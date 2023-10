Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 27.10.23 | Aktualisiert um: 23:15 | Überblick

Boris Johnson heuert bei Fernsehsender an

LONDON: Großbritanniens Ex-Premierminister Boris Johnson (59) hat einen weiteren neuen Job. Am Freitag kündigte er an, künftig für den konservativen Fernsehsehsender GB News arbeiten zu wollen. «Ich werde bei diesem bemerkenswerten neuen TV-Sender meine ungeschminkten Ansichten über alles teilen - über Russland, China, den Krieg in der Ukraine», sagte er in einer Videobotschaft.

Der Politiker erzählte zudem, er wolle darüber sprechen, wie man diesen Herausforderungen begegne und warum er glaube, «dass unsere besten Tage noch vor uns liegen» und weshalb die Menschen auf der Welt «mehr globales Großbritannien» sehen wollten.

Johnson war im Sommer 2022 nach mehreren Skandalen auf Druck seiner Partei als Premierminister zurückgetreten. Vor wenigen Monaten gab er auch sein Mandat im Parlament auf. Als er wenig später ankündigte, nun Kolumnist für die Boulevardzeitung «Daily Mail» zu werden, brachte ihm das Kritik einer Aufsichtsstelle ein.

Beim Fernsehsender GB News werde er als Moderator, Programmmacher und Kommentator auftreten, hieß es auf der Internetseite des Unternehmens. Johnson soll demnach ab dem neuen Jahr zu sehen sein. Er werde eine wichtige Rolle bei der Berichterstattung über die anstehenden Wahlen in Großbritannien und den USA spielen.

SAN FRANCISCO: Tech-Milliardär Elon Musk will mit seiner Online-Plattform X laut einem Medienbericht auch YouTube und dem Karriere-Netzwerk LinkedIn Konkurrenz machen. Musk und die von ihm eingesetzte X-Chefin Linda Yaccarino hätten die beiden Dienste in einem Treffen mit der Belegschaft als künftige Rivalen hervorgehoben, schrieb der Finanzdienst Bloomberg in der Nacht zum Freitag. Anlass für den Termin war der Jahrestag der Übernahme von Twitter durch Musk, der die Plattform inzwischen in X umbenannte. Musk hatte Twitter vor einem Jahr für 44 Milliarden Dollar gekauft. Danach verließen einige Werbekunden die Plattform, weil sie ein negativeres Umfeld für ihre Marken befürchteten. Musk sagte mehrfach, dass sich die Anzeigenerlöse halbiert hätten. Er versucht, mehr Geld mit Abonnements einzunehmen - und schränkte die Möglichkeiten zur kostenlosen Nutzung des Dienstes ein.

LOS ANGELES: «Fluch der Karibik»-Star Keira Knightley (38) soll die Hauptrolle in dem geplanten Science-Fiction-Drama «Conception» übernehmen. Der dystopische Thriller spiele in der nahen Zukunft in Großbritannien unter einer autoritären Regierung, die die Kindererziehung völlig kontrolliert, berichtete das Filmportal «Deadline.com» am Donnerstag. Knightley soll eine Beamtin spielen, die gewöhnlich auf die Einhaltung von Vorschriften pocht, dann aber selbst Opfer der strengen Auflagen wird.

Bericht: Musk sieht YouTube und LinkedIn als Rivalen von X

100. Jahrestag der Türkei - Hundertjährige erinnern sich

KIRKLARELI: Aziz Gündogdu gärtnert im Hinterhof seines Hauses im Nordwesten der Türkei. Der 102-Jährige singt dabei ein patriotisches Lied über die im Ersten Weltkrieg an der sogenannten Gallipoli-Front verlorenen Soldaten. Der Bewohner des Dorfes Doganca in der Provinz Kirklareli ist älter als die Türkische Republik selbst, die am 29. Oktober ihren hundertsten Geburtstag begeht. Der 102-Jährige erinnert sich: «Damals herrschte extreme Armut. Gott sei Dank sind wir als Gesellschaft zusammengewachsen.» Er sei «stolz», das 100. Jubiläum erreicht zu haben. Der ehemalige Schäfer hat ein gutes Gedächtnis. Seine Gesundheit verdanke er harter Arbeit, Sport und einer strengen Diät, in der Ziegenmilch nicht fehlen darf. Etwa 25 Kilometer nördlich von Gündogdu lebt die 101-jährige Kiymet Akyüz mit ihrer Tochter im Dorf Yenice. Akyüz' Familie gehörte zu denen, die im Rahmen eines Bevölkerungsaustauschs, der 1923 zwischen Griechenland und der Türkei begann, aus Thessaloniki nach Yenice kamen. Vor dem mit dem Vertrag von Lausanne verfügten Austausch war das Dorf überwiegend griechisch besiedelt. Der Vertrag von Lausanne war es auch, der die heutigen Grenzen der Türkei festlegte.

Was macht eigentlich Hans Meiser? - Er startet ein neues Projekt

LÜBECK: Talkshow-Legende Hans Meiser (77, «Notruf») macht jetzt Radio. Mit dem Medienmanager Harald Thoma startet Meiser am Sonntag den Hörfunksender Radio Wellenrausch. Radio Wellenrausch mit Sitz in Lübeck hat eine DAB+-Frequenz für Schleswig-Holstein und Hamburg und wird auch im Internet gestreamt. Das Startdatum ist kein Zufall: Am Sonntag jährt sich zum 100. Mal das erste Hörfunkprogramm. «Wir hoffen, dass die Zuhörer sagen: «Oh, endlich mal etwas, was ein bisschen anders ist als das, was die vielen anderen machen»», sagte Meiser der dpa. «Wir wollen Radio machen, das die Menschen umfängt.» Meiser versprach: «Eine Idee ist: Wir werden zwischen 8 und 18 Uhr keinen Titel zwei Mal spielen, und da kann man uns beim Wort nehmen. Diese berühmten Playlists mit 65 Titeln, die gibt es bei uns nicht.»

Queen einst am Steuer: Früheres Auto von Elizabeth wird versteigert

BIRMINGHAM: Die Queen fuhr es einst selbst: Ein Auto von Königin Elizabeth II. wird am 11. November im englischen Birmingham versteigert. Das Auktionshaus Iconic Auctioneers schätzt den Preis des 2004 gebauten Range Rover auf 50.000 bis 60.000 Pfund (umgerechnet etwa 57.000 bis 69.000 Euro) zuzüglich Gebühren. Die Monarchin habe das Auto beispielsweise 2005 bei der Royal Windsor Horse Show gelenkt, berichtete am Freitag die Zeitung «Telegraph». Die Queen, die im September 2022 starb, war bekannt dafür, auf ihren Grundstücken gerne selbst zu fahren.

Frank Laufenberg stellt Internetradio ein - «Richtiger Zeitpunkt»

LAUFELD: Radio-Urgestein Frank Laufenberg (78) hängt das Mikrofon nach mehr als 50 Jahren an den Nagel. «Am Sonntag wird das Radio in Deutschland 100 Jahre alt, und ich habe 53 Jahre davon mitgestaltet. Darauf bin ich sehr stolz. Ich springe zum richtigen Zeitpunkt ab», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Laufenberg hatte 1970 als Moderator beim damaligen SWF begonnen und betreibt seit 2013 das Internetradio PopStop mit Sitz in Laufeld (Eifel). Am 29. Oktober löse sich PopStop «in Luft auf», sagte der Moderator. «Ich habe das zehn Jahre gemacht, viel Geld reingesteckt und nichts erhalten, weil es ein Hobby war. Es wurde aber immer mehr Arbeit.» Künftig wolle er höchstens Beiträge noch auf Anfrage erstellen.

STOCKHOLM: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat sich erneut für die Palästinenser stark gemacht. «Gerechtigkeit für Palästina», stand auf einem Schild, das die 20-Jährige bei ihrem freitäglichen Klimaprotest vor dem schwedischen Parlament in Stockholm in den Händen hielt. Bereits in der vergangenen Woche hatte Thunberg ihre Solidarität mit den Palästinensern bekundet. Kritiker monierten dabei, dass die junge Schwedin die Toten des Massakers der islamistischen Hamas auf Israel zwei Wochen zuvor unerwähnt ließ. Später ergänzte sie: «Es versteht sich von selbst - dachte ich zumindest - dass ich gegen die schrecklichen Angriffe der Hamas bin.» Die deutsche Gruppe der von Thunberg initiierten internationalen Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) hatte sich am Donnerstag angesichts des Gazakriegs klar von Äußerungen auf dem internationalen Instagram-Account der Bewegung distanziert, auf dem Anschuldigungen gegen den israelischen Staat und «westliche Medien» erhoben wurden.

LOS ANGELES: Pop-Star Taylor Swift ist mit 20 Gewinnchancen Favoritin bei der diesjährigen Vergabe der Billboard Music Awards. Die 33-Jährige wurde unter anderem in den Sparten Top Artist, Top Female Artist und Top Country Artist nominiert. Ihr folgen Sängerin SZA und Country-Star Morgan Wallen mit Nominierungen in jeweils 17 Sparten. Der kanadische Sänger The Weeknd erhielt 16 Nennungen. Dies gaben die Preisverleiher am Donnerstag bekannt. Die Billboard-Preise werden seit 1990 jährlich von dem gleichnamigen Fachmagazin verliehen, sie basieren größtenteils auf Chartplatzierungen. Die Trophäen sollen am 19. November vergeben werden.

Greta Thunberg bekundet erneut Solidarität mit Palästinensern

Leute kompakt

Neue «Tagesthemen»-Moderatorin Wellmer startet ohne Abschiedsritual (Foto-Handout)

HAMBURG: Die neue «Tagesthemen»-Frau Jessy Wellmer startet ihre erste Sendung am Montag (30.10.) ohne ein Abschiedsritual, das zu den Markenzeichen mancher Moderatoren gehört. Die 43-Jährige sagte der Deutschen Presse-Agentur: ««Bleiben Sie zuversichtlich» ist ja leider schon vergeben... Mir ist zusammen mit Kollegen aufgefallen, dass überwiegend Männer zu solch einem Abschlussritual neigen.» Wellmer ergänzte: «Aber unabhängig davon: Ich finde es gut, wenn ich die Freiheit behalte, den Satz zum Ende der Sendung auch vom jeweiligen Tag und den Ereignissen abhängig zu machen. Aber wenn mir irgendwann so ein Zamperoni- oder Wickert-Schlusssatz ein- oder zufällt, dann bringe ich den vielleicht auch.»

Taylor Swift ist Favoritin bei den Billboard Music Awards

Gestern Mordverdächtiger, heute Gendarm: Der Neue bei «SOKO Wien»

WIEN: Der neue TV-Ermittler bei der «SOKO Wien», Martin Gruber (53), hat in derselben Serie vor ein paar Jahren noch einen Mordverdächtigen gespielt. Er findet das aber ganz unbedenklich. Die Folge lief 2017. «Genau, richtig. Da war ich auf der anderen Seite des Gesetzes», sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. «Und da sieht man mal: Jeder verdient eine zweite Chance, und schon hat es geklappt. Das ist ja das Gute. Hätte Bobby Ewing nach der Dusche nicht gesagt: «Ich habe einen schlechten Traum gehabt», hätte «Dallas» ja nie funktioniert», so Gruber in Anspielung auf die berühmte 80er-Jahre-Serie, bei der die Autoren im Jahr 1985 einen ganzen, langen Handlungsstrang als Traum verleugneten. Gruber tritt beim Vorabendkrimi in der Folge «Kreuzmordrätsel» die Nachfolge von Stefan Jürgens an.