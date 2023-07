Neues aus der Promiwelt am Freitag

Von: Redaktion (dpa) | 28.07.23 | Aktualisiert um: 14:35 | Überblick

Hörspielfiguren Bibi und Tina werden jetzt Podcasterinnen

BERLIN: Die Hörspielfiguren Bibi und Tina werden jetzt auch Podcasterinnen. In der Reihe «BFF» - das steht für «Best Friends Forever» - sprechen die Kinderheldinnen über Themen wie «Verliebtsein, Eifersucht und Gefühle, aber auch Berufe, Reisen und Umweltschutz». Start ist am Sonntag (30.7.), wie die Berliner Produktionsfirma Kiddinx mitteilte. Die Macher sprechen von einem «podcast-ähnlichen Audio-Format». Die Stimmen gehören den Sprecherinnen Susanna Bonaséwicz und Dorette Hugo aus den klassischen «Bibi und Tina»-Hörspielen. «Passend zum Tag der Freundschaft am 30. Juli geht es im ersten Talk unter anderem um das Befreundetsein.»

In dem neu entwickelten Format dreht sich laut Kiddinx alles um die Hauptfiguren und ihre Sichtweisen und Meinungen. Die zwei treffen sich an bekannten Orten aus dem «Bibi & Tina»-Kosmos - oft im Freundinnen-Gespräch unter vier Augen, manchmal aber auch mit Gasttalkern wie Tierarzt Dr. Eichhorn oder Förster Buchfink. Jedes Album beinhaltet vier Geschichten von jeweils etwa 11 bis 14 Minuten. Die Talks sind ausschließlich digital erhältlich und auf allen bekannten Streaming-Portalen zu finden.

«Liebe ist überall» - «Tatsächlich... Liebe»-Star hat sich verlobt

LONDON: Der britische Schauspieler Thomas Brodie-Sangster (33, «Das Damengambit») und seine Schauspiel-Kollegin Talulah Riley (37, «Westworld», «Stolz und Vorurteil») haben ihre Verlobung bekannt gegeben. Brodie-Sangster, der in dem Weihnachtsklassiker «Tatsächlich... Liebe» einen verliebten Schüler gespielt hatte, postete auf Instagram ein Foto, auf dem er eine Gondel über das Wasser steuert, in der Riley sitzt. Seine Mitteilung dazu schloss er mit einem «Tatsächlich... Liebe»-Zitat: «Ich freue mich, bekannt zu geben, dass Talulah und ich verlobt sind. Liebe ist überall.»

Auch Riley postete in den sozialen Medien ein gemeinsames Foto und schrieb: «Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass Thomas Brodie Sangster und ich nach zwei Jahren Beziehung verlobt sind!» Laut dem Branchenmagazin «People» lernten sich die beiden Briten 2021 am Set der Disney+-Serie «Pistol» über die Sex Pistols kennen.

Riley war zuvor mit dem Tech-Milliardär Elon Musk verheiratet gewesen. Das Paar hatte sich nach eineinhalb Jahren Ehe 2012 scheiden lassen, dann nochmals geheiratet und 2016 erneut die Scheidung eingereicht. Unter Rileys Tweet zu ihrer neuen Verlobung gratulierte Twitter-Käufer Musk der Schauspielerin.

«Ihr müsst meine Glückssterne sein!» - Madonna postet Tanz-Clip

NEW YORK: Popsängerin Madonna hat sich nach ihrem Krankenhaus-Aufenthalt im vergangenen Monat mit einem kleinen Tanz-Video bei ihren Fans gemeldet. In dem kurzen Clip auf Instagram schwingt die 64-Jährige leicht die Hüften zu ihrem eigenen Song «Lucky Star» (Glücksstern), zwinkert, haucht einen Kuss in die Kamera und bewegt dann auch ihre Hände zu der Musik. «Meinen Körper wieder bewegen und nur ein kleines bisschen tanzen zu können gibt mir das Gefühl, der glücklichste Star auf der Welt zu sein», schrieb die Musikerin in Anspielung auf ihren Songtitel dazu. «Danke an alle meine Fans und Freunde! Auch ihr müsst meine Glückssterne sein!»

Die Sängerin verweist in dem Post noch auf den 40. Jahrestag ihres Debütalbums «Madonna» - «Lucky Star» ist das erste Lied darauf. Wegen einer schweren bakteriellen Infektion hatte Madonna im Juni mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen müssen und ihre eigentlich ab Mitte Juli geplante Welttournee zunächst verschoben. Wie sie schon vor mehreren Wochen mitteilte, befindet sie sich inzwischen jedoch auf dem Weg zur Besserung. Die Konzerte in Europa - darunter in Köln und Berlin im November - sollen demnach ab dem Herbst wie geplant stattfinden.

Samuel L. Jackson: Hätte gern in sämtlichen Marvel-Filmen mitgespielt

LONDON: Hollywood-Star Samuel L. Jackson hätte gern in allen Filmen des Marvel-Universums mitgespielt. Das sagte der 74-Jährige, der als Agent Nick Fury unter anderem in «The Avengers», «Captain Marvel» und der neuen Serie «Secret Invasion» mitspielt, der Deutschen Presse-Agentur in London. «Ich werde nie müde, Nick Fury zu spielen, das steht völlig außer Frage», stellte Jackson klar. «Ich bin fast schon enttäuscht, dass ich in den letzten 15 Jahren nicht in jedem Film zu sehen war, den sie gemacht haben.»

Dafür spielt Jackson in der Spionage-Serie «Secret Invasion» erstmals die Hauptrolle. «Ich mache hoffentlich einen guten Job», scherzte er, «damit sie mich noch eine ganze Weile behalten und ich noch in ein paar anderen Sachen mitspielen darf, die sich in der Planung befinden.» Zumindest bis auf Weiteres ist Jackson auf jeden Fall dabei. Der nächste Kinofilm aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) mit ihm ist «The Marvels» und soll am 8. November starten.

Seine Rolle in «Secret Invasion» sei eine Gelegenheit, auf die er lange gewartet habe, sagte Jackson. In der Serie könne er auch andere Seiten von Fury zeigen, die in den bisherigen MCU-Filmen zu kurz gekommen seien. «Das haben wir noch nie gesehen», betonte der viel beschäftigte Schauspieler. «Es ist eine Chance für das Publikum, mit ihm an andere Orte zu gehen, außerhalb seiner Arbeit.»