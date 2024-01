Neues aus der Promiwelt am Freitag

Kate Hudson möchte mehr Marvel-Stars in romantischen Komödien sehen

LOS ANGELES: Hollywood-Schauspielerin Kate Hudson wünscht sich ein größeres Interesse ihrer männlichen Kollegen an Rollen in romantischen Komödien. «Es ist schwer, männliche Filmstars für Rom-Coms zu gewinnen», sagte die 44-Jährige in der Fernsehsendung «The View». Zum einen sei in ihren Augen ein sehr gutes Drehbuch für den Erfolg einer romantischen Komödie entscheidend, erklärte Hudson.

Zum anderen spiele auch die Besetzung eine große Rolle, sagte die Golden Globe-Preisträgerin - und ergänzt mit Blick auf die männlichen Stars der Superhelden-Filme: «Wenn wir mehr Marvel-Männer dazu bringen können zu sagen: «Hey, komm zu einer Liebeskomödie!», denke ich, dass das auch ein großer Teil der Erfolgsformel wäre.»

Hudson war in dem Interview am Donnerstag (Ortszeit) auf ihre eigene Liebeskomödie «Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?» angesprochen worden. Der bis heute bei vielen beliebte Film mit Hudson und Hollywood-Star Matthew McConaughey in den Hauptrollen war im vergangenen Jahr 20 Jahre alt geworden.

Strafverfolgungsbehörde: Oscar Pistorius auf Bewährung entlassen

PRETORIA: Der frühere südafrikanische Sprintstar Oscar Pistorius (37) ist auf Bewährung aus der Haft entlassen worden. Das gab die südafrikanische Strafverfolgungsbehörde am Freitagmorgen in einer kurzen Mitteilung bekannt. Pistorius sei nun «zu Hause», hieß es.

Die Entlassung in eine fünf Jahre dauernde Bewährung erfolgte fast elf Jahre nach der Tötung von Pistorius' damaliger Freundin Reeva Steenkamp. Er hatte die damals 29-jährige Steenkamp in der Nacht zum Valentinstag 2013 mit vier Schüssen durch die Toilettentür seiner Villa getötet. Für die Tat wurde der unterhalb beider Knie amputierte Sprintstar 2014 zunächst zu fünf, später wegen Totschlags zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt.

Bilder von Pistorius beim Verlassen des Gefängnisses gab es zunächst nicht: Die Strafverfolgungsbehörde hatte in den Tagen vor der Entlassung betont, Pistorius werde behandelt wie jeder andere auf Bewährung entlassene Häftling. «Häftlinge und auf Bewährung Entlassene werden niemals zur Schau gestellt», hieß es mit Blick auf all jene, die vielleicht hofften, Pistorius das Gefängnis verlassen zu sehen. «Medien, die außerhalb einer Haftanstalt campieren, werden nicht an ihrer Arbeit gehindert, aber es wird ihnen nicht möglich sein, Bilder oder Videos von Pistorius zu bekommen.»