Worten das Leben als Vater. Sein inzwischen drei Monate alter Sohn sei sehr süß, sagte der 33-jährige Brite dem US-Portal «Extra». «Wir sind jetzt in einer Phase, in der weniger geschrien wird, und er lächelt uns nun ein bisschen an und kichert.»

Nach der Geburt des Jungen im April hätten er und seine Partnerin Erin Darke (38) eine turbulente Zeit erlebt, erklärte Radcliffe. «Das waren einige verrückte Monate, wie jeder, der mal Kinder hatte, bestätigen kann.» Das Leben mit seinem Sohn sei aber auch «das buchstäblich Beste», was ihm je passiert sei, betonte der Schauspieler. «Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich diese Zeit mit ihm verbringen kann.»

Der Brite, der schon als Teenager als Hauptdarsteller der «Harry Potter»-Filme bekannt wurde, und die US-amerikanische Schauspielerin Darke («Good Girls Revolt») hatten sich laut Berichten 2012 bei den Dreharbeiten zum Film «Kill Your Darlings - Junge Wilde» kennengelernt. Das Paar lebt der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge teils in Großbritannien und teils in den USA.

Henning Baum hat bei Sanitäter-Dreh einer Frau das Leben gerettet

DINKELSBÜHL: Schauspieler Henning Baum («Der letzte Bulle») hat bei Dreharbeiten zu einer RTL-Doku über Sanitäter einer alten Frau das Leben gerettet. Die dramatischen Szenen sind am Donnerstag ab 20.15 Uhr beim neuen «Einsatz für Henning Baum»-Special zu sehen.

Baum, der als junger Mann eine Rettungssanitäter-Ausbildung gemacht hat, arbeitete unter anderem bei der bayerischen Luftrettung mit. Da wurde sein Team in ein Pflegeheim gerufen. Dort lag eine Seniorin auf dem Fußboden, bewusstlos und in schlechtem Zustand, keine Atmung erkennbar. Der 50-Jährige in der Sendung: «Ich hab im ersten Moment gedacht: Das ist ernst hier - und vermutlich geht es nicht gut aus.»

Er habe am Körper einen Druckpunkt für Reanimation gesucht: «Ich habe fünf bis sechs Mal gedrückt, und dann kam die plötzlich wieder.» Die Frau wurde im Rettungswagen aufgenommen. Sie konnte bald wieder lächeln. «Sind Sie der aus dem Fernsehen?», fragte sie Baum. «Krimi?»

«Eigentlich hat sich in dem Augenblick alles nur wie ganz normale Arbeit angefühlt», sagte Baum jetzt im Rückblick beim Interview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Es war dann erfreulich, dass die Patientin wieder zu Bewusstsein kam und sogar wieder Späße mit uns machte.» In solchen Momenten löse sich ein Teil der Anspannung, die man in diesem Beruf durchgängig spüre. «So richtig bewusst geworden ist mir die Bedeutung dieses Moments aber erst nach der Schicht. Es hat mir die enorme Verantwortung des Rettungsdienstes einmal mehr vor Augen geführt.» Es ist bereits der dritte «Einsatz für Henning Baum» auf RTL - nach seinen Alltags-Erfahrungen bei Polizei und Bundeswehr.

Katharina Wagner für einfaches Ticketsystem in Bayreuth

BAYREUTH: Katharina Wagner hat sich dafür ausgesprochen, Ticketbestellungen für die Bayreuther Festspiele zu vereinfachen. «Das Bestellverfahren sollte so einfach wie möglich gestaltet werden», sagte die Festspiel-Intendantin der Deutschen Presse-Agentur. «Kunden entscheiden sich heute deutlich kurzfristiger, dies sehen wir auch an den jährlich steigenden Zahlen der Käufe im Rahmen unseres Online-Sofortkaufes.»

Bislang ist dieser Online-Sofortkauf erst der zweite Schritt. Vorher können Tickets über ein Bestellformular angefordert werden, und die Mäzene der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth haben ein Vorkaufsrecht. Diese hatten in diesem Jahr nach Angaben Wagners Zusagen so spät bekommen, dass viele die Karten zurückgaben. Dies sei nun der Grund dafür, dass es eine Woche vor Festspielstart noch Tickets gebe.

«Späte Vertriebsmaßnahmen» hätten «dazu geführt, dass der «Ring»-Zyklus für viele Interessenten nicht mehr buchbar war, da hierfür eine ganze Woche Aufenthalt in Bayreuth vonnöten ist und die Urlaubsplanungen zu einem so späten Zeitpunkt in der Regel bereits abgeschlossen sind», antwortete Wagner auf eine entsprechende dpa-Anfrage. «Ein nicht geringes Kontingent an «Ring»-Karten bekamen wir als Folge unseres späten Vertriebs dann von der Gesellschaft der Freunde auch wiederum spät zurück, dieses verkauft sich dann nicht sofort komplett.» Der Vertrieb fällt bei den Bayreuther Festspielen vor allem in den Zuständigkeitsbereich des kaufmännischen Geschäftsführers Ulrich Jagels.

Im Interview des «Nordbayerischen Kurier» hatte Wagner außerdem Preiserhöhungen kritisiert. Die Preissteigerungen in diesem Jahr seien «mit der Vorgabe, die inflationsbedingten Kostensteigerungen an die Kunden weiterzugeben», begründet, sagte sie. «Hiervor habe ich mehrfach gewarnt.» Wagner betonte in dem Interview aber: «Wir haben nach wie vor eine relativ hohe Eigenfinanzierungsquote und rechnen mit ausverkauften Festspielen.»