Neues aus der Promiwelt am Freitag

Sarah Jessica Parker schloss Nacktszenen aus: «Ich war schüchtern»

LOS ANGELES: «Sex and the City»-Star Sarah Jessica Parker hatte bei ihrem ersten Kontakt mit dem Drehbuch der legendären Serie Bedenken wegen möglicher Nacktszenen. Als «Sex and the City»-Erfinder Darren Star ihr damals die Rolle der Carrie vorgeschlagen habe, habe ihr das Drehbuch eigentlich sehr gefallen, berichtete die 58-Jährige in der «Howard Stern Show». «Ich fand das Drehbuch wirklich interessant und aufregend und anders und frisch, so etwas hatte ich noch nie gesehen.»

Sie habe aber vermutet, dass Nacktaufnahmen Teil der Serie sein würden, auch wenn für den Pilotfilm keine vorgesehen gewesen seien. Serien-Erfinder Star habe auf ihre Bedenken jedoch sehr locker reagiert: «Dann mach einfach keine - ist mir egal!»

Sie habe sich nie wohl mit dem Gedanken gefühlt, sich nackt zu zeigen, ergänzte Parker. «Ich habe andere, die das gemacht haben, nie verurteilt, es ging mir dabei nicht um Moral.» Es sei ihr auch nicht um die Wahrnehmung anderer Menschen von ihr gegangen. «Ich denke, ich war einfach schüchtern.»

Die Serie «Sex and the City» wurde Ende der 90er Jahre zu einem riesigen Erfolg. Seit vergangener Woche ist die zweite Staffel der Nachfolgeserie «And Just Like That...» auf Sky zu sehen.

Kein Strafprozess gegen Rapper Travis Scott nach Festival-Unglück

HOUSTON: Gegen US-Rapper Travis Scott (32) wird es nach einem Unglück mit zehn Toten bei einem Festival keinen Strafprozess geben. Dies gab die Staatsanwaltschaft im Bezirk Harris County im US-Bundesstaat Texas am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Ein Geschworenengremium, eine sogenannte Grand Jury, sei zu dem Schluss gekommen, dass es keine ausreichenden Hinweise für eine Straftat gebe, teilte Bezirksstaatsanwältin Kim Ogg mit.

Während eines Auftritts des Rappers war es im November 2021 beim Astroworld-Festival im dichten Gedränge vor der Bühne zu einer Panik gekommen. Zehn Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. Rund 50.000 Menschen hatten das von Scott organisierte Festival besucht. Dem Musiker und den anderen Veranstaltern wurde unter anderem vorgeworfen, dass es zu wenig Sicherheitsvorkehrungen gegeben habe und dass das Konzert zu spät abgebrochen worden sei. Scott hatte Vorwürfe von Fahrlässigkeit abgewiesen.

Während des Konzerts habe er nicht gewusst, dass Menschen in der Zuschauermenge vor der Bühne in Gefahr waren, sagte Scott damals. Er sei während seines Auftritts nicht alarmiert worden. Er hätte die Show gestoppt, wenn er gewusst hätte, dass Konzertgänger in Not gewesen seien.