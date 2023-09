Neues aus der Promiwelt am Freitag

Charlize Theron: Regen erinnert mich an meine Kindheit in Südafrika

LOS ANGELES: Oscarpreisträgerin Charlize Theron («Monster») berichtet davon, weshalb Regen sie nostalgisch macht. «Regen, der auf Staub trifft, hatte schon immer etwas an sich - er erzeugt diesen einzigartigen Geruch», der sie an ihre Kindheit in Südafrika erinnere. Sie hoffe bei Regen immer, dass dieser die alten Gefühle aus ihrer Kindheit wieder hervorhole, außerhalb des Landes fehle dafür aber immer etwas. In Südafrika sei dieser «sehr nostalgische Geruch» bei Regen überall, schildert Theron: «Das erfüllt einfach meine Seele. Ich denke dann: Das ist mein Zuhause.»

Theron ging mit 18 Jahren in die USA und wurde in Hollywood entdeckt. Im Jahr 2004 wurde sie für ihre Hauptrolle in «Monster» mit dem Oscar prämiert, zuletzt war sie in «Fast & Furious 10» in den Kinos zu sehen. Außerdem ist sie als Produzentin aktiv.

Selena Gomez stolpert über langes Kleid - Hand gebrochen

LOS ANGELES: Die Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez (31) hat sich bei einem Sturz die rechte Hand gebrochen. Sie sei auf dem Weg von ihrem Auto ins Haus über ihr langes Sommerkleid gestolpert, erzählte Gomez in der «Ellen K Morning Show». Ein Clip von dem Radiointerview wurde am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht. Sie wünschte, sie könnte eine «wirklich coole Geschichte» erzählen, wie es zu dem Sturz gekommen sei, etwa als Lebensretterin, witzelte Gomez. In der Videoaufzeichnung hält sie den Arm mit dem Gipsverband hoch. Das mache wirklich keinen Spaß, sagt sie dabei schmunzelnd in die Kamera.

Gomez befindet sich derzeit auf Werbetour für ihren neuen Song mit dem Titel «Single Soon». Die Platte kam vorigen Freitag auf den Markt. Wenige Tage später reagierte Gomez auf ein Instagram-Posting von einem Fan und schrieb darin, dass sie sich die Hand gebrochen habe und operiert worden sei, ohne aber näher auf die Umstände der Verletzung einzugehen.