Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 15.09.23 | Überblick

Staatsoper-Intendant Schulz verteidigt Netrebko-Auftritt

BERLIN: Der Intendant der Berliner Staatsoper, Matthias Schulz, hat den Auftritt der österreichisch-russischen Star-Sopranistin Anna Netrebko im eigenen Haus erneut verteidigt. «Es ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges Zeichen, dass Anna Netrebko auf so einer Bühne, die so klar ukrainisch positioniert ist, singt», sagte Schulz im RBB-Inforadio. Die Sängerin habe ein Statement abgegeben, in dem sie den russischen Krieg gegen die Ukraine als solchen bezeichnet habe - «das wird oft zu wenig gesehen», betonte Schulz vor dem Auftritt an diesem Freitag.

Es sei wichtig, Netrebkos Handeln vor und nach dem Krieg zu unterscheiden. «Man muss auch aufpassen, Künstler nicht als Sündenbock zu benutzen, weil man an den eigentlichen Kriegstreiber nicht dran kommt», sagte der Intendant weiter.

Die 51-Jährige ist an diesem Freitag in Giuseppe Verdis «Macbeth» in der Rolle der Lady Macbeth besetzt. Sie war wegen angeblicher Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Beginn des Ukraine-Krieges in die Kritik geraten. In einem offenen Brief an Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, Kultursenator Joe Chialo (beide CDU) und Schulz haben zahlreiche Organisationen und Unterzeichnende Proteste gegen den Auftritt in der Oper Unter den Linden angekündigt.

Harry und Meghan besuchen Altstadt-Brauerei in Düsseldorf

DÜSSELDORF: Prinz Harry hat am Vorabend seines 39. Geburtstages mit seiner Frau Meghan eine Traditionsbrauerei in der Düsseldorfer Altstadt besucht. Dort tranken der Herzog und die Herzogin von Sussex am Donnerstagabend nicht nur Altbier, sondern ließen sich auch Haxe und Blutwurst schmecken.

«Soo stolz! Beeindruckt von sehr sympathischen Menschen, die unser Schumi Alt, Haxe Wiener Schnitzel, Blutwurst und German sausages genossen haben», schrieb das Team der Schumacher-Brauerei auf Instagram. Dazu postete die Brauerei ein Foto, auf dem Harry und Meghan lächelnd inmitten des Brauerei-Teams stehen.

Prinz Harry hält sich bereits seit knapp einer Woche zu den Invictus Games für kriegsversehrte Soldatinnen und Soldaten in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt auf. Die Wettspiele hatte Harry, der als Offizier der British Army in Afghanistan war, nach Begegnungen mit Schwerverletzten 2014 ins Leben gerufen.

Dieses Jahr werden die Invictus Games erstmals in Deutschland ausgetragen. Meghan war am Dienstag angereist. Harry feiert an diesem Freitag seinen 39. Geburtstag. Die Invictus Games gehen am Samstag mit einer Abschlussveranstaltung zu Ende, zu der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet wird.