Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 22.11.24 | Aktualisiert um: 19:20 | Überblick

Silbereisens Adventsfest diesmal mit Gottschalk

SUHL: Die traditionelle ARD-Weihnachtsshow «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» mit Florian Silbereisen feiert Jubiläum. Seit 20 Jahren starte Silbereisen mit der großen Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte in die Adventszeit, heißt es vom zuständigen MDR (Mitteldeutschen Rundfunk). In diesem Jahr ist nach Senderangaben Thomas Gottschalk mit dabei, der mit seinem Buch «Ungefiltert» in den vergangenen Wochen Schlagzeilen machte. Die Ankündigung eines weiteren «Überraschungsgasts» ließ in den vergangenen Tagen schon Raum für Spekulationen über Helene Fischer, die vor Kurzem ihr Kinderliederalbum rausbrachte und bekanntlich früher mit Silbereisen liiert war.

«Charité»-Star Jannik Schümann hat Unbehagen bei Smartphones

BERLIN: Dem Schauspieler Jannik Schümann ist sein Mobiltelefon manchmal nicht ganz geheuer. «Niemand kann wirklich einschätzen beziehungsweise wissen, was zum Beispiel unsere Smartphones von uns wirklich mitbekommen, inwiefern sie uns wirklich zuhören», sagt der «Charité»-Star (32) in einem dpa-Interview. «Wir kennen sicher alle die Situation, dass wenn wir uns mit Freundinnen und Freunden über ein Produkt unterhalten und wenig später bekommen wir auf den sozialen Medien für dieses dann Werbung geschaltet. Dementsprechend muss es da ja zum Thema Überwachung zumindest eine Art Verbindung geben.»

Der Erbe macht was Neues: Pufpaff in Spin-off von «TV total»

KÖLN: Sebastian Pufpaff hat Politikwissenschaft, Soziologie und Staatsrecht studiert. Er ist also in der Lage, Zusammenhänge zu sehen - auch im großen Kosmos Fernsehen, in dem er mittlerweile arbeitet. Aber eine angebliche Querverbindung, die kann er nicht erkennen, wie er sagt: die zwischen seiner neuen Sendung und Stefan Raab. «Ich verstehe gar nicht, wie da der Zusammenhang sein soll», sagt Pufpaff. «Warum sollte ich eine neue Sendung machen, weil Raab zurück ist?» Er schüttelt den Kopf.

Westernhagen: So eine politische Lage noch nie erlebt

KÖLN: Musiker Marius Müller-Westernhagen zeigt sich angesichts der politischen Turbulenzen fassungslos. «Ich bin jetzt 75 Jahre alt und habe eine politische Situation, wie sie im Augenblick in Deutschland und weltweit herrscht, noch nie erlebt», sagte Westernhagen («Freiheit») der Deutschen Presse-Agentur. Sorgen bereiten dem Sänger etwa die Zustände in den USA. «Die Minister, die Herr Trump jetzt nominiert, das ist absolut absurd. Es ist mit gesundem Menschenverstand nicht zu erklären und hat auch mit Politik nichts mehr zu tun.»

Schauspieler Ted Danson will in jedem Alter lustig sein

NEW YORK CITY: Schauspieler Ted Danson will auch im Alter einfallsreich und lustig sein. Es gebe keine Altersgrenze dafür, sagte der 76-Jährige («Cheers», «The Good Place») dem Branchenportal «Entertainment Weekly». Die «sollte es auch nicht geben, und es liegt an den Menschen, in meinem Alter weiterzumachen». In seinem Leben und als Schauspieler möchte Danson «versuchen, in jedem Alter lustig zu sein», sagte er. Der 76-Jährige spielt in der neuen Serie «Undercover im Seniorenheim» einen Rentner und Witwer, der sich als geheimer Ermittler in einem Altersheim einschleust.

Anne Hathaway bekommt Hauptrolle in Hoover-Adaption

LOS ANGELES: Anne Hathaway spielt die Hauptrolle in der neuen Romanverfilmung eines Colleen-Hoover-Buches. Das berichtet das Branchenportal «Deadline». Die Schauspielerin («Der Teufel trägt Prada», «Interstellar») arbeitet für die Adaption von «Verity» erneut mit Regisseur Michael Showalter zusammen, mit dem sie die in diesem Jahr erschienene Romanze «Als du mich sahst» drehte.

«Korrektur der Zeit» - Gil Ofarim kündigt Konzert an

MÜNCHEN/BOCHUM: Der Musiker Gil Ofarim plant nach dem Skandal um erfundene Antisemitismus-Vorwürfe offenbar ein Comeback. Auf Instagram kündigte er ein Konzert für den 17. April in Bochum an. «Ich freue mich auf mein erstes richtiges Konzert nach Jahren wieder!», schrieb er unter ein Foto von sich, das mit dem Titel «Korrektur der Zeit» überschrieben war. Die Reaktionen auf die Ankündigungen fielen gemischt aus. Einige warfen dem Sänger Berechnung vor.

Murathan Muslu (43) ist nach eigenen Worten bei Dreharbeiten fast kollabiert. Der Schauspieler («Achtsam morden», «Vorstadtweiber») war am Filmset zum Netflix-Thriller «Brick» (kommt 2025) mit Matthias Schweighöfer, als er merkte, dass etwas nicht stimmte: «Während des Drehs bin ich beinahe zusammengeklappt», sagte der Österreicher der «Bild». «Ich war komplett fertig und dachte, das sei ein Burn-out. Die Drehtage habe ich noch irgendwie geschafft, doch eine Woche später landete ich dann doch im Krankenhaus, weil ich sehr viel abgenommen hatte.» In der Klinik sei dann herausgekommen: «Ich habe Diabetes. Das war ein Schock, der zwei Wochen andauerte.» Muslu erläuterte: «Das ist jetzt zehn Monate her, und erfreulicherweise habe ich mich gut darauf eingestellt. Ich muss jedoch sehr auf meine Ernährung achten und Insulin bei Kohlenhydraten berücksichtigen.»