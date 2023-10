Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 06.10.23 | Aktualisiert um: 13:20 | Überblick

Amy-Winehouse-Hit «Back to Black» sammelt eine Milliarde Klicks

BERLIN: Knapp vierzehn Jahre nach der Veröffentlichung auf YouTube hat das Musikvideo zum Hit «Back to Black» der britischen Sängerin Amy Winehouse eine Milliarde Aufrufe auf dem Videoportal gesammelt. Wie das Promi-Portal «People» berichtete, wurde die Bestmarke in dieser Woche geknackt.

Der Song ist Teil des gleichnamigen Albums von 2006, auf dem auch der Hit «Rehab» enthalten ist. Das Album war ihr zweites und letztes und machte Amy Winehouse - unverkennbar mit Turmfrisur und Lidstrich - zum Weltstar. Es verkaufte sich über 16 Millionen Mal und brachte der jungen Sängerin fünf Grammys ein.

Amy Winehouse starb am 23. Juli 2011 im Alter von nur 27 Jahren an einer Alkoholvergiftung. Die Musikerin wäre im September 40 Jahre alt geworden.

Gottfried Helnwein vermisst Künstler mit Aussage - Maler wird 75

WIEN: Der österreichische Maler Gottfried Helnwein beklagt eine weiter zunehmende kommerzielle Orientierung der Kunst. «Ich vermisse Künstler, die eine Aussage haben, die aus einer inneren Notwendigkeit kommt», sagte Helnwein der Deutschen Presse-Agentur. Es bestehe die Gefahr, dass Künstler den alles dominierenden kapitalistischen Geist verinnerlichten. In seinem eigenen Schaffen blieben auch angesichts der Erfahrungen rund um den Ukrainekrieg der Schmerz und die Gewalt zentrale Themen, sagte Helnwein, der am 8. Oktober seinen 75. Geburtstag feiert. Er sei eigentlich ständig im Atelier. «Ich werde immer fokussierter, es gibt immer weniger Ablenkung», so der für seine fotorealistischen Werke international hoch geachtete Künstler, der abwechselnd in den USA und Irland lebt.

Für seinen aufwendigen Schaffensprozess habe sich die gleichzeitige Arbeit an 20 bis 30 Werken als ideal herausgestellt. «Ich gehe hin und her», sagte Helnwein. Grundlage für die Motive sei oft eine ausgiebige Recherche und der Dialog mit anderen am Weltgeschehen besonders interessierten Menschen wie dem US-Schauspieler Sean Penn. «Meine Bilder entstehen nicht im Vakuum», so der Künstler.

Seit rund 50 Jahren kreiert Helnwein Werke - gerade auch zur Gewalt an Kindern - die in ihrer Drastik das Publikum oft verstören. «Die Leute sind sehr berührt. Der Dialog mit dem Betrachter ist mir wichtig», sagt Helnwein. Mit präziser Technik, Sachlichkeit und Perfektion wurde er zum internationalen Star. In den 70er Jahren gestaltete er Titelbilder von Magazinen wie «Spiegel», «Esquire», «Time» und «Playboy». Sein «Selbstporträt» von 1981 als Plattencover der Band Scorpions - ein schreiender Mann mit bandagiertem Kopf und Gabeln in den Augen - wurde zum Kultposter.

Warum Live-Auftritte für Soulsängerin Denalane unverzichtbar sind

BERLIN: Für die Berliner Soulsängerin Joy Denalane sind Live-Auftritte mit ihren Songs unverzichtbar. «Es ist nur ein Abschnitt, die Platte zu schreiben und zu produzieren, aber man muss die Songs auch körperlich verinnerlichen. Das findet in dem Moment statt, in dem du auf der Bühne stehst und die Songs live singst und richtig durch den Körper spürst», sagte die 50-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Während der Corona-Pandemie habe sie zwar «zwischendurch vereinzelt Konzerte gespielt, alles, was möglich war, also Streaming-Konzerte oder Festivals auf Picknickdecken oder Sonnenstühlen». «Das war aber wenig, irgendwie auch schräg und einfach nicht das gleiche Gefühl», erklärte die Frau von Musiker Max Herre (50).

Nach vier Tour-Verschiebungen infolge der Pandemie freut sich Denalane nun, im November endlich wieder durch Deutschland zu touren. Im Gepäck hat die gebürtige Berlinerin dann ihr neues Album «Willpower», das an diesem Freitag (6.10.) erscheint.