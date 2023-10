Neues aus der Promiwelt am Freitag

US-Sänger Rudolph Isley von der Band The Isley Brothers gestorben

LOS ANGELES: Mit Songs wie «Twist and Shout» und «This Old Heart of Mine» wurde die US-Band The Isley Brothers in den 1960er Jahren bekannt. Nun ist Rudolph Isley gestorben, eines der Gründungsmitglieder der Soul-, Funk- und Rockband. Mit schwerem Herzen verkünde man den Tod des «geliebten Bruders», teilten die Bandmitglieder am Donnerstag auf Instagram mit. Der Sänger sei am Mittwoch in seinem Schlaf gestorben, berichtete die «New York Times» unter Berufung aus Isleys jüngeren Bruder Ernie. Der Sänger und Songwriter wurde 84 Jahre alt.

Mit einer Mischung aus Gospel, Blues und Rock hatten die Brüder Rudolph, Ronald (82) und der 1986 gestorbene O'Kelly früh Erfolg. Später kamen die jüngeren Brüder Ernie und Marvin als Gitarrist und Bassist und Chris Jasper als Keyboarder dazu. Die mehrfach preisgekrönte Band wurde 1992 in die «Rock and Roll Hall of Fame» aufgenommen und 2014 mit einem Grammy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.

Rudolph war 1989 aus der Band ausgestiegen, um Kirchenarbeit zu leisten, die Brüder Ronald und Ernie machten weiter Musik. 2017 etwa brachten sie gemeinsam mit der Gitarren-Legende Carlos Santana das Soul-Album «Power Of Peace» heraus.

Hollywoodstars verurteilen Hamas-Angriff auf Israel - offener Brief

LOS ANGELES: Hollywoodstars und Studiobosse haben in einem offenen Brief den Angriff der islamistischen Hamas auf Israel verurteilt und Israel ihre Unterstützung ausgesprochen. Mehr als 700 Prominente, darunter Stars wie Michael Douglas, Chris Pine, Mark Hamill, Gal Gadot, Jamie Lee Curtis und Amy Schumer gehören zu den Unterzeichnern. Die Erklärung war am Donnerstag (Ortszeit) von der gemeinnützigen Organisation Creative Community for Peace (CCFP) veröffentlicht worden.

«Hamas hat unschuldige Männer, Frauen und Kinder ermordet und entführt», heißt es unter anderem in dem Brief. Diese «barbarischen Terrorakte» müssten von allen angeprangert werden. CCFP fordert in dem Schreiben die Unterhaltungsindustrie auf, alles in ihrer Macht zu tun, Hamas dazu zu drängen, die Geiseln freizulassen.

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot (38, «Wonder Woman») schrieb in einer Erklärung, sie bete für alle, die von dem Terrorismus und der Brutalität von Hamas betroffen seien. «Und ich hoffe, dass die Welt in ihrer Unterstützung des israelischen Volks standhaft bleibt.»