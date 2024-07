Neues aus der Promiwelt am Donnerstag

Von: Redaktion (dpa) | 04.07.24 | Überblick

Alvaro Soler vor EM-Duell in der Zwickmühle

BARCELONA: Der deutsch-spanische Popsänger Alvaro Soler (33) sieht sich vor dem Duell beider Länder bei der Fußball-EM am Freitag in der Zwickmühle. «Ich gucke das Spiel mit meiner Frau, die natürlich komplett für Deutschland ist. Das habe ich beim letzten Spanien-Spiel gemerkt, da hat sie sogar mehrfach Georgien angefeuert», sagte Soler der Deutschen Presse-Agentur. Er selbst werde sich nicht groß ärgern, wenn Spanien das Spiel verlieren sollte, feuert sein Geburtsland dennoch an. «Wir werden uns wahrscheinlich beide Schminke mit den Farben der Flaggen ins Gesicht malen - sie die deutsche, ich die spanische. Außerdem will sie deutsches Essen kochen und ich spanisches. Wir werden also kulinarisch und durch die Flaggen im Gesicht schon mal eine krasse Rivalität aufbauen», sagte Soler lachend.

Regierungschef Weil: EM erinnert mich ans Sommermärchen 2006

HANNOVER: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht in der Fußball-Europameisterschaft einen lang ersehnten Stimmungsumschwung. «Ich glaube, wir haben uns alle gewünscht, dass die EM nach vielen schlechten Nachrichten in der Welt so etwas wie ein Brustlöser wird», sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Bis jetzt ist der Verlauf der Europameisterschaft wirklich gut. Es gibt eine riesige Begeisterung, es gibt eine ausgeprägte Bereitschaft, friedlich und gemeinsam mit vielen anderen Nationen zu feiern. Das erinnert mich schon sehr an das Sommermärchen von 2006.» Damals richtete Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft aus.

Noah Becker: Berliner Oma ist eine große Inspiration

BERLIN: Für Tennislegenden-Sohn und Künstler Noah Becker ist seine Berliner Oma eine wichtige Mentorin. «Sie ist eine große Inspiration für mich», sagte der 30-Jährige, dessen Bilder derzeit in der Berliner Galerie Deschler zu sehen sind, dem «Tagesspiegel» in einem Interview. «Sie ist auch Malerin, dazu ein wirklicher Kunst-Nerd. Jedes Mal, wenn es eine spannende Ausstellung gibt, schleppt sie mich dorthin.» Seit er 20 sei, schauten sie zusammen jedes Jahr drei oder vier große Ausstellungen an. Seine Oma komme zu all seinen Ausstellungen. «Sie ist Oma auch für viele meiner Freunde. Sie ist sehr wichtig in meinem Leben», erklärte Becker. «Sie liebt es, einem etwas beizubringen. Sie lehrt auch Deutsch. Sie hilft meinen Freunden, aber auch Geflüchteten, Deutsch zu lernen.»

Leonardo DiCaprio kämpft für Schutzgebiet auf Philippinen

MANILA/LOS ANGELES: Hollywoodstar und Umweltaktivist Leonardo DiCaprio macht sich für ein bedrohtes Naturschutzgebiet auf den Philippinen stark. Die Masungi Georeserve im Sierra Madre-Gebirge unweit der Hauptstadt Manila habe sich nach einer massiven Abholzung in den 1990er Jahren mittlerweile wieder in ein blühendes und geschütztes Ökosystem verwandelt, schrieb der 49-jährige Oscar-Preisträger auf Instagram. Durch neue Pläne der Regierung sei das Gebiet aber nun massiv bedroht. «Jetzt ist dieser Erfolg in Gefahr, weil das Ministerium für Umwelt und natürliche Ressourcen droht, die Vereinbarung aufzukündigen, die dieses Gebiet vor massivem Landraub schützt», betonte DiCaprio («The Wolf of Wallstreet») in einem langen Post. Das Vorhaben würde alle bisher erzielten Erfolge zunichtemachen und Bergbau, Abholzung und illegaler Erschließung wieder Tür und Tor öffnen.

Roland Kaiser bekommt deutlich weniger Fanpost

HAMBURG: Schlagersänger Roland Kaiser bekommt noch immer Fanpost, aber längst nicht mehr so viel wie vor Jahrzehnten. «Wir haben eine Autogrammpostadresse und alles andere an Fanwünschen ist marginal», sagte der 72-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Der Musiker führt das auch darauf zurück, dass viele seine Lebensverhältnisse kennen. «Die Menschen respektieren meine private Situation mit meiner wirklich gut funktionierenden Ehe sehr.» Das Geheimnis für seine gute Ehe verrät er auch: «Respekt und Humor!» Es sei wichtig, immer anständig miteinander umzugehen - auch wenn man kontroverser Meinung sei. «Also auch eine gute Streitkultur zu haben und viel miteinander lachen zu können.»

Stephanie Stumph hätte gern eine eigene Band

DRESDEN/MÜNCHEN: Schauspielerin Stephanie Stumph («Der Alte») hätte gern eine eigene Band, so wie manche ihrer Kollegen. Aber nicht nebenbei. «Das müsste man mit Leib und Seele machen und nicht nur halb», sagte die 39-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Lust hätte ich schon.» Stumph wird am 7. Juli 40 Jahre alt. Weiter sagte sie: «In der Musik gehe ich anders, euphorischer auf, da kann ich mehr Kreativität einbringen.» Seit Jahren schreibt die Sächsin immer wieder mal Songs, so etwa auch «Herzbeben» für Schlagersängerin Helene Fischer. «Wo die dann landen, hat man manchmal in der Hand oder nicht, und manchmal gibt man sie auch ungern her.»