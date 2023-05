Neues aus der Promiwelt am Freitag

Schauspielerin Lea Drinda ist ein großer Fantasy-Fan

BERLIN: Die Schauspielerin Lea Drinda ist ein großer Fantasy-Fan. An der Rolle der Becky in der Prime-Video-Serie «Der Greif» (seit Freitag online) habe sie «in erster Linie» das Genre sehr gereizt. «Der Gedanke, in eine fantastische Welt einzusteigen und eine mystische Geschichte zu erzählen, war euphorisierend», sagte die 21-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. «Mit Becky hatte ich viel Spaß. Wir waren gemeinsam an schönen Orten mit spannenden Menschen. Sie hört gute Musik und lässt sich nicht leicht von ihren Zielen abhalten, darauf konnte ich mich gut einlassen.»

Sie habe «schon lange für Fantasy gelebt», sagte die Berlinerin im Interview. «Mit Harry Potter bin ich aufgewachsen, und Filme wie «Der Herr der Ringe» haben mich in meiner Kindheit stark geprägt. Ob Buch oder Film, ich war für Fantasy zu haben. Traumwelten sind ein schöner Zufluchtsort, wenn der Alltag einem zu viel wird oder man einfach kurz aus der Realität aussteigen möchte. Wenn der Greif das für den einen oder anderen werden kann, dann haben wir unser Ziel erreicht.»

In dem Sechsteiler über die Abenteuer von 90er-Jahre-Teenagern in einer gefährlichen Schattenwelt spielt Drinda eine Schülerin, die begeistert Schallplatten sammelt. «Wie die Serie auch aufgreift, ist das Gefühl, eine Platte aufzulegen, kaum vergleichbar mit der stetigen Verfügbarkeit eines Streamingdienstes oder ähnlichem», so Drinda. «Die Behutsamkeit, mit welcher man eine Platte auflegt, die Entscheidung, sich hinzusetzen und genau hinzuhören, und das Ritual, welches sich ergibt, sind unersetzlich. Aber es ist natürlich toll, immer Musik auf Tasche zu haben, auch da entstehen Traumwelten.»

Wann Quentin Tarantino keine Gewalt in Filmen mag

CANNES: In vielen von Quentin Tarantinos Filmen geht es um die Darstellung von Gewalt. Doch es gibt Aspekte von Gewalt, denen der US-amerikanische Regisseur («Pulp Fiction», «Once Upon a Time... in Hollywood») nichts abgewinnen kann. «Ich habe einfach ein großes Problem mit dem Töten von Tieren in Filmen», sagte der 60-Jährige bei den Filmfestspielen in Cannes. «Das ist eine Brücke, die ich nicht überqueren kann. Und ich meine auch Insekten. Ich bezahle nicht - es sei denn, ich bezahle, um eine seltsame, bizarre Dokumentation zu sehen - ich bezahle nicht, um den echten Tod zu sehen.»

Der Witz beim Filmemachen sei, dass man nur so tue als ob. Grundsätzlich bleibe er seinem Genre aber treu. «Ich mag Gewaltfilme», sagte er. «Manche Leute mögen Musicals, manche Leute mögen Slapstick-Komödien, ich mag Gewaltfilme.»

Tod von US-Rapper Takeoff: 33-Jähriger wegen Mordes angeklagt

HOUSTON: Knapp sieben Monate nach den tödlichen Schüssen auf den US-Rapper Takeoff in Houston (Texas) ist ein 33-jähriger Mann wegen Mordes angeklagt worden. Eine sogenannte Grand Jury bewertete die Beweislage in dem Fall als ausreichend für einen Prozess, wie die Staatsanwaltschaft im Bezirk Harris County der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mitteilte.

Der Verdächtige war im Dezember festgenommen worden. Er soll den 28 Jahre alten Rapper - mit bürgerlichem Namen Kirsnick Khari Ball - am 1. November in Houston erschossen haben. Ermittlern zufolge ereignete sich die Tat als es nach einer privaten Party an einer Bowlingbahn zum Streit kam und Schüsse fielen. Die Polizei beschrieb den Rapper als «unbeteiligten Zuschauer», der unbewaffnet und nicht in den Streit verwickelt gewesen sei.

Zusammen mit den Rappern Quavo und Offset bildete Takeoff die Grammy-nominierte Gruppe Migos aus Atlanta im Bundesstaat Georgia. Migos feierte mit Hits wie «Versace», «Bad and Boujee» und «MotorSport» Erfolge. Bei einer großen Trauerfeier Mitte November nahmen Tausende Abschied. Auch Musiker wie Drake, Justin Bieber, Chloe Bailey und Yolanda Adams erinnerten an den Getöteten.