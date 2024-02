Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 23.02.24 | Aktualisiert um: 13:25 | Überblick

Zendaya lobt Tom Hollands «wunderbares Charisma»

LOS ANGELES: Sie selbst brauche immer etwas, um Menschen gegenüber aufzutauen, erklärte die Schauspielerin.

Hollywood-Schauspielerin Zendaya (27) lobt ihren Freund Tom Holland (27) für dessen Geschick im Umgang mit fremden Menschen. «Ich bin eher schüchtern und etwas ruhig», sagte die Schauspielerin, die ab 2017 neben Holland in den «Spider-Man»-Filmen mitspielte, dem Medienportal «Buzzfeed». «Es dauert daher etwas länger, bis ich Menschen gegenüber auftaue.»

Ihr Freund habe hingegen ein «wunderbares Charisma», sagte sie. «Er ist großartig darin, einfach mit Menschen zu sprechen, sie kennenzulernen.» Das beobachte sie etwa bei Hollands Talkshows-Auftritten. Sie selbst habe diese Seite etwas aus sich «herausholen müssen», erklärte sie. «Er ist einfach auf natürliche Art darin sehr gut.» Die Schauspielerin ist ab dem 29. Februar im zweiten Teil des Sci-Fi-Blockbusters «Dune» in deutschen Kinos zu sehen.

BERLIN: Der Popstar tritt auf seiner Welttournee auch in Deutschland auf.

US-Popsänger Justin Timberlake spielt im Sommer vier Konzerte in Deutschland. Während seiner «The Forget Tomorrow World Tour» tritt der 43-Jährige in Berlin (30.7.), München (21.8.), Köln (25.8.) und Hamburg (4.9.) auf, wie der Veranstalter Live Nation am Freitag mitteilte. Die fünfte Tour des mehrfachen Grammy-Gewinners («Cry Me a River», «What Goes Around... Comes Around»), der einst mit der Boygroup N'Sync bekannt geworden war, soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden. Tickets für die Termine in Deutschland gehen am Mittwoch, 28. Februar, in den Vorverkauf. Timberlakes neues Album «Everything I Thought It Was» erscheint am 15. März.

«Vier Monate für zwei Minuten Film»: Timothée Chalamet zu «Dune»-Dreh

HAMBURG: Hollywoodstar Timothée Chalamet hat Einblick in die aufwendigen Dreharbeiten für den Sci-Fi-Blockbuster «Dune: Part Two» gegeben. «Es war etwas sehr Emotionales», sagte der 28-Jährige dem Magazin «Cinema». Der ambitionierteste Moment sei eine Szene gewesen, in der seine Hauptfigur auf einem Sandwurm reitet - einer monströsen Kreatur, die im Film eine große Rolle spielt. «Wir benötigten vier Monate nur für eine zweiminütige Sequenz im Film», sagte der US-amerikanisch-französische Schauspieler. Der zweite Teil von «Dune» kommt am 29. Februar in die deutschen Kinos.

Der Stoff basiert auf einer Romanreihe von Frank Herbert. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Wüstenplanet Arrakis. Nur dort gibt es eine besondere, wertvolle Substanz - weswegen der Planet von anderen Mächten der Galaxie ausgebeutet und seine Bewohner unterdrückt werden.

Auch Stars wie Zendaya, Florence Pugh oder Austin Butler spielen in dem Film des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve mit. «Das Buch ist eine Warnung vor religiösem Fanatismus, vor der Verehrung von Anführern, vor Menschen mit Charisma», sagte Chalamet.

Medien: Tom Cruise und Alejandro González Iñárritu erwägen Filmprojekt

LOS ANGELES: Hollywood-Star Tom Cruise (61) und der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu (60) könnten sich auf ein gemeinsames Filmprojekt einlassen. Oscar-Preisträger Iñárritu möchte den Schauspieler als Hauptdarsteller für seinen nächsten englischsprachigen Spielfilm vor die Kamera holen, wie mehrere US-Branchenblätter am Donnerstag (Ortszeit) übereinstimmend berichteten. Laut «Deadline.com» verhandeln Warner Bros. und die Firma Legendary Entertainment über die gemeinsame Produktion. Über den Inhalt des Films wurde zunächst nichts bekannt. Iñárritu sei zusammen mit anderen Autoren auch für das Skript zuständig, berichteten «Variety» und «Hollywood Reporter».

Für den Mexikaner wäre es der erste englischsprachige Film seit seinem Erfolg mit «The Revenant - Der Rückkehrer». Das monumentale Rache-Drama mit Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio hatte ihm 2016 seinen zweiten Regie-Oscar eingebracht. Im Jahr zuvor hatte er mit «Birdman» den Academy Award als bester Regisseur geholt. Zuletzt drehte er in Mexiko den Netflix-Film «Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten» (2022).

Cruise war im vorigen Jahr in dem Blockbuster «Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins» als Geheimagent Ethan Hunt auf der Leinwand zu sehen. 2022 sahnte er mit «Top Gun: Maverick» in der Rolle des Piloten Pete Mitchell alias Maverick an den Kinokassen ab. 2020 hatten der Star und die US-Raumfahrtbehörde Nasa Pläne für einen Dreh an Bord der Internationalen Raumstation ISS verkündet. Bei dem Weltraum-Film soll Doug Liman («Die Bourne Identität») Regie führen. Ein Termin dafür ist bislang nicht bekannt.