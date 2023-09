Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 29.09.23 | Aktualisiert um: 15:45 | Überblick

Bully Herbig: Kriege diese Trophäen oft nicht mit mir in Verbindung

KÖLN: Komiker Michael «Bully» Herbig (55) erinnert sich noch an den ersten Preis seiner Karriere. «Den habe ich für eine Comedysendung bekommen, die ich fürs Radio gemacht habe: die «Bayern-Cops». Dafür habe ich einen Radiopreis gewonnen, den ich mir damals als Polizist verkleidet abgeholt habe», sagte Herbig der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Knapp 30 Jahre später bekam der 55-Jährige dort am Donnerstagabend die Ehrenauszeichnung des Deutschen Fernsehpreises. Mittlerweile habe er rund 70 Trophäen in seinem Produktionsbüro in München stehen, sagte Herbig. «Das ist auch für mich beeindruckend. Wenn ich in den Besprechungsraum komme, kriege ich das oft nicht mit mir in Verbindung.»

Stoeckel: Penis ist auch nur ein Wort

BERLIN: Der neue «Naked Attraction»-Moderator Julian F. M. Stoeckel (36) hat die Entblößten in seiner Nackt-Dating-Show als Herausforderung begriffen. «Es war zuerst eine Überwindung, aber ich muss sagen, dass ich mich relativ schnell daran gewöhnt habe, über Penisse, Vulven und Brüste mit den mir noch fremden Kandidaten zu sprechen», antwortete der Entertainer der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, wie es gewesen sei, mit so viel Nacktheit konfrontiert zu werden. «Irgendwann habe ich mir gedacht: Das Wort Penis ist wie Milch oder Stehlampe: ein Wort.» Eine Herausforderung sei aber eben gewesen, darüber vor Kameras zu reden. «Wie groß, wie schön oder wie hässlich der Penis ist, darüber spricht man in seinem privaten Umfeld oder mit Freunden, aber nicht vor einer versammelten Menschenmenge.» Nachdem in Deutschland drei Staffeln beim Privatsender RTLzwei liefen, bringt jetzt der Streamingdienst Discovery+ eine Neuauflage von «Naked Attraction» (ab 5.10.). In der Show suchen Singles ihre Traumpartnerin oder ihren Traumpartner anhand des Aussehens aus. Sechs Nackte stehen zur Auswahl.

Uschi Glas: In dem Wort Indianer ist für mich nichts Beleidigendes

MÜNCHEN: «Winnetou»-Star Uschi Glas zeigt sich irritiert von der Debatte über Westernklassiker und das Wort «Indianer». Der Deutschen Presse-Agentur sagte die 79-Jährige: «Ich finde es absolut lächerlich.» Glas ist am Sonntag (1.10., 20.15 Uhr) in der ZDF-Romanze «Einfach nur Liebe» zu sehen. Die beliebte Schauspielerin hatte in den «Winnetou»-Filmen der 1960er Jahre einst das «Halbblut Apanatschi» verkörpert. «Der Aufhänger ist ja eigentlich der, dass Karl May und dass diese Filme rassistisch gewesen sein sollen», so Glas zu der Debatte. «Und da muss ich doch entschieden dagegen sprechen: Karl May hat immer dafür gestanden - also das war sein Living und auch sein Träumen -, dass er die Völker verbinden wollte. Sprich: Der Winnetou und der Old Shatterhand, das waren Blutsbrüder. Und die beiden, die waren die Guten.» Sie verstehe nicht, was daran rassistisch sein solle. Auch den Wirbel um den Gebrauch des Wortes «Indianer» könne sie nach wie vor nicht nachvollziehen, sagte Glas. «In dem Wort Indianer, da muss mich jemand aufklären, ist für mich nichts Beleidigendes drin. Ich verstehe es einfach nicht.»

Riccardo Simonetti über Diversität im TV: Hapert an der Umsetzung

KÖLN: Moderator Riccardo Simonetti (30) sieht beim Thema Vielfalt im deutschen Fernsehen nach wie vor Nachholbedarf. «Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema Diversität in aller Munde ist. Aber aus meiner Sicht hapert es noch an der Umsetzung», sagte Simonetti der Deutschen Presse-Agentur am Rande des Deutschen Fernsehpreises in Köln. «Nur weil eine quoten-diverse Person dabei ist, hat man nicht gleich was für die Community getan.» Es sei wichtig, dass diverse Charaktere auch authentische Erzählstränge bekämen. «Schon beim Drehbuch oder im Produktionsbüro sollten diverse Perspektiven einfließen, damit Fehler vermieden werden, die hier und da noch passieren», sagte der 30-Jährige am Donnerstagabend.

Radcliffe: Welt ohne Dumbledore-Darsteller Gambon weniger lustig

LONDON: Nach dem Tod des Schauspielers Michael Gambon, der in den meisten Harry-Potter-Filmen die Rolle des Professors Dumbledore spielte, haben sich mehrere frühere Kollegen zu Wort gemeldet und ihn gewürdigt. Gambon war im Alter von 82 Jahren gestorben, wie seine Familie am Donnerstag mitteilte. Daniel Radcliffe, der in den Filmen den Zauberlehrling Harry Potter spielte, hob den großen Humor Gambons hervor. «Mit dem Verlust von Michael Gambon ist die Welt gerade erheblich weniger lustig geworden», schrieb der 34-Jährige laut der britischen Nachrichtenagentur PA in einer Mitteilung. Radcliffe fügte hinzu, Gambon sei «albern, frech und urkomisch» gewesen. Auch die frühere Darstellerin der mit Harry Potter befreundeten Zauberschülerin Hermine, Emma Watson (33), schrieb auf Instagram: «Lieber, lieber, lieber Michael Gambon. Du hast es nie zu ernst genommen, aber irgendwie immer die ernstesten Momente mit voller Würde geliefert. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie man Größe mit Leichtigkeit trägt.»

BTS-Sänger Jungkook legt zweite Solo-Single vor

SEOUL: Der Sänger Jungkook von der derzeit pausierenden südkoreanischen Boygroup BTS hat seine zweite Solo-Single vorgelegt. Zwei Monate nach «Seven» erschien am Freitag der ebenfalls englischsprachige Titel «3D». Das Stück entstand aus einer Zusammenarbeit mit dem US-Rapper Jack Harlow, der auch in dem begleitenden Musikvideo zu «3D» zu sehen ist.

Das neue Stück Jungkooks erinnere an die «früheren Pophits mit R&B-Einschlag (Rhythm-'n'-Blues) westlicher Boybands wie Backstreet Boys und *NSYNC», schrieb das britische Musikmagazin «NME». Der 26-jährige Jungkook ist das jüngste Mitglied von BTS. Mit seiner ersten Single hatte er großen Erfolg in verschiedenen Charts in Südkorea und im Ausland.

BTS gelten als die derzeit erfolgreichste Musikformation der südkoreanischen Popmusik - dem sogenannten K-Pop. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatten Jin, RM, J-Hope, Jimin, Jungkook, Suga und V die Charts gestürmt. Im vergangenen Jahr hatten sie überraschend angekündigt, dass sich die Mitglieder vorerst auf Soloprojekte konzentrieren wollen. Drei von ihnen leisten derzeit ihren Militärdienst beziehungsweise Ersatzdienst ab. In Südkorea herrscht Wehrpflicht.