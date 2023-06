Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 02.06.23 | Aktualisiert um: 13:55 | Überblick

Krone von Freddie Mercury in New York bestaunt

NEW YORK: Die Krone, die Queen-Sänger Freddie Mercury während der «Magic»-Tour 1986 auf der Bühne getragen hatte, kommt bald unter den Hammer - jetzt haben Interessierte im Auktionshaus Sotheby's in New York einen Blick auf den berühmten Kopfschmuck des 1991 gestorbenen Musikers werfen können. Auf Fotos vom Donnerstag (Ortszeit) ist zu sehen, wie Menschen staunend vor der Vitrine stehen.

Für die mit Juwelen-Imitaten bestückte Krone und den dazugehörigen Umhang mit Cape aus Kunstpelz und dunkelrotem Samt hat Sotheby's laut Katalog einen Preis zwischen 60.000 und 80.000 Pfund (etwa 70.000 bis 93.000 Euro) veranschlagt. Das Ensemble soll im September zusammen mit hunderten weiteren Objekten aus Mercurys Londoner Backsteinvilla «Garden Lodge» versteigert werden. Die «Magic»-Tour war die letzte von Mercury. Der Sänger erkrankte an Aids und starb am 24. November 1991 im Alter von 45 Jahren in London an den Folgen einer Lungenentzündung.

Harrison Ford will keine Hilfe beim Absitzen vom Pferd

LOS ANGELES: Hollywoodstar Harrison Ford (80) hat beim Dreh seines neuen «Indiana Jones»-Films fremde Hilfe beim Abstieg vom Pferd abgelehnt. «Ich dachte: «Was zur Hölle?» Als würden Grapscher mich attackieren», schilderte Ford dem US-Magazin «Esquire» einen Moment am Filmset, als er gerade eine Reit-Szene aufgenommen hatte. «Ich sehe hinab und da sind drei Stuntmänner, die sicher gehen wollen, dass ich nicht aus dem Bügel falle.» Er habe die Männer mit deutlichen Worten abgewiesen, sagte Ford. «Ich bin ein alter Mann, der von einem Pferd steigt, und ich möchte, dass das auch so aussieht!»

Vergangene Woche hatte Ford, der im Juli 81 wird, bei den Filmfestspielen in Cannes gesagt, dass er seine alternde Filmfigur «Indiana Jones» immer bis in dieses Alter habe entwickeln wollen. «Ich wollte mich auf eine Art auch meinem eigenen Alter stellen.» Der fünfte Teil der Filmreihe, «Indiana Jones und das Rad des Schicksals», kommt am 29. Juni in die deutschen Kinos.