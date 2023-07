Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 14.07.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Robert De Niros Freundin Chen: Hatte Gesichtslähmung nach Gias Geburt

LOS ANGELES: Robert De Niros Freundin Tiffany Chen berichtet von einem beunruhigenden medizinischen Vorfall nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter mit dem Oscar-Preisträger. «Als ich nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, dass sich meine Zunge seltsam anfühlte», erzählte die 45-Jährige der Moderatorin Gayle King in einem am Donnerstag veröffentlichten Vorschau-Clip zur Sendung «CBS Mornings». «Sie hat ein bisschen gekribbelt und wurde langsam ein bisschen taub. Und dann merkte ich, dass sich mein Gesicht komisch anfühlte.»

Eine Woche nach der Geburt habe sie ihr Essen nicht mehr im Mund behalten können und schließlich sogar angefangen zu lallen, schilderte sie. «In dem Moment, als ich ins Krankenhaus kam, habe ich alle Gesichtsfunktionen verloren.»

Schauspieler De Niro (79, «Joker») hatte im Mai die Geburt seines siebten Kindes bekannt gegeben. Die am 6. April geborene Gia Virginia ist das erste gemeinsame Kind des Schauspielers und seiner aktuellen Partnerin Chen. In dem einminütigen Clip hatte Chen offenbar keine größeren Probleme mehr beim Sprechen. Das komplette Interview soll am Freitag ausgestrahlt werden.

Streik der Hollywood-Schauspieler hat offiziell begonnen

LOS ANGELES: Die Schauspielerinnen und Schauspieler in den USA sind nun offiziell im Streik. Die Arbeitsniederlegung begann nach vorherigen Angaben der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA am Freitag um 00.01 Uhr Ortszeit in Los Angeles (09.01 MESZ), via Twitter verkündete die Gewerkschaft den Streikstart mit einem schwarzen Bild. Erwartet wurde, dass zahlreiche Schauspieler sich im Lauf des Tages nun zu den bereits seit Wochen mit Schildern und Sprechchören beispielsweise in Los Angeles und New York streikenden Drehbuchautoren gesellen. Die Darsteller fordern unter anderem bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz in der Branche.

Der Streik war am Donnerstag offiziell beschlossen worden, nachdem trotz wochenlanger Verhandlungen keine Einigung mit dem Verband der TV- und Filmstudios AMPTP erzielt werden konnte. Da die Drehbuchautoren bereits seit dem 2. Mai streiken, führt die Arbeitsniederlegung der Schauspielerinnen und Schauspieler nun zu einem Doppelschlag für die US-Unterhaltungsindustrie. Nach Einschätzung von US-Medien können nun kaum noch Filme und Serien gedreht werden.

Mit wenigen Ausnahmen müssten nun alle Dreharbeiten mit Schauspielerinnen und Schauspielern vor der Kamera eingestellt werden, hieß es von der SAG-AFTRA. Zudem dürfen die Gewerkschaftsmitglieder unter anderem auch keine Arbeit hinter der Kamera übernehmen, wie etwa Synchronsprecharbeiten, oder ihre Filme und Serien durch Werbeauftritte und Interviews bewerben. Die Gewerkschaft kündigte an, diese Bedingungen streng kontrollieren zu wollen.

Gerichtsmedizin: Lisa Marie Presley starb an Folgen von Gewichts-OP

LOS ANGELES: Knapp ein halbes Jahr nach dem plötzlichen Tod von Elvis-Tochter Lisa Marie Presley haben Gerichtsmediziner deren Todesursache bekanntgegeben. Die Sängerin sei im Januar an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation gestorben, hieß es in einer Mitteilung der Gerichtsmedizin im Los Angeles County von Donnerstag (Ortszeit). Der Eingriff liege zwar bereits Jahre zurück, in dessen Folge habe sich jedoch Narbengewebe gebildet, das zu einem Dünndarmverschluss geführt habe, hieß es.

Es handle sich um eine bekannte Langzeitkomplikation bei dieser Art von Operationen, zitierten mehrere US-Medien aus dem Bericht, der ihnen in voller Länge vorlag. Presley habe am 12. Januar über schwere Bauchschmerzen geklagt, hieß es demnach weiter. Später am Tag habe ihr Mann sie in ihrem Haus im kalifornischen Calabasas leblos aufgefunden. Im Krankenhaus habe Presley dann einen Herzstillstand erlitten.

In Presleys Blut sei unter anderem das Schmerzmittel Oxycodon gefunden worden, hieß es weiter, jedoch in einer «therapeutischen» und ungefährlichen Konzentration. Auch ein Medikament gegen Depressionen und ein weiteres Schmerzmittel, das auch zur Behandlung von Opioid-Abhängigkeit eingesetzt wird, seien nachgewiesen worden. Diese hätten aber nicht zu Presleys Tod beigetragen, hieß es.

Lisa Marie Presley war neun Jahre alt, als ihr berühmter Vater, Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Das einzige Kind des Sängers überlebte den jung gestorbenen «King» altersmäßig nur um ein Dutzend Jahre - Lisa Marie starb am 12. Januar 2023 mit 54 Jahren. Die Familie war nach dem Todesfall in einen monatelangen Erbstreit verwickelt.