Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 24.11.23 | Überblick

Afrobeat und Dancehall - Band Ateez veröffentlicht neues Album

BERLIN: Am ersten Dezember erscheint das neue Album «The World EP.Fin: Will» der koreanischen Band Ateez. An ihrem zweiten Studioalbum hat die achtköpfige Band, deren Musikrichtung dem K-Pop zugeordnet wird, eigenen Aussagen zufolge die vergangenen zwei Jahre gearbeitet. Einer der neuen Songs, «Crazy Form», ist sogar von Dancehall und Afrobeat beeinflusst. Das teilte Sony Music Entertainment Germany am Donnerstag mit.

Bekannt ist Ateez unter anderem für die Songs «The Ring», «Horizon» oder «Hala Hala». Auf Instagram haben sie 8,8 Millionen Followerinnen und Follower, auf Twitter folgen ihnen 4 Millionen. Seit 2018 gibt es sie, sie sind bei dem Label KQ Entertainment unter Vertrag. Ihre Fans nennen sich auch «Atinys». Bekannte K-Pop-Bands neben ihnen sind unter anderem Monsta X oder Enhypen.

Erst im Frühjahr dieses Jahres war Ateez auf Welttour. Dabei gaben sie auch zwei Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, die Sony Music zufolge ausverkauft waren. Das im Juni dieses Jahres veröffentlichte Album «The World EP. 2: Outlaw» sei in der ersten Woche der Veröffentlichung 1,52 Millionen Mal verkauft worden und belegte Platz zwei in den US-amerikanischen Billboard-Charts.

Ateez wurden im Jahr 2020 vom koreanischen Kultur- und Informationsdienst (KOCIS) zu PR-Botschaftern ernannt, um Korea weltweit zu bewerben.