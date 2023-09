Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 08.09.23 | Aktualisiert um: 13:10 | Überblick

Ian McKellen: «War nicht erste Wahl für Gandalf»

BERLIN: Der britische Schauspieler Ian McKellen (84) ist nach eigenen Worten nicht die erste Wahl für die Rolle des Gandalf gewesen. Etliche Schauspieler hätten abgelehnt - «jetzt kommen sie alle aus der Deckung und ich hoffe, sie kommen sich blöd vor», sagte er im Interview mit dem US-Branchenblatt «Variety». Auch Anthony Hopkins und der 2020 gestorbene Sean Connery hätten die Rolle nicht gewollt. Seine Verkörperung des weisen Zauberers Gandalf in den Film-Trilogien «Herr der Ringe» und «Der Hobbit» machten McKellen weltweit bei Filmfans bekannt.

Ian McKellen hat mit seinen 84 Jahren in über 400 Theaterstücken und Filmen mitgespielt. Er gilt als einer der besten Shakespeare-Darsteller der Welt und wurde mit allen wichtigen Theaterpreisen geehrt. Für seine Rolle als Gandalf bekam er eine Oscar-Nominierung. Seit seinem Coming-Out vor mehr als 30 Jahren setzt er sich für die Rechte von queeren Menschen ein.

Filmfest Venedig auf der Zielgeraden - Wer gewinnt?

VENEDIG: Vor dem Ende der Filmfestspiele Venedig hat sich der Film «Poor Things» von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone in der Hauptrolle als Liebling der Kritikerinnen und Kritiker bewährt. Neben Stone brilliert in der modernen Frankenstein-Geschichte Willem Dafoe als skurriler Professor. Der Film des griechischen Regisseurs erzählt von einer Frau, der das Gehirn eines Babys eingesetzt wurde und die daraufhin das Leben neu kennenlernt.

Gut kam zum Beispiel auch das neue Werk des japanischen Regisseurs Ryusuke Hamaguchi an. Der 44-Jährige hatte vergangenes Jahr für seinen Film «Drive my Car» einen Oscar erhalten. In «Aku wa Sonzai Shinai (Evil does not exist)» erzählt er von den Bewohnern eines kleinen japanischen Dorfs, die im Einklang mit der Natur leben. Eines Tages bedroht eine Firma, die im Dorf ein glamouröses Camping-Ressort bauen will, die Ruhe und das ökologische Gleichgewicht des Dorfs.

Auch die Filme «Zielona granica» von Agnieszka Holland und «Io capitano» von Matteo Garrone, die sich auf unterschiedliche Weise mit der Situation von Geflüchteten beschäftigen, kamen gut an. Die Preisverleihung der Filmfestspiele Venedig beginnt am Samstag (9. September) um 19.00 Uhr. Hauptpreis ist der Goldene Löwe.

Sylvie Meis ist auf keiner Flirt-Plattform zu finden

HAMBURG: Fernsehstar Sylvie Meis ist Aushängeschild der Flirt-Show «Love Island» - im Privatleben ist das Daten für sie aber gar nicht so einfach. «Das ist die große Problematik in meinem Leben», sagte die 45-jährige Hamburgerin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Wenn ich daten möchte, muss ich alles erst einmal im Geheimen organisieren - so dass so lange wie möglich kein Mensch davon weiß.» Auf Plattformen sei sie jedenfalls nicht angewiesen, sagte Meis - «und ich bin auch nirgendwo angemeldet».

Meis kann Fans aber private Flirt-Tipps geben. Sie empfiehlt: «Absolut keine Angst haben, einfach im Moment sein, Augenkontakt halten. Dazu Humor und Lebensfreude - das ist das Wichtigste.» Die geborene Niederländerin weiter: «Liebe und Flirten sind Lebensfreude, das einfach bei sich selbst einschalten. Und sich selbst nicht immer so ernst nehmen.» Die neuen Folgen von «Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe» laufen am Montag um 20.15 Uhr auf RTLzwei an.

Von 2005 bis 2013 war die heute 45-Jährige mit dem Fußballstar Rafael van der Vaart (40) verheiratet. Im vergangenen Februar hatte sie die Trennung von ihrem zweiten Mann, dem Künstler Niclas Castello (45), bekanntgegeben. Ob sie derzeit date, mochte die Mutter des ebenfalls Fußball spielenden Sohns Damian van der Vaart (17) allerdings nicht verraten.

Ein Jahr nach dem Tod der Queen: Charles erinnert an seine Mutter

BALMORAL: Der britische König Charles III. hat zum ersten Todestag seiner Mutter eine Botschaft herausgegeben. «Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben, ihren hingebungsvollen Dienst und all das, was sie so vielen von uns bedeutete», schrieb der 74-Jährige in einer Mitteilung, die am Freitag veröffentlicht wurde.

An seine Untertanen gerichtet, fügte er hinzu: «Ich bin auch zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung, die meiner Frau und mir gegenüber erwiesen wurde im Laufe dieses Jahres und wir tun alles, um Ihnen allen zu Diensten zu sein.»

Queen Elizabeth II. war am 8. September 2022 während ihres Sommeraufenthalts auf Schloss Balmoral in Schottland im Alter von 96 Jahren gestorben. Mit ihrem Tod wurde Charles automatisch zum König. Die von ihm selbst unterzeichnete Botschaft zum Todestag der Queen war auf einem Briefpapier des Schlosses verfasst.