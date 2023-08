Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 25.08.23 | Überblick

Leute kompakt

Das Traumpaar aus «Die Heiland» ist privat schon lange verheiratet

BERLIN: Zwei Hauptdarsteller der ARD-Erfolgsserie «Die Heiland - Wir sind Anwalt», Christina Athenstädt und Peter Fieseler, sind privat seit mehr als 20 Jahren ein Paar. «Die wussten nicht einmal, dass wir verheiratet sind», sagte Athenstädt in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur über ihr damaliges Casting für die Serie. Die heute 44-jährige Schauspielerin hatte 2020 die Hauptrolle nach dem überraschenden Tod ihrer Kollegin Lisa Martinek übernommen: «Die Tatsache, dass Peter das Projekt kannte und mochte, hat natürlich dafür gesprochen, dass ich das Casting mache.» Christina Athenstädt spielt in dem Quotenhit, der am Dienstag (20.15 Uhr) in eine neue Staffel geht, die blinde Berliner Anwältin Romy Heiland. Peter Fieseler stellt seit der ersten Folge 2018 die Figur Ben Ritter dar, Rechtsanwalt und Ex-Freund von Romy Heiland. Für die ARD ist «Die Heiland - Wir sind Anwalt» ein Quotenhit, regelmäßig schalten rund fünf Millionen Fans dienstagabends ein.

Reinhold Beckmanns Urlaub: Auf dem Fahrrad von München nach Venedig

HAMBURG/VENEDIG: Fernsehmoderator Reinhold Beckmann («ran») ist in seinem diesjährigen Urlaub auf dem Fahrrad von München nach Venedig geradelt. «Es waren elf Tage. Gemütlich war es nicht, denn es ging ja ziemlich rauf und auch viel runter», sagte der Hamburger (67) in einem Interview des Berliner Senders Schlager Radio. «Es war landschaftlich großartig - einmal über den Brenner zu fahren. Es war da zwar Dauerregen. Aber danach wurden wir belohnt. Als es nach Italien reinging, kam die Sonne, das Essen wurde besser.» Er sei übrigens der Meinung: «Gott wohnt nicht in Frankreich. Nein, Gott wohnt in Norditalien. Die Leute: so liebenswürdig. Das Essen: großartig. Die Landschaft: traumhaft. Dann der Moment, wenn Du nach Venedig reinfährst. Diese Belohnung, der letzte Moment. Es war toll.»

Streik in Hollywood: «Dune: Teil 2» wird auf 2024 verschoben

LOS ANGELES: Fans des Blockbusterstreifens «Dune» (2021) müssen wegen des Streiks in Hollywood länger auf den Kinostart der Fortsetzung warten. Das Science-Fiction-Spektakel «Dune: Teil 2» kommt nicht wie zunächst geplant Anfang November, sondern erst im kommenden Jahr in die Kinos. Das Studio Warner Bros. kündigte am Donnerstag (Ortszeit) den neuen Start für den 15. März 2024 an. Der anhaltende Doppelstreik der Schauspieler und Drehbuchautoren in den USA hat den Betrieb in Hollywood weitgehend lahmgelegt. So treten Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA während des Arbeitskampfes nicht vor die Kamera und machen auch keine Werbung für ihre Filme. «Dune: Teil 2»- Stars wie Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler und Florence Pugh würden demnach keine werbewirksamen Events besuchen, solange der Streik andauert. Die Dreharbeiten der Roman-Adaption, erneut unter der Regie des Kanadiers Denis Villeneuve («Blade Runner 2049»), sind schon länger abgeschlossen.

Komiker Andy Kaufman posthum mit Hollywood-Stern geehrt

LOS ANGELES: Filmstar Jim Carrey und Regisseur Milos Forman setzten dem Anarcho-Komiker Andy Kaufman mit der Filmbiografie «Der Mondmann» (2000) ein Denkmal. Nun hat der 1984 gestorbene Kaufman auch einen Ehrenplatz in Hollywood. Am Donnerstag (Ortszeit) wurde dem US-Comedian posthum eine Sternenplakette auf dem «Walk of Fame» verliehen. Es ist der 2761. Stern auf dem berühmten Bürgersteig. Kaufman wurde in den USA der 70er Jahre mit seinem verstörenden Witz zur Kultfigur. Der gebürtige New Yorker war ein unbequemer Komödiant, der das Publikum überraschte. Kaufman war unter anderem Teil der «Saturday Night Live»-Comedyshow und häufig Gast in Talkshows. In der Sitcom «Taxi» trat er neben Judd Hirsch, Danny DeVito und Marilu Henner auf. Henner (71) beschrieb Kaufman bei der Zeremonie auf dem «Walk of Fame» als Komiker, der provoziert und irritiert habe, aber «verdammt interessant» gewesen sei.

Wagner-Tenor Stephen Gould beendet Karriere

BAYREUTH: Der Tenor Stephen Gould beendet überraschend seine Karriere. Der US-Amerikaner, der die Bayreuther Festspiele in den vergangenen Jahren geprägt hatte, müsse sich aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne verabschieden, teilte sein Management mit. Er gilt als einer der wichtigsten Heldentenöre der letzten Jahrzehnte. Im Mai 2015 wurde er in der Wiener Staatsoper mit dem Titel «Österreichischer Kammersänger» ausgezeichnet. «Ich blicke voller Dankbarkeit auf meine rund dreißigjährige Karriere und die Begegnung und Zusammenarbeit mit vielen herausragenden künstlerischen Persönlichkeiten in wichtigen Opernproduktionen und Konzertprojekten rund um den Globus zurück, und der Abschied fällt mir außerordentlich schwer», wird Gould in der Mitteilung zitiert.

Jan Böhmermann durchleuchtet sein Publikum: «Lass dich überwachen!»

MAINZ: In der ZDF-Show «Lass dich überwachen!» machen Jan Böhmermann und sein Team wieder Studiozuschauer zu unfreiwilligen Stars der Sendung. Das teilte der Mainzer Sender am Freitag mit. Es ist laut ZDF «die einzige Show im deutschen Fernsehen, die nur aus den persönlichen Informationen und Internetaktivitäten ahnungsloser Studiozuschauerinnen und -zuschauer entsteht». Und sie läuft erstmals zur besten Sendezeit: am 20. September, einem Mittwoch, um 20.15 Uhr. Böhmermann (42) warnte: «Passt auf, was Ihr im Internet macht! Denn wir sehen alles - und sind absolut skrupellos bei der Verwirklichung unseres hinterhältigen Vorhabens, die verrückteste Unterhaltungsshow im deutschen Fernsehen herzustellen.» Das Publikum könne sich aber auch auf Musik, Gaststars, Prominente und Überraschungen freuen.

Annett Louisan erkrankt - Preisverleihung abgesagt

GOSLAR: Die Sängerin Annett Louisan hat aus gesundheitlichen Gründen den Paul-Lincke-Ring in Goslar nicht entgegennehmen können. Die für Freitag geplante Preisverleihung wurde kurzfristig abgesagt, wie die Stadt im Harz mitteilte. Louisan schrieb der Stadt, es stimme sie traurig, dass die Preisverleihung verschoben werden müsse. «Dennoch freue ich mich diesen Tag mit euch hoffentlich bald nachholen zu können und noch dieses Jahr nach Goslar zu kommen», heißt es in dem Statement der Musikerin. Vielleicht habe sie dann auch ihre Band dabei. Der Paul-Lincke-Ring wird einmal im Jahr in Goslar an Vertreter aus der deutschsprachigen Musikszene verliehen. Bisher erhielten ihn Künstler wie Roland Kaiser, Johannes Oerding, Udo Lindenberg oder auch Bands wie Silbermond. Namensgeber ist der deutsche Operettenkomponist Paul Lincke (1866-1946). Lincke starb im Goslarer Stadtteil Hahnenklee, in dem auch die Ehrung stattfindet. Der rund 20 Gramm schwere Ring besteht aus 14-karätigem Gelbgold.