Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.06.23 | Überblick

Neuseelands Ex-Regierungschefin Jacinda Ardern schreibt ein Buch

WELLINGTON: Die frühere neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern will ein Buch über ihre Erfahrungen schreiben. Lange habe sie sich gegen die Idee gesträubt, schrieb die 42-Jährige am Freitag auf Instagram. «Ich wollte kein Buch schreiben, das sich mit der Innenpolitik der letzten fünf Jahre beschäftigt, aber dann überzeugte mich jemand, dass ich das ja gar nicht tun müsse.»

Stattdessen wolle sie sich mit Dingen befassen, über die sie bereits in ihrer Abschiedsrede vor dem Parlament im April gesprochen habe - «wie zum Beispiel die Idee, dass man seine eigene Art von Führungskraft sein und trotzdem einen Unterschied machen kann.» Genau das habe sie nun vor. Wann das Buch herauskommen soll, sei aber noch unklar. Wenn es soweit sei, dann hoffe sie aber, «dass es die Art von Buch ist, die in mir selbst - als ich 14 war - etwas bewirkt hätte». Sie arbeite bereits mit mehreren Verlagen zusammen, betonte sie.

Ardern ist seit April auch Sondergesandte für den sogenannten «Christchurch Call». Die von ihr mitgegründete globale Initiative bekämpft terroristische und extremistisch-gewaltsame Inhalte im Internet. Anfang Juni hatte der britische König Charles III. sie in den persönlichen Adelsstand erhoben und mit dem Titel «Dame Grand Companion» ausgezeichnet. Bei dem Ritterorden handelt es sich um eine der höchsten Ehrungen des Commonwealth-Landes überhaupt.

Die Labour-Politikerin hatte im Januar überraschend ihren Rückzug angekündigt und gesagt, dass ihr die Kraft fehle, um als Ministerpräsidentin weiterzumachen. Bei ihrem Amtsantritt 2017 war sie mit 37 Jahren die damals jüngste Regierungschefin der Welt. 2020 wurde Ardern wiedergewählt.

Elliot Page: «Hollywood hält sich für fortschrittlicher, als es ist»

BERLIN: Der kanadische Schauspieler und Autor Elliot Page hat den Umgang mit Rollenbildern von Männern und Frauen in Hollywood kritisiert. «Hollywood hinkt immer noch sehr weit hinterher und hält sich gerne für fortschrittlicher, als es ist», sagte der 36-Jährige bei einer Lesung aus seiner kürzlich erschienenen Autobiografie «Pageboy» am Donnerstag in Berlin. Es gehe konkret um den Druck, dem binären Schema von Mann und Frau zu entsprechen, «wonach Frauen auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und Männer auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und sein müssen.»

So habe ihm damals - Jahre vor seinem Outing als Transmann - vor der Premiere des sehr erfolgreichen Films «Juno» im Jahr 2007 jemand gesagt, er solle ein Kleid tragen. Dabei sei es ihm schon immer unangenehm gewesen, Kleider zu tragen - schon als Kind habe er gewusst, dass er ein Junge sei. «Es spielt keine Rolle, dass ich trans bin. Es spielt keine Rolle. Wenn ich zum Beispiel eine Cis-Frau wäre und es nicht wollte, verpiss dich», sagte Page. Vom Publikum erntete er dafür Applaus. Der Begriff Cis bedeutet, dass sich die Person mit dem ihr bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifiziert. Es ist das Gegenstück zu Transidentität.

«Es gibt sicherlich einen Druck, sich anzupassen und auf eine bestimmte Weise auszusehen, und das ist in dieser Welt allgegenwärtig», sagte Page. Das sehe er kritisch, vor allem weil Hollywood so eine globale Reichweite habe.

Die Kraft für sein Engagement ziehe er aus der queeren Gemeinschaft. «So wie mein Buch nicht linear geschrieben ist, ist auch der Fortschritt nicht linear.» Ein großes Vorbild für Page sei die schwarze Transfrau Miss Major, die eine viel brutalere Realität erlebt habe und dennoch immer weiter für andere da gewesen sei. Weil Page von seinen Privilegien habe profitieren können - auch etwa bei der Gesundheitsversorgung - wolle er weitermachen. «Das bringt mich dazu, für die Gemeinschaft da zu sein, meine Plattform und mein Privileg zu nutzen.»